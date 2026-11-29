عدد وفيات «إيبولا» في الكونغو تجاوز 6 آلاف شخصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346954-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5
يقوم مسؤول صحي كونغولي بتطهير معدات الوقاية الشخصية التي يرتديها زميله بمركز علاج فيروس «إيبولا» في مستشفى كيتاتومبا المرجعي (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية أن موجة تفشي «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودت بحياة أكثر من 6 آلاف شخص، في وقت يواصل فيه المرض القاتل الانتشار بوتيرة أسرع من جهود الاحتواء.
وأُعلن التفشي السابع عشر لـ«إيبولا» في الكونغو، وهو الأسوأ في تاريخ البلاد، في 15 مايو (أيار). وسلالة «بونديبوجيو» من فيروس «إيبولا» هي المتسببة في التفشي الحالي التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد.
وأظهرت بيانات الحكومة، أمس (السبت)، ارتفاع عدد الوفيات إلى 6025، وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 12254 في 8 أقاليم.
ولا يفوق موجة التفشي الحالية في الكونغو من حيث الحجم سوى تفشي «إيبولا» في غرب أفريقيا بين عامَي 2014 و2016، والذي أصاب أكثر من 28600 شخص، وأودى بحياة أكثر من 11 ألفاً في غينيا وليبيريا وسيراليون، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتظهر البيانات الرسمية أن المرض ينتشر ويتسبب في الوفاة بوتيرة أسرع بمرتين. ويشير خبراء الصحة إلى النقص المزمن في التمويل وانعدام الثقة في المرافق الصحية وتفشي انعدام الأمن بوصفها عقبات رئيسية أمام احتواء التفشي.
ولا تزال نسبة الوفيات في موجة التفشي الحالية مرتفعة عند 49 في المائة مع وصول كثير من المرضى للمنشآت الصحية بعد فوات الأوان أو تجنب بعضهم طلب الرعاية الصحية كلياً.
ووفقاً لبيانات عرضتها المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن أكثر من 60 في المائة من الوفيات لا تزال تحدث خارج مراكز العلاج.
ووفاة المصابين بالمرض وسط أماكن إقامتهم أمر مقلق لأنه يشير إلى عدم عزل المرضى بطرق سليمة وإمكانية نقلهم العدوى لآخرين قبل وفاتهم.
وأظهر تحليل أجرته «رويترز» لصور الأقمار الاصطناعية أن العدد الرسمي للوفيات قد يكون أقل بكثير من الواقع في اثنتين من أكثر المناطق تضرراً من التفشي في الكونغو.
أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (السبت)، أن أكثر من 5 آلاف شخص لقوا حتفهم بسبب فيروس «إيبولا» منذ رصد أحدث تفشٍّ للفيروس.
«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
كيف يموّل «داعش» هجماته في غرب أفريقيا؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346964-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%9F
أعضاء برلمان دول غرب أفريقيا بعد جلسة عمل حذَّرت من تجنيد الأطفال (إيكواس)
حذّر مسؤولون في «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» من أن انعدام الأمن، والإرهاب، والنزوح في غرب أفريقيا تعرِّض الأطفال للاتجار والعمل القسري، والتجنيد في صفوف الجماعات المسلحة.
وجاءت هذه التحذيرات خلال جلسة عمل برلمانية عُقدت في العاصمة النيجيرية، أبوجا، السبت، بالتزامن مع صدور تقرير جديد لـ«معهد الدراسات الأمنية» يرصد كيف يموِّل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» هجماته ويحافظ على مقاتليه، في وقت تتصاعد فيه وتيرة هجمات التنظيم في مناطق واسعة من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر؛ الدول المطلة على حوض بحيرة تشاد، أخطر معقل إرهابي في أفريقيا.
أطفال مقاتلون
وقالت رئيسة برلمان «إيكواس»، ميمونة إبراهيم، في ورشة عُقدت ضمن الدورة العادية الثانية لعام 2026، إن ملايين الأطفال لا يزالون عرضةً للاستغلال بسبب ضعف التنفيذ ونقص التمويل وضعف إنفاذ القانون. وقالت: «حين يكون الطفل ضحية اتجار أو يُجبَر على عمل يقوِّض صحته أو تعليمه أو نموه، فهذا يعني أن حقوقه الأساسية تُنتهك». ودعت النواب إلى قياس نجاح التدخلات بعدد الأطفال الذين أُنقذوا وحُموا وأُعيد دمجهم.
من جهته، قال مفوض «إيكواس» للتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية، ناصرو بكو، إن عدد ضحايا الاتجار المسجلين في المنطقة ارتفع 31 في المائة بين 2019 و2022، وإن الأطفال يشكِّلون 47.9 في المائة من 12959 ضحية شملتهم الإحصاءات المعروضة، مع إقراره بأن البيانات ناقصة لأن دولاً لم تقدم تقاريرها.
وحدَّد انعدام الأمن، والإرهاب، والنزوح، وعدم الاستقرار السياسي عوامل رئيسية، وقال إن نحو 8450 مدرسة تأثرت، ونزح 4.1 مليون شخص. وأعرب عن قلقه من تجنيد جماعات مسلحة، منها «بوكو حرام» و«داعش»، أطفالاً، واستغلالهم باسم التعليم والتلقين الديني.
وتدعم بيانات الأمم المتحدة هذا التحذير في حوض بحيرة تشاد. فقد قال تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاع المسلح، الذي يغطي عام 2025، إن المنظمة تحقَّقت من 2560 انتهاكاً جسيماً ضد 1342 طفلاً في شمال شرقي نيجيريا.
وسجَّل التقرير 927 حالة تجنيد واستخدام لـ923 طفلاً، نُسبت 604 منها إلى «بوكو حرام»، و274 إلى «داعش»، و49 إلى القوات الأمنية النيجيرية. وقال التقرير إن 860 طفلاً جُنِّدوا عبر الاختطاف، وإن 1250 طفلاً اختُطفوا، «أساساً بغرض التجنيد والعنف الجنسي»، نُسب 778 منهم إلى «بوكو حرام» و472 إلى «داعش».
اقتصاد الغنيمة
وفيما يتصل بتمويل «داعش»، قال الباحث في «معهد الدراسات الأمنية»، تايوو أديباي، السبت، إن التنظيم يدفع لمقاتليه مكافآت عن الأسلحة التي يغنمونها من القواعد العسكرية في نظام يسمى «الغنيمة»: 750 دولاراً لبندقية «إيه كيه 47»، و1000 دولار لقذيفة «آر بي جي»، وما بين 500 و1000 دولار لصندوق ذخيرة، و30 ألف دولار لشاحنة «بيك أب» مزودة بسلاح ثقيل. وأوضح أن المقاتلين يتقاضون المبالغ بالنايرا.
ويستند التقرير، الصادر الخميس 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى معلومات من مقاتلين سابقين وأعضاء قدامى في التنظيم. وقال أديباي إن النظام قائم منذ سنوات، لكنه صار آليةً منظمةً لتحفيز المقاتلين، وإن المكافآت ساعدت على استقطاب الأعضاء والاحتفاظ بهم، خصوصاً من تحركهم بدوافع اقتصادية أو الإكراه، لا العقيدة.
وكان المعهد نشر تفاصيل النظام في 12 نوفمبر، وقال إن إدارة المال في التنظيم تحتفظ بثلث الغنائم، ويذهب الثلثان إلى المشاركين في الهجوم.
وبحسب مقاتلين سابقين ومصدر مطلع على مالية التنظيم، يتلقى التنظيم تمويله من قيادة «داعش» المركزية في الشرق الأوسط. وقال التقرير إن «داعش في غرب أفريقيا» نفَّذ هجمات عدة على قواعد عسكرية منذ 2025 دون أرقام دقيقة للأسلحة المغنومة، وإن مصدراً استخباراتياً نيجيرياً كبيراً أكد خسارة الجيش أسلحة.
شبكات الإمداد
وبحسب التقرير، يحصل التنظيم عبر مدن مهمة في نيجيريا مثل كانو ولاغوس على طائرات مسيّرة ومحركات قوارب وأجهزة اتصال بالأقمار الاصطناعية. ويقول مقاتلون سابقون إن إنجامينا مصدر آخر، وهي عاصمة تشاد. وتُنقل أجهزة «ثريا» و«ستارلينك» من دبي إلى كانو عبر شبكات خاصة، ثم تُخبّأ في بضائع وتمر عبر غيدام في ولاية يوبي بنيجيريا.
وذكر معنيون صرافاً في كانو يُعرَف بـ«الحاج سراج»، وقال المعهد إنه لم يتأكد مما إذا كان هو سراج أبو بكر محمد، أحد الأسماء في قائمة لجنة العقوبات النيجيرية عام 2022.
وفرضت واشنطن في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على نيجيري و3 شركات صرافة في لاغوس وكانو بتهمة تحريك أموال تتصل بـ«داعش»، وقُتل في 16 مايو (أيار) القيادي في التنظيم أبو بلال المنوكي، في عملية أميركية - نيجيرية مشتركة.
عدد وفيات «إيبولا» في الكونغو تجاوز 6 آلاف شخصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5346954-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-6-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AE%D8%B5
يقوم مسؤول صحي كونغولي بتطهير معدات الوقاية الشخصية التي يرتديها زميله بمركز علاج فيروس «إيبولا» في مستشفى كيتاتومبا المرجعي (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية أن موجة تفشي «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديمقراطية أودت بحياة أكثر من 6 آلاف شخص، في وقت يواصل فيه المرض القاتل الانتشار بوتيرة أسرع من جهود الاحتواء.
وأُعلن التفشي السابع عشر لـ«إيبولا» في الكونغو، وهو الأسوأ في تاريخ البلاد، في 15 مايو (أيار). وسلالة «بونديبوجيو» من فيروس «إيبولا» هي المتسببة في التفشي الحالي التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد.
وأظهرت بيانات الحكومة، أمس (السبت)، ارتفاع عدد الوفيات إلى 6025، وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 12254 في 8 أقاليم.
ولا يفوق موجة التفشي الحالية في الكونغو من حيث الحجم سوى تفشي «إيبولا» في غرب أفريقيا بين عامَي 2014 و2016، والذي أصاب أكثر من 28600 شخص، وأودى بحياة أكثر من 11 ألفاً في غينيا وليبيريا وسيراليون، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتظهر البيانات الرسمية أن المرض ينتشر ويتسبب في الوفاة بوتيرة أسرع بمرتين. ويشير خبراء الصحة إلى النقص المزمن في التمويل وانعدام الثقة في المرافق الصحية وتفشي انعدام الأمن بوصفها عقبات رئيسية أمام احتواء التفشي.
ولا تزال نسبة الوفيات في موجة التفشي الحالية مرتفعة عند 49 في المائة مع وصول كثير من المرضى للمنشآت الصحية بعد فوات الأوان أو تجنب بعضهم طلب الرعاية الصحية كلياً.
ووفقاً لبيانات عرضتها المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن أكثر من 60 في المائة من الوفيات لا تزال تحدث خارج مراكز العلاج.
ووفاة المصابين بالمرض وسط أماكن إقامتهم أمر مقلق لأنه يشير إلى عدم عزل المرضى بطرق سليمة وإمكانية نقلهم العدوى لآخرين قبل وفاتهم.
وأظهر تحليل أجرته «رويترز» لصور الأقمار الاصطناعية أن العدد الرسمي للوفيات قد يكون أقل بكثير من الواقع في اثنتين من أكثر المناطق تضرراً من التفشي في الكونغو.
الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح السفارة الإريترية في أديس أبابا يوليو 2018 (رويترز)
أعادت دعوة إريتريا أديس أبابا إلى «الالتزام بالقانون الدولي»، غداة مطالبة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أسمرة بـ«وقف تسليح الخصوم، والعمل المشترك»، طرح التساؤلات بشأن فرص إنهاء إحدى أشد الأزمات التي شهدتها العلاقات بين البلدين منذ الحرب التي دارت بينهما بين عامي 1998 و2000.
ويعكس تبادل المطالب والشروط بين البلدين -اللذين قطعا علاقاتهما الدبلوماسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي- «انتقالاً محتملاً من المواجهة السياسية إلى اختبار فرص التسوية»، وفق تقديرات محلل إثيوبي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى عقبات تعترض هذا المسار، أبرزها انعدام الثقة، والتوترات الحدودية، وتعقيدات المشهد الداخلي، وتضارب المصالح، والتحالفات الإقليمية. في المقابل، يرى خبير في الشؤون الأفريقية أن موقف آبي أحمد سيظل مجرد «مناورة سياسية» ما لم يقترن بخطوات مسبقة لبناء الثقة، والالتزام بالقانون الدولي.
مطالب متبادلة
ونفى آبي أحمد، في كلمة أمام البرلمان، الخميس، أن تكون بلاده تعتزم غزو إريتريا، محدداً مطلبين من حكومة أسمرة، هما «وقف تسليح خصوم إثيوبيا، والتعاون معهم»، و«العمل المشترك من أجل التنمية». لكنه شدّد على أن بلاده ستنتصر «إذا فُرضت عليها الحرب»، مؤكداً أنها تستعد لهذا الاحتمال.
وجاءت تصريحات آبي أحمد بعد نحو أسبوع من إفادة وكالة «رويترز» بأن البلدين يحشدان قواتهما على حدودهما المشتركة، وأن الجيشين باتا على مسافة تتيح شنّ هجمات.
Ethiopia’s Calculated Use of Maritime Diplomacy to Camouflage its Irredentist Ambitions in the RegionMinistry of Foreign AffairsResearch and Documentation Division26 November 2026*»...Whenever the Ethiopian ruling party finds itself bereft of a defensible legal argument... pic.twitter.com/gBGUaUJH0W
ورداً على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، أصدرت وزارة الخارجية الإريترية بياناً نشره وزير الإعلام يماني قبرى مسقل، مساء الخميس، عبر حسابه على منصة «إكس»، أكدت فيه أن تسوية المسألة «لا تتطلب سلسلة لا تنتهي من الاجتماعات»، مشددة على أن القانون الدولي يرسي توازناً واضحاً ومتماسكاً بين الحقوق السيادية للدول الساحلية واحتياجات العبور للدول الحبيسة.
وأوضحت الوزارة أن الدول الحبيسة تتمتع بحق الوصول إلى البحر، ومنه، بموجب ترتيبات تجارية يجري التفاوض عليها بحسن نية، وتخضع لأحكام القانون الدولي، والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، والسلطة التنظيمية السيادية لدول العبور. لكنها شدّدت على أن القانون الدولي لا يمنح هذه الدول أي حق أحادي الجانب في ضمّ منشآت الموانئ، أو نشر قطع بحرية على سواحل دول أخرى، أو فرض ترتيبات تقوّض سيادة دولة ساحلية مجاورة.
وأصبحت إثيوبيا دولة حبيسة منذ استقلال إريتريا عام 1993، بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، وباتت تعتمد على موانئ دول الجوار، وفي مقدمتها ميناء جيبوتي. وتصاعدت حدة خطاب أديس أبابا تجاه أسمرة خلال السنوات الأخيرة، وسط تلويح بإمكانية الاستحواذ على أحد الموانئ الإريترية بالقوة، والتشكيك في شرعية استقلال إريتريا.
اختبار فرص التسوية
ويرى المحلل الإثيوبي المتخصص في الشؤون الأفريقية، موسى شيخو، أن «الشروط المتبادلة بين أديس أبابا وأسمرة تعكس انتقالاً محتملاً من المواجهة السياسية إلى اختبار فرص التسوية، لكنها لا ترقى بعد إلى إرادة تفاوضية مشتركة، في ظل أزمة الثقة، والاتهامات الأمنية المتبادلة، وتباين الرؤى الاستراتيجية بشأن البحر الأحمر».
وأضاف شيخو أن مطالبة آبي أحمد بوقف دعم الجماعات المسلحة تضع الملف الأمني في صدارة أولويات استعادة العلاقات، بينما يعكس اشتراط إريتريا الالتزام بالقانون الدولي تمسكها بضمانات السيادة، والأمن. وأوضح أن «حصر أسمرة استخدام الموانئ في الإطار التجاري يكشف عن محدودية المساحة التفاوضية المتاحة؛ فإثيوبيا تتطلع إلى نفاذ بحري مستدام بضمانات قانونية واستراتيجية، ويتجاوز مجرد الحصول على خدمات الموانئ، ويواكب احتياجاتها الاقتصادية والديموغرافية المتنامية».
ولا يعني ذلك بالضرورة، بحسب شيخو، المساس بالسيادة الإريترية، إذ «يمكن التوصل إلى ترتيبات طويلة الأمد تشمل الاستثمار المشترك، وتأجير المرافق المينائية، وضمان حرية العبور، بينما يخضع أي تعاون أمني بحري لاتفاق مستقل بين الطرفين».
في المقابل، يرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، أن تصريحات آبي أحمد، وإن بدت في ظاهرها مؤشراً إلى تغيير في نهجه أو تراجع عن مواقفه السابقة، سواء لجهة اعتبار النفاذ إلى البحر مسألة وجودية، أو التلويح باستخدام القوة العسكرية، أو التشكيك في استقلال إريتريا، تظل في إطار المناورات السياسية ما لم تُترجم إلى خطوات عملية تعكس حسن النية.
واعتبر حليمة أن مطالبة أسمرة أديس أبابا بالالتزام بالقانون الدولي تعكس مخاوف الجانب الإريتري إزاء مدى احترام إثيوبيا سيادة الدول، ووحدة أراضيها.
وتُعدّ مصر من أبرز الدول العربية الداعمة لموقف إريتريا، إذ تتقاطع مواقف القاهرة وأسمرة في رفض مساعي إثيوبيا لإقامة وجود بحري على البحر الأحمر يمسّ سيادة الدول الساحلية.
تمسّك مصري باحترام سيادة الدول
يوم الخميس الماضي نظمت وزارة الخارجية المصرية لقاءً لوزير خارجية إريتريا عثمان صالح بسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة لدى القاهرة، حيث أكد أن «استدامة السلام لا تتم بالتهديد بالقوة، ومخالفة القانون الدولي، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها»، وفق بيان للخارجية المصرية.
وفيما يتعلق بالموقف المصري، أكد حليمة أن «سياسة القاهرة ثابتة، وواضحة، وتستند إلى احترام القانون الدولي، والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والحفاظ على وحدة الدول، وسلامتها الإقليمية، وصون مؤسسات الدولة، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، ورفض أي حكومات، أو كيانات موازية، وهي الأسس التي تحكم مواقفها إزاء إريتريا، والصومال، وجيبوتي». وشدد على أن «إمكانية حدوث مفاوضات أو تقدم في الفترة المقبلة تظل مرهونة بمدى حسن النية، والصدق في التعامل، واتخاذ إجراءات عملية وملموسة من إثيوبيا على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بالتصريحات».
كما يشير إلى أن ذلك «يتطلب تراجعاً واضحاً عن التصريحات السابقة المتعلقة بإريتريا، فضلاً عن احترام سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها، ومراعاة مواقف الدول المتشاطئة للبحر الأحمر، وما يرتبط بأمنه وفق القوانين والاتفاقيات الدولية».
ووفق شيخو، فإن «نجاح أي مفاوضات بين إثيوبيا وإريتريا يتطلب ضمانات أمنية متبادلة، ووقف التدخلات، وإرساء إطار قانوني ملزم يحفظ مصالح الطرفين».