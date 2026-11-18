«نِحييه ونحيّيه» تنقل المسرح والفنون الأدائية السعودية إلى الفضاء العامhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342943-%D9%86%D9%90%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
«نِحييه ونحيّيه» تنقل المسرح والفنون الأدائية السعودية إلى الفضاء العام
فعاليات «نحييه نحييه» تقدم برنامجاً متنوعاً من العروض والتجارب التفاعلية (واس)
تتيح فعاليات حملة «نِحييه ونحيّيه» للزوار في 6 مدن سعودية خوض تجربة فريدة ومتكاملة من العروض المسرحية والتفاعلية، والفنون الأدائية التقليدية بحسب الموروث الثقافي لكل مدينة، ضمن برنامج متنوع يناسب مختلف فئات المجتمع، وتتواصل فقراته في مساحات عامة على امتداد المساء.
وبعد نجاح كبير حققته الحملة، التي تنظمها «هيئة المسرح والفنون الأدائية»، في أولى محطاتها بمدينة الرياض، شهد «بيت الثقافة» بمدينة الدمام، الأربعاء، انطلاق فعاليات المرحلة الثانية حتى السبت المقبل، متضمنة باقة من العروض المسرحية والأدائية والتفاعلية للجمهور.
وتتيح الفعاليات للزوار مشاهدة عرضي «العائلة» و«الفنان» على المسرح الرئيسي، وعروض الفنون الأدائية التقليدية المتجولة والسيرك الاستعراضي الجوّال، كما توفر لهم فرصة خوض 6 تجارب تفاعلية للتعرف على مختلف جوانب الفنون المسرحية، تشمل «إيقاع الفن»، و«عِش الدور»، و«حكايات الدمى»، و«وجوه وشخصيات»، و«تحت الأضواء»، و«المشهد».
واستقطبت فعاليات «نِحييه ونحيّيه» في الرياض آلاف الزوار، منهم العائلات والأطفال، وسط تفاعل كبير مع العروض المسرحية والمتجولة والفنون الأدائية والتجارب التفاعلية التي جمعت بين المشاهدة، والمشاركة في أنشطة الأداء، والتعرّف على الشخصيات والأزياء المسرحية، والتفاعل مع مؤدي العروض الحية.
وتُعرِّف تجربة «عِش الدور» الزوار على عالم الكواليس وتجهيز الشخصيات المسرحية، كما يستكشفوا عبر تجربة «إيقاع الفن» إيقاعات الفنون الأدائية التقليدية، بينما تتيح تجربة «وجوه وشخصيات» للمشاركين فرصة تركيب الشخصيات والتعرّف على تنوعها، وتجمع عروض «حكايات الدمى» بين الحركة والصوت والحكاية.
وانطلقت الحملة من الرياض بين 11 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل وصولها «بيت الثقافة» في الدمام، تليها حديقة النور ببريدة من 25 إلى 28 نوفمبر، و«بيت الثقافة» في حائل بين 2 و5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ثم حديقة الردف بالطائف من 9 إلى 12 من ذات الشهر، وصولاً إلى جدة حيث ستتختم الفعاليات في «آرت بروميناد».
وتأتي «نِحييه ونحيّيه» ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع، وتمكين المواهب الإبداعية، وصقل مهاراتها، وتوسيع حضور المسرح والفنون الأدائية في المجتمع، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرّف على برامجها، والتفاعل مع تجاربها وعروضها.
يراهن الممثل المصري أحمد مكي على مسرحيته الجديدة «في حتة تانية» لتقديم تجربة مسرحية مختلفة أمام الجمهور السعودي.
أحمد عدلي (القاهرة)
هل يمكن التغلب على الوحدة من دون الآخرين؟ 7 أنشطة قد تساعدكhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342946-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%9F-7-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%83
هل يمكن التغلب على الوحدة من دون الآخرين؟ 7 أنشطة قد تساعدك
شخص يطهو لحماً مُقطّعاً في مقلاة على الموقد داخل مطبخ منزلي (بيكسلز)
يشعر الجميع بالوحدة من حين إلى آخر، حتى عندما يكونون محاطين بالآخرين. لكن هذه المشكلة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بين الأميركيين. ووفقاً لتقرير استشاري أصدره كبير الأطباء الأميركيين (Surgeon General) في مايو (أيار) 2023، فإن المجتمع يعيش في خضم «وباء» من الوحدة، نتيجة الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا، وتراجع اللقاءات المباشرة وجهاً لوجه مع الأصدقاء، وانخفاض عدد الأصدقاء المقربين الذين يقول الأفراد إنهم يمتلكونهم.
ويشير التقرير إلى أن جائحة «كوفيد-19» فاقمت هذه الاتجاهات، محذراً من أن عواقبها قد تكون وخيمة.
فعلى سبيل المثال، تُظهر الأبحاث وجود ارتباط بين الشعور بالوحدة وارتفاع خطر الإصابة باضطرابات نفسية، مثل الاكتئاب والقلق.
ولا تقتصر تداعيات الوحدة على الصحة النفسية، بل تمتد إلى الصحة الجسدية أيضاً، إذ ربطت إحدى الدراسات بين الشعور بالوحدة والالتهاب المزمن في الجسم، الذي قد يزيد احتمالات الإصابة بمجموعة واسعة من الأمراض، بدءاً من السرطان، وصولاً إلى الأمراض التنكسية العصبية.
وتقول بابيتا سبينيلي، المعالجة النفسية المرخصة في مدينة نيويورك، إنه رغم أن الخروج للقاء صديق أو الانضمام إلى نادٍ للتعرف على أشخاص جدد يُعدّ من التوصيات البديهية لمواجهة الوحدة، فإن تبنّي ممارسات فردية تعزز الشعور بالترابط لا يقل أهمية.
وتضيف: «تساعد الممارسات الفردية على بناء ثقتنا بأنفسنا، وتنمية شعور داخلي بتقدير الذات، وتعزيز قدرتنا على الاعتماد على أنفسنا عموماً».
وفيما يلي مجموعة من الأنشطة التي يمكن أن تساعدك على التغلب على الشعور بالوحدة، حتى عندما تكون بمفردك، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث»:
1. شارك في حصة تمارين رياضية عبر الإنترنت
للتخفيف من مشاعر الوحدة في الأوقات التي لا تستطيع فيها مغادرة المنزل أو لا ترغب في الخروج، جرّب المشاركة في حصة تمارين رياضية يمكنك ممارستها من منزلك.
وتوفر العديد من الشركات حصصاً جماعية، سواء أكانت مباشرة أو متاحة عند الطلب، ما يمنحك شعوراً بالانتماء إلى مجتمع يهتم باللياقة البدنية.
وإلى جانب ذلك، تشير «كليفلاند كلينك» إلى أن النشاط البدني يحفز إفراز مواد كيميائية في الدماغ، من بينها النواقل العصبية والإندورفين، التي يمكن أن تساعد على تحسين المزاج والتخفيف من أعراض الاكتئاب.
2. مارس التأمل
حتى تقنيات التأمل البسيطة يمكن أن تساعدك على الشعور بوحدة أقل.
فقد وجدت إحدى الدراسات أن برنامجاً للتدريب على اليقظة الذهنية، يُمارس عبر الهاتف الذكي لمدة أسبوعين، ساعد على تقليل الشعور بالوحدة وتعزيز الإحساس بالترابط الاجتماعي في الحياة اليومية.
ويمكنك التفكير في الالتحاق بدورة تمهيدية لتعلّم التأمل، أو الاستعانة بدليل صوتي أو مرئي مخصص للمبتدئين.
3. مارس اليوغا
تشير الأبحاث إلى أن ممارسة اليوغا يمكن أن تعزز التعاطف مع الذات والشعور بالترابط الاجتماعي.
كما توصلت إحدى الدراسات إلى أن المشاركين الذين يعانون من الاكتئاب لاحظوا، بعد شهر من بدء ممارسة اليوغا، انخفاضاً في أعراض الاكتئاب والقلق، إلى جانب تحسن جودة النوم.
4. اطبخ لنفسك
تقول سبينيلي إن عدداً من عملائها أفادوا بأنهم يشعرون بوحدة أقل عندما يخصصون وقتاً للطهي لأنفسهم.
وتوضح: «يُعدّ هذا جزءاً من تجربة قضاء موعد مع الذات، حيث يخصص الأفراد وقتاً لبناء علاقة مع أنفسهم، والاستمتاع بالتفاصيل الصغيرة، والمهمة في الوقت نفسه، التي تنطوي عليها عملية الطهي».
وفي هذا السياق، وجدت دراسة نُشرت في «مجلة علم النفس الإيجابي» (Journal of Positive Psychology) أن المشاركين أفادوا بتحسن مزاجهم وشعورهم بدرجة أكبر من «الازدهار» في الأيام التي مارسوا فيها أنشطة إبداعية أكثر من المعتاد.
5. اصطحب نفسك في «موعد»
إذا لم يكن الطهي في المنزل خياراً ممتعاً بالنسبة إليك لقضاء الوقت بمفردك، فقد يكون الخروج حلاً مناسباً أيضاً.
وتقترح سبينيلي البحث عن مهرجان، أو حصة لتعليم الرقص، أو فعالية في معرض فني، أو حضور حفل موسيقي، حيث يمكنك «الشعور بالتواصل مع أشخاص آخرين يشاركونك الشغف نفسه».
كما تنصح بالمبادرة إلى فتح حوار مع الآخرين أثناء وجودك خارج المنزل؛ إذ أظهرت الأبحاث أن التفاعلات البسيطة مع الغرباء يمكن أن تعزز الشعور بالتواصل والسعادة.
6. اقتنِ حيواناً أليفاً
توفر الحيوانات الأليفة الرفقة لأصحابها، وتمنحهم شعوراً بالهدف والرضا، كما تساعد على التخفيف من مشاعر الوحدة.
وفي دراسة نُشرت في دورية «الشيخوخة والصحة النفسية» (Aging and Mental Health)، حلّل الباحثون بيانات 830 مريضاً يتلقون الرعاية الأولية، تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر.
ووجد الباحثون أن احتمالات الشعور بالوحدة لدى أصحاب الحيوانات الأليفة كانت أقل بنسبة 36 في المائة، مقارنة بالأشخاص الذين لا يمتلكون حيوانات أليفة.
حتى إذا كنت لا تستطيع اقتناء حيوان أليف أو لا ترغب في ذلك، فإن مجرد قضاء الوقت بالقرب من الحيوانات، سواء من خلال التطوع في ملجأ للحيوانات أو عرض اصطحاب كلب أحد أصدقائك في نزهة، يمكن أن يساعد على خفض مستويات هرمون «الكورتيزول» المرتبط بالتوتر، وتقليل ضغط الدم، والتخفيف من الشعور بالوحدة، وتعزيز الإحساس بالدعم الاجتماعي، وتحسين المزاج، وفقاً لـ«المعاهد الوطنية للصحة».
7. ازرع حديقة
توصلت أبحاث أجرتها «الجمعية الملكية للبستنة» (Royal Horticultural Society - RHS) إلى أن زراعة عدد قليل من النباتات في حديقة أمامية يمكن أن يقلل من التوتر، ويعزز الشعور بالسعادة والاسترخاء، وتزيد الإحساس بالقرب من الطبيعة.
ونقلت الجمعية عن الباحث الرئيسي قوله إن «الأشخاص الذين يعانون من الوحدة ومشكلات أخرى تتعلق بالصحة النفسية وجدوا في هذه التجربة ما يرفع معنوياتهم ويمنحهم دافعاً أكبر».
وتوفر البستنة فائدة إضافية تتمثل في التعرض لأشعة الشمس، عندما تسمح الأحوال الجوية بذلك، وهو ما يساعد بدوره على تحسين المزاج.
«نِحييه ونحيّيه» تنقل المسرح والفنون الأدائية السعودية إلى الفضاء العامhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342943-%D9%86%D9%90%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%AD%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
«نِحييه ونحيّيه» تنقل المسرح والفنون الأدائية السعودية إلى الفضاء العام
فعاليات «نحييه نحييه» تقدم برنامجاً متنوعاً من العروض والتجارب التفاعلية (واس)
تتيح فعاليات حملة «نِحييه ونحيّيه» للزوار في 6 مدن سعودية خوض تجربة فريدة ومتكاملة من العروض المسرحية والتفاعلية، والفنون الأدائية التقليدية بحسب الموروث الثقافي لكل مدينة، ضمن برنامج متنوع يناسب مختلف فئات المجتمع، وتتواصل فقراته في مساحات عامة على امتداد المساء.
وبعد نجاح كبير حققته الحملة، التي تنظمها «هيئة المسرح والفنون الأدائية»، في أولى محطاتها بمدينة الرياض، شهد «بيت الثقافة» بمدينة الدمام، الأربعاء، انطلاق فعاليات المرحلة الثانية حتى السبت المقبل، متضمنة باقة من العروض المسرحية والأدائية والتفاعلية للجمهور.
وتتيح الفعاليات للزوار مشاهدة عرضي «العائلة» و«الفنان» على المسرح الرئيسي، وعروض الفنون الأدائية التقليدية المتجولة والسيرك الاستعراضي الجوّال، كما توفر لهم فرصة خوض 6 تجارب تفاعلية للتعرف على مختلف جوانب الفنون المسرحية، تشمل «إيقاع الفن»، و«عِش الدور»، و«حكايات الدمى»، و«وجوه وشخصيات»، و«تحت الأضواء»، و«المشهد».
واستقطبت فعاليات «نِحييه ونحيّيه» في الرياض آلاف الزوار، منهم العائلات والأطفال، وسط تفاعل كبير مع العروض المسرحية والمتجولة والفنون الأدائية والتجارب التفاعلية التي جمعت بين المشاهدة، والمشاركة في أنشطة الأداء، والتعرّف على الشخصيات والأزياء المسرحية، والتفاعل مع مؤدي العروض الحية.
وتُعرِّف تجربة «عِش الدور» الزوار على عالم الكواليس وتجهيز الشخصيات المسرحية، كما يستكشفوا عبر تجربة «إيقاع الفن» إيقاعات الفنون الأدائية التقليدية، بينما تتيح تجربة «وجوه وشخصيات» للمشاركين فرصة تركيب الشخصيات والتعرّف على تنوعها، وتجمع عروض «حكايات الدمى» بين الحركة والصوت والحكاية.
وانطلقت الحملة من الرياض بين 11 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل وصولها «بيت الثقافة» في الدمام، تليها حديقة النور ببريدة من 25 إلى 28 نوفمبر، و«بيت الثقافة» في حائل بين 2 و5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ثم حديقة الردف بالطائف من 9 إلى 12 من ذات الشهر، وصولاً إلى جدة حيث ستتختم الفعاليات في «آرت بروميناد».
وتأتي «نِحييه ونحيّيه» ضمن جهود الهيئة لتطوير القطاع، وتمكين المواهب الإبداعية، وصقل مهاراتها، وتوسيع حضور المسرح والفنون الأدائية في المجتمع، وإتاحة الفرصة للجمهور للتعرّف على برامجها، والتفاعل مع تجاربها وعروضها.
مصر تفتح خزانة أرشيفها التاريخي بعرض وثائق نادرة عن قناة السويسhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5342918-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3
مصر تفتح خزانة أرشيفها التاريخي بعرض وثائق نادرة عن قناة السويس
جانب من معرض الوثائق النادرة (وزارة الثقافة المصرية)
تستعرض دار الكتب المصرية جانباً من تاريخ قناة السويس منذ صدور الفرمانات الأولى الخاصة بإنشائها في عهد الأسرة العلوية (أسرة محمد علي) حتى افتتاحها في عهد الخديو إسماعيل، والتطورات التي مرت بها القناة عبر العصور المختلفة، من خلال وثائق ومكاتبات نادرة في معرض أرشيفي.
وأقامت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية معرضاً وثائقياً خاصاً يضم مختارات نادرة من وثائق قناة السويس المحفوظة بالأرشيف المصري، بقصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية. ويستمر المعرض لمدة أسبوع بدءاً من افتتاحه يوم الاثنين 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
ويقدم المعرض رحلة تاريخية موثقة ترصد المحطات المفصلية في مسيرة هذا الممر الملاحي العالمي؛ إذ يضم باقة من الوثائق التاريخية النادرة، تتصدرها وثيقة تتناول اتفاق امتياز قناة السويس، ووثيقة تتضمن قانون نظام هيئة قناة السويس البحرية الصادر عام 1957، إلى جانب وثيقة مرسلة من وزير الخارجية الدكتور محمود فوزي إلى السكرتير العام للأمم المتحدة يعلن فيها أن قناة السويس البحرية أصبحت مفتوحة للملاحة، فضلاً عن وثيقة قرار نائب رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 1981، بالترخيص بإصدار عملات تذكارية ذهبية وفضية بمناسبة العيد الفضي لتأميم قناة السويس البحرية.
وأنشئت قناة السويس بوصفها ممراً مائياً صناعياً يربط البحرين الأبيض المتوسط والأحمر بطول نحو 193 كيلومتراً، وصدر فرمان الامتياز الأول لفردناند ديليسبس بإنشاء شركة لحفر قناة السويس منتصف القرن التاسع عشر، وتلته عدة فرمانات وصولاً إلى عملية الحفر التي بدأت في 25 أبريل (نيسان) 1859، إذ ضُربت الفأس الأولى في أعمال قناة السويس في مدينة «فرما» (موقع بورسعيد حالياً) بمشاركة نحو 20 ألف من العمال المصريين الذين أدوا واجبهم في ظروف إنسانية بالغة القسوة. وفق الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس.
ومنذ افتتاحها في 17 نوفمبر 1869، مرت القناة بمراحل تاريخية، وشهدت تطورات وأحداثاً كبرى، كان من أبرزها قرار التأميم الذي أعاد الحقوق إلى أصحابها، وتعرضها للإغلاق بعد حرب عام 1967، ثم افتتاحها في يونيو 1975.
وشهد افتتاح المعرض الخاص بوثائق القناة عرض كتاب «قناة السويس... وثائق الحلم المصري» الذي أصدرته دار الوثائق القومية عام 2015 بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، وهو كتاب يوثق تاريخ القناة منذ أن كانت فكرة ورؤية في عهد محمد علي باشا، مروراً بمراحل حفرها وتطورها، وحتى إنشاء قناة السويس الجديدة عام 2015.
وبالتزامن مع افتتاح المعرض ألقت الدكتورة فاتن صلاح سليمان، المتخصصة في تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، المحاضرة الثقافية والتاريخية «قناة السويس... حدوتة مصرية» التي استضافها قصر الأمير طاز، ونظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية ضمن فعاليات صالون «حواديت وتراث المصريين».
ويأتي المعرض في إطار «حرص الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية على إتاحة كنوز الأرشيف المصري للجمهور، وتقديم قراءات موثقة للتاريخ الوطني، بالتكامل مع جهود قطاعات وزارة الثقافة في نشر المعرفة، وصون الذاكرة الوطنية، وتعزيز الوعي بالهوية والتراث المصري»، وفق بيان لوزارة الثقافة المصرية.