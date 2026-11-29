تتجه تحركات قبلية ورسمية في محافظة لحج اليمنية إلى مسارين متوازيين للتعامل مع تداعيات الحرب في مديرية المضاربة والعارة، يتمثل أولهما في تكثيف جهود إغاثة الأسر النازحة، وتأمين احتياجاتها الإنسانية والإيوائية، بينما يستهدف الثاني تهيئة الظروف الأمنية والميدانية لعودتها إلى قراها ومنازلها، وسط تعهدات بالعمل على استعادة السيطرة على المديرية، وإنهاء وجود الحوثيين فيها.

وتقود هذه التحركات جهود شيخ مشايخ الصبيحة، عبد الرحمن شاهر، بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة، ممثلة بالمحافظ مراد الحالمي، والسلطة المحلية في مديرية المضاربة والعارة، ممثلة بمديرها مراد جوبح، وبمشاركة شخصيات وقيادات من أبناء الصبيحة، من بينهم عبد ربه المحولي.

وأسفرت التحركات عن تشكيل لجنة طوارئ على مستوى المحافظة، تضم ممثلين عن مشايخ ووجهاء الصبيحة، لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة والنازحة، وحصر احتياجاتها، وتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير المساعدات الإنسانية والإيوائية، في مسعى للتخفيف من معاناتها والحد من تداعيات النزوح.

تنسيق للجهود في محافظة لحج لتقديم المساعدة للأسر النازحة من مناطقها بعد سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

وفي هذا السياق، عقد محافظ لحج لقاءً مع رئيس المجلس القبلي أحمد خضر، وأعضاء اللجنة القبلية المكلفة بمتابعة أوضاع مديرية المضاربة ورأس العارة، لمناقشة التداعيات الإنسانية والخدمية التي خلفتها الحرب، والبحث عن معالجات عاجلة ومستدامة لأوضاع النازحين والمتضررين.

وركَّز اللقاء على ضرورة توفير الرعاية العاجلة لكبار السن والأسر الأشد احتياجاً، وتأمين أماكن إيواء للمتضررين، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والقبلية لتسريع الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

وخرج الاجتماع بتكليف عبد الكريم راشد ممثلاً عن قبائل الصبيحة في لجنة الطوارئ بالمحافظة، لمتابعة شؤون الأسر المتضررة والمهجَّرة وتنسيق جهود الإغاثة، بينما أكد المحافظ تقديم الدعم والمساندة اللازمين لتمكينه من أداء مهامه.

تهيئة العودة إلى الديار

ولا تقتصر التحركات القبلية والرسمية على معالجة الاحتياجات الإغاثية العاجلة؛ بل تمتد إلى ملف عودة السكان إلى مناطقهم واستعادة منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم التي اضطروا إلى مغادرتها تحت وطأة الحرب والهجمات الحوثية.

وتعمل المساعي الجارية على وضع خطة زمنية لتنظيم عودة الأهالي والمهجَّرين، على أن تسبقها تهيئة الظروف الأمنية والميدانية اللازمة، وفي مقدمتها استعادة السيطرة على المديرية وتطهيرها من الحوثيين وتأمين مناطقها، بما يضمن عودة آمنة وكريمة للسكان إلى قراهم ومنازلهم، وينهي معاناة التشرد والابتعاد عن ممتلكاتهم.

السلطات المحلية في لحج تسعى إلى إغاثة الفارين جراء الهجمات الحوثية (إعلام محلي)

وتعكس هذه التحركات مساعي السلطات المحلية والقيادات القبلية إلى ربط الاستجابة الإنسانية بمعالجة الأسباب الميدانية التي تحول دون عودة السكان، في وقت لا تزال فيه أسر نازحة تواجه ظروفاً معيشية بالغة القسوة، بعضها لم يجد حتى الآن مأوى يحميه من حرارة الشمس وبرد الليل.

وتكشف أوضاع 10 أسر نازحة من مديرية طور الباحة جانباً من هذه المعاناة، بعدما وجدت نفسها بلا مأوى في إحدى المزارع الواقعة شرق حارة الدبا، على أطراف مدينة الحوطة؛ حيث اضطرت إلى افتراش الأرض والاحتماء تحت الأشجار، والاستعانة بأغطية ووسائل بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية لأفرادها.

تحرك رسمي

أمام هذه الظروف، نفَّذ مدير عام مديرية الحوطة زيارة ميدانية للاطلاع على أوضاع الأسر التي تضم نساءً وأطفالاً يعيشون في ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة، ووقف على حجم الاحتياجات التي تواجهها، مؤكداً أن توفير مأوى يحفظ كرامة العائلات ويحمي أفرادها من التشرد يمثل أولوية إنسانية عاجلة.

وأعلن المسؤول المحلي عزمه التحرك لتأمين مأوى مؤقت لهذه الأسر، وتواصل مع مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس لجنة الطوارئ، صائب عبد العزيز، الذي أبدى تجاوباً مع النداء الإنساني، وتعهد بالعمل على توفير خيام بصورة عاجلة لإيواء العائلات وحماية النساء والأطفال من مواجهة العراء.

كما تعهد مدير عام المديرية بالعمل على توفير بقية الاحتياجات الضرورية، في محاولة للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الأسر، ومساعدتها على تجاوز ظروف النزوح.

صيادون نازحون فروا من مديرية المضاربة والعارة في محافظة لحج إلى عدن (أ.ب)

ومن بين الأسر العشر، تبرز حكاية أب يعيش مع أطفاله الثمانية الأيتام، بعدما فقدوا والدتهم قبل نحو عام ونصف إثر معاناة مع مرض خبيث، لتضيف ظروف النزوح فصلاً جديداً من المعاناة إلى حياة العائلة.

فبعد فقدان الأم، وجدت الأسرة نفسها أمام واقع أشد قسوة، مع اضطرارها إلى مغادرة منزلها والعيش في ظروف تفتقر إلى المأوى والاستقرار، بينما بات الأب يتحمل وحده مسؤولية رعاية أطفاله الثمانية، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، وحمايتهم من التشرد.

وتختصر هذه الأسرة جانباً من التداعيات الإنسانية للحرب والنزوح؛ إذ لم تقتصر خسائرها على فقدان المنزل والاستقرار؛ بل تزامنت مع فقدان الأم، لتجد نفسها في مواجهة ظروف معيشية صعبة، في انتظار توفير مأوى يحمي أفرادها، ويعيد إليهم الحد الأدنى من الأمان والطمأنينة.