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العالم أوروبا

تصعيد روسي وأوكراني في البحر الأسود

تركيا نددت باستهداف اثنتين من سفنها

ألسنة الدخان تتصاعد من السفينة «ناديزهدا» التابعة لشركة تركية (رويترز)
ألسنة الدخان تتصاعد من السفينة «ناديزهدا» التابعة لشركة تركية (رويترز)
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تصعيد روسي وأوكراني في البحر الأسود

ألسنة الدخان تتصاعد من السفينة «ناديزهدا» التابعة لشركة تركية (رويترز)
ألسنة الدخان تتصاعد من السفينة «ناديزهدا» التابعة لشركة تركية (رويترز)

عبرت تركيا أمس الثلاثاء عن قلقها من تصعيد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود، محذرة الطرفين من اتساع نطاقها. وقالت وزارة الخارجية التركية إنها تتابع من كثب استهداف سفينتين عائدتين إلى شركتين تركيتين، عقب مغادرتهما ميناء نوفوروسيسك الروسي في البحر الأسود، ما أسفر عن إصابات في صفوف طاقميهما.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن سلامة المواطنين الأتراك تمثل «أولوية قصوى»، وأن أوضاعهم تخضع للمتابعة الحثيثة. وعبرت عن قلقها البالغ إزاء اتساع نطاق الحرب بين الطرفين، رغم تحذيرات تركيا السابقة، لافتة إلى أن تأثير الحرب بدأ يطول السفن المدنية.

وحذرت الوزارة من أن استمرار التصعيد، ما لم تُتخذ تدابير وقائية، ستكون له تداعيات سلبية متعددة الأبعاد، بما في ذلك تداعيات على الأمن الغذائي، وجددت أنقرة دعوتها لجميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لضمان سلامة الملاحة البحرية في البحر الأسود.

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تركيا تحذر روسيا وأوكرانيا من استمرار التصعيد بالبحر الأسود

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