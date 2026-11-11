مسرح يوناني يكسر صورة الشيخوخة بعرضٍ أبطاله متقاعدون

أتاح عمل مسرحي أنتجته الأوبرا الوطنية اليونانية مؤخراً لمجموعة من كبار السنّ فرصة تحويل طاقتهم المفعمة بروح الشباب إلى عروض على خشبة المسرح، في دليل على أنّ أحداً ليس أكبر سنّاً من أن يتعلّم شيئاً جديداً.

وبدأ الأمر بحصّة دراسية عام 2018 لتعليم طريقة أبسط للعزف على الغيتار. وترسَّخت المبادرة لاحقاً، وجذبت في نهاية المطاف أكثر من 100 من كبار السنّ، تعلّموا العزف والغناء خلال جلسات أسبوعية على المسرح البديل التابع للأوبرا.

لا تتقاعد الرغبة في الحياة (أ.ب)

وتطوّرت الحفلات الموسيقية التي تُقام في نهاية كلّ موسم لتصبح عرضاً نفدت تذاكره في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، وضمّ موسيقى ورقصاً وقصصاً من ثمانينات القرن العشرين، وهو عقد حافل بالآمال الكبيرة وخيبات الأمل العميقة التي أسهمت في صياغة اليونان الحديثة.

وشكّلت تجارب نحو 70 مؤدّياً أساس العرض الذي حمل عنوان «حبّ لا يبرأ: موعد مع التاريخ»، وحوّل المسرح إلى مساحة للذاكرة الجماعية والتعبير. وقد تحدّى العرض الفكرة القائلة إنّ التقاعد يعني الاستسلام لنمط حياة قليل الحركة وإخماد الروح الإبداعية.

وقالت قائدة الفرقة الموسيقية في العرض، كيكي كيرزيلي، لوكالة «أسوشييتد برس»: «لدينا فكرة مسبقة بأنّك كلّما تقدّمت في العمر توقّفت عن التعلّم ولم تعد ترغب فيه. وليس هذا هو الواقع. ما رأيناه هو أنّ هؤلاء الأشخاص لا يتوقون إلى الترفيه فحسب، وإنما لديهم أيضاً شغف بالتعلُّم».

في الثمانين أيضاً متّسعٌ للمرّة الأولى (أ.ب)

وكانت من بينهم ساندرا باليولوغو، التي كانت في الـ82 من عمرها إحدى أكبر المشاركات سنّاً في العرض. فقد حال عملها سنوات طويلة في منصب تنفيذي رفيع بشركة أدوية متعدّدة الجنسية دون ممارسة شغفها بالموسيقى والرقص والقراءة والرسم. لكنّ التقاعد منحها أسلوب حياة جديداً.

وقالت: «بدأتُ أعيش حياة حقيقية بعد تقاعدي، لأنني منذ ذلك الحين توقّفتُ عن فعل ما يجب عليّ فعله وبدأتُ أفعل ما أحبّ. وكان ذلك بالنسبة إليّ ولادةً وانطلاقةً جديدتين»، مضيفةً: «الفنّ لا يعرف عمراً على الإطلاق».

وتابعت: «قد أستيقظ وأنا أشعر بأنني في العشرين، ثمّ يمرّ عليّ يوم صعب، وبحلول الظهر أشعر بأنني تجاوزتُ المائة. ثمّ تصلني أفكار منعشة أو أخبار أو أيّ شيء آخر، أو أفعل شيئاً ما. فقد أرسم، وأنا أحبّ رسمي، وأعود إلى الأربعين. في يوم واحد، أمرُّ بأعمار كثيرة».

للسنوات المتأخّرة حقّها في الضوء (أ.ب)

وفي مسرح أولمبيا البلدي للموسيقى «ماريا كالاس» وسط أثينا، الذي غصّ بالحضور، تابع الأقارب والأصدقاء وكثيرون غيرهم عرضين مجّانيين، مدّة كلّ منهما 90 دقيقة. وكان العرضان ثمرة أشهر من التفاني والتحضير والعمل الشاق.

وخلال إحدى البروفات، عشية الليلة الكبرى، أجرى المخرج تصحيحات على مواقع بعض المشاركين، وطلب منهم الانتباه إلى العلامات المحدّدة لمواضعهم على الخشبة. وتنقّلت مصمّمة الرقصات بين صفوف الراقصين لمساعدة بعضهم في أداء خطواتهم.

وفي العرض الرئيسي، ارتدت باليولوغو فستاناً أزرق مرصّعاً بالترتر، بحمّالتين سوداويْن، ووقفت لتروي حكايتها: فقد أرادت الاحتفال بعيد ميلادها خارج المنزل بالرقص مع زوجها، وهي في شهرها الثامن من الحمل. فطلب منها أحد موظّفي الملهى الليلي مغادرة حلبة الرقص، إذ لم يكونوا مستعدّين للتعامل مع احتمال ولادتها. وأدارت باليولوغو ظهرها للميكروفون وسط الضحكات والتصفيق، ثمّ عادت راقصةً إلى مقعدها.

ومن المشاركين الآخرين ثيميس كوتسيفاكيس، وهو معلّم متقاعد في الـ68 وناشط نقابي لا يزال يدافع عن حقوق المتقاعدين. وألقى على المسرح مونولوغاً عن مشاركته في المظاهرات النقابية، وسأل زملاءه في فريق العرض عمّا يتذكّرونه من ثمانينات القرن العشرين. فقالت إحدى النساء: «لأنني أنجبتُ أطفالي»، وقالت أخرى: «لأننا شاهدنا مسلسل (ذا ديناستي)». وقال كوتسيفاكيس: «ما زلنا هنا. ما زلنا على قيد الحياة ونشطين».