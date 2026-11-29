أظهرت بيانات رسمية أن موجة تفشي «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودت بحياة أكثر من 6 آلاف شخص، في وقت يواصل فيه المرض القاتل الانتشار بوتيرة أسرع من جهود الاحتواء.

وأُعلن التفشي السابع عشر لـ«إيبولا» في الكونغو، وهو الأسوأ في تاريخ البلاد، في 15 مايو (أيار). وسلالة «بونديبوجيو» من فيروس «إيبولا» هي المتسببة في التفشي الحالي التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد.

وأظهرت بيانات الحكومة، أمس (السبت)، ارتفاع عدد الوفيات إلى 6025، وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 12254 في 8 أقاليم.

ولا يفوق موجة التفشي الحالية في الكونغو من حيث الحجم سوى تفشي «إيبولا» في غرب أفريقيا بين عامَي 2014 و2016، والذي أصاب أكثر من 28600 شخص، وأودى بحياة أكثر من 11 ألفاً في غينيا وليبيريا وسيراليون، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتظهر البيانات الرسمية أن المرض ينتشر ويتسبب في الوفاة بوتيرة أسرع بمرتين. ويشير خبراء الصحة إلى النقص المزمن في التمويل وانعدام الثقة في المرافق الصحية وتفشي انعدام الأمن بوصفها عقبات رئيسية أمام احتواء التفشي.

ولا تزال نسبة الوفيات في موجة التفشي الحالية مرتفعة عند 49 في المائة مع وصول كثير من المرضى للمنشآت الصحية بعد فوات الأوان أو تجنب بعضهم طلب الرعاية الصحية كلياً.

ووفقاً لبيانات عرضتها المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن أكثر من 60 في المائة من الوفيات لا تزال تحدث خارج مراكز العلاج.

ووفاة المصابين بالمرض وسط أماكن إقامتهم أمر مقلق لأنه يشير إلى عدم عزل المرضى بطرق سليمة وإمكانية نقلهم العدوى لآخرين قبل وفاتهم.

وأظهر تحليل أجرته «رويترز» لصور الأقمار الاصطناعية أن العدد الرسمي للوفيات قد يكون أقل بكثير من الواقع في اثنتين من أكثر المناطق تضرراً من التفشي في الكونغو.