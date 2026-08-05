تصعيد روسي وأوكراني في البحر الأسود

عبرت تركيا أمس الثلاثاء عن قلقها من تصعيد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود، محذرة الطرفين من اتساع نطاقها. وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تتابع من كثب استهداف سفينتين عائدتين إلى شركتين تركيتين، عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي في البحر الأسود، ما أسفر عن إصابات في صفوف طاقميهما.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن سلامة المواطنين الأتراك تمثل «أولوية قصوى»، وأن أوضاعهم تخضع للمتابعة الحثيثة. وعبرت عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب بين الطرفين، رغم تحذيرات تركيا السابقة، لافتة إلى أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية.

وحذرت الوزارة من أن استمرار التصعيد، ما لم تُتخذ تدابير وقائية، ستكون له تداعيات سلبية متعددة الأبعاد، بما في ذلك تداعيات على الأمن الغذائي، وجددت أنقرة دعوتها لجميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الأسود.