فوائد تناول الرمان لصحة الشرايين والدورة الدموية

الرمان منخفض السعرات الحرارية والدهون، ولكنه غني بالألياف والفيتامينات والمعادن. تشمل فوائده مضادات الأكسدة، ودعم صحة القلب، وصحة المسالك البولية، وتحسين القدرة على التحمل أثناء ممارسة الرياضة، وغيرها.

يُسهم تناول الرمان أو شرب عصيره النقي في دعم صحة الشرايين والدورة الدموية عن طريق خفض ضغط الدم، وتقليل أكسدة الكوليسترول الضار (LDL)، وإبطاء تراكم الترسبات في الشرايين، وتعزيز إنتاج أكسيد النيتريك لتوسيع الأوعية الدموية. ويُعطي تناول كميات صغيرة يومياً (من 120 إلى 240 مل من العصير أو نصف كوب من حبوب الرمان الطازجة) أفضل النتائج، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع «هيلث لاين» المعني بالصحة.

ما هو الرمان؟

الرمان فاكهة مستديرة حمراء اللون، تتميز بلبّها الأبيض الغني ببذور مقرمشة وعصيرية صالحة للأكل تُسمى العريل.

قد يكون الرمان معروفاً بعصيره ذي اللون الزاهي الذي يُستخدم فيه غالباً، لكن لهذه الفاكهة الفريدة فوائد صحية أخرى كثيرة.

تتناول هذه المقالة الفوائد الصحية العديدة للرمان.

الرمان والقلب

تشير الأدلة الموثوقة إلى أن الفواكه الغنية بمركبات البوليفينول، مثل الرمان، قد تُفيد صحة القلب. على سبيل المثال، في دراسة موثوقة أُجريت على مرضى القلب، قلّل شرب عصير الرمان من تكرار وشدة آلام الصدر، بالإضافة إلى بعض المؤشرات الحيوية التي تُشير إلى تأثير وقائي على صحة القلب.

الرمان والأوعية والدورة الدموية

يُقلل من تراكم الترسبات، حيث تُساعد مضادات الأكسدة، مثل البونيكالاجين، على تقليل سُمك الشريان السباتي ومنع تراكم الترسبات في الأوعية الدموية.

ويُخفض ضغط الدم، حيث يُحسّن الاستهلاك المنتظم وظائف الأوعية الدموية، مما يُساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي بشكل طفيف.

ويمنع الرمان تلف الكوليسترول، حيث يحمي الكوليسترول الضار (LDL) من الأكسدة، مما يمنع تحوّل خلايا المناعة إلى خلايا رغوية تُسبب انسداد الشرايين.

يحسّن تدفق الدم، ويعزز توافر أكسيد النيتريك في الجسم، مما يؤدي إلى استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية بشكل طبيعي لتحسين الدورة الدموية.

ويهدئ الالتهاب، حيث يقلل من الالتهاب المزمن منخفض الدرجة الذي يُتلف البطانة الداخلية الرقيقة (الخلايا البطانية) للشرايين.

ماذا يحدث عند تناول الرمان يومياً؟

تشير مصادر بحثية موثوقة إلى أن شرب عصير الرمان يومياً لمدة شهرين قد يُخفض ضغط الدم الانقباضي، أو ضغط الدم الانبساطي، أو كليهما لدى بعض الأشخاص.

وأشارت دراسة مضبوطة بالغفل أجريت عام 2022 إلى أن تناول مستخلص الرمان يومياً عن طريق الفم قد يُقلل من ظهور التجاعيد العميقة، ويُحسّن الميكروبيوم الجلدي (الكائنات الدقيقة)، ويُقلل من إفراز الزيوت في البشرة، بالإضافة إلى فوائد أخرى للبشرة والصحة العامة.

كما وجدت مراجعة منهجية أجريت عام 2023 أن تناول الرمان يومياً يُحسّن الوظائف الإدراكية لدى الأفراد الأصحاء ويُقلل من احتمالية الإصابة بالضعف الإدراكي. ويُقصد بالوظائف الإدراكية العمليات المتعلقة بالتعلم والتذكر وفهم المعلومات.

إذا كنت مصاباً بداء السكري، يُنصح باستشارة طبيبك قبل تناول الرمان يومياً نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من السكر.

لماذا يُعتبر الرمان غذاءً خارقاً؟

ببساطة، الأطعمة الخارقة هي أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، ولها فوائد صحية عديدة عند تناولها بانتظام. قد يعتبر البعض الرمان من الأطعمة الخارقة لخصائصه المضادة للالتهابات وغناه بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمعادن.

هل الرمان مفيد لصحة الكلى؟ لا تزال الأبحاث على البشر محدودة فيما يتعلق بفوائد الرمان لصحة الكلى. مع ذلك، قد تُفيد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة الجسم بأكمله، بما في ذلك الكلى. إذا كنت تعاني من أمراض الكلى، يُنصح باستشارة طبيبك قبل تناول الرمان لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، واحتمالية تفاعله مع بعض الأدوية.

هل الرمان هو أكثر الفواكه فائدة في العالم؟

الرمان غني بالعناصر الغذائية، ويمكن أن يكون إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن. مع ذلك، تُقدم جميع الفواكه مجموعة فريدة من العناصر الغذائية، لذا احرص على تناول الرمان إلى جانب مجموعة متنوعة من الفواكه الصحية الأخرى.

احتياطات

قد يتفاعل الرمان مع مميعات الدم (مثل الوارفارين)، وأدوية ضغط الدم، وبعض الستاتينات عن طريق تغيير طريقة تكسير الكبد لها.

وعليك أيضاً أن تختار عصيراً نقياً 100 في المائة غير مُحلى أو حبوباً طازجة لتجنب السكريات المضافة الزائدة التي قد تؤثر على مستوى السكر في الدم.