«مسرح المونو خارج أسواره» لنشر الحياة المسرحية في لبنان

«أن يأتي المسرح إليك، بدل أن تذهب إليه»... عبارة تختصر مبادرة «مسرح المونو خارج أسواره»، (Le Monnot hors les murs). وتهدف إلى توسيع قاعدة الجمهور المسرحي، ولا سيما في المناطق التي لا تستضيف عروضاً منتظمة. وترتكز الفكرة على نقل عروض ناجحة سبق أن قُدّمت على خشبة «مسرح المونو» في بيروت، إلى مناطق لبنانية مختلفة.

وتشير مديرة المسرح وصاحبة المبادرة، جوزيان بولس، إلى أنّ الفكرة تراودها منذ سنوات. وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «كنتُ حينها في اجتماع أعقده مع سفيرة فرنسا لدى لبنان، خلال الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على المسرح. لكنّ أوضاع لبنان غير المستقرّة حالت دون تنفيذها، إلى أن أتيحت الفرصة أخيراً. فقرّرت إطلاق المبادرة رغم الظروف القاسية التي نمرّ بها. وهذه الفكرة عزيزة على قلبي، لأنني أعدّ المسرح سلاحاً في مواجهة التخلّف والديكتاتورية، فهو يقرّب الناس بعضهم من بعض، ويشكّل متنفَّساً لهم».

وتعدّ بولس لائحة طويلة بأسماء المسرحيات التي ستجول في المناطق اللبنانية، بما فيها بيروت. وقد استهلّت البرنامج بمسرحية «آمان ترللي»، من بطولة طارق تميم وسامي حمدان، وكتابة مايا سعيد وإخراجها، التي عُرضت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز «حنين» الفنّي في بيروت. وتنتقل إلى مدينة صيدا الجنوبية في 16 منه، لتُقدَّم في متحف الصابون. وفي 29 نوفمبر، يُعرض عمل «لا ميزيرابل»، من إخراج ليال الغصين، في مساحة «حنين» أيضاً. ويليها في 19 ديسمبر (كانون الأول) مسرحية «لمّا أكبر»، المخصّصة للأطفال، في بلدة حريصا الجبلية بمنطقة كسروان.

مسرحيات ذات ديكورات بسيطة مثل «زينة لبست خلخالها» تشارك في المبادرة (مسرح المونو)

وبعد صيدا وحريصا، تعمل بولس التي ترى أنّ المسرح يشكّل ضرورة للبنانيين، كونه مساحة ثقافية تتيح لهم تفريغ همومهم، على توسيع دائرة العروض لتشمل مناطق ومدناً أخرى، مثل طرابلس وبكفيا وفريكة وغيرها. وتُعلّق: «نأمل أن نتمكّن من تنفيذ هذا المشروع على نطاق واسع، وربما تتاح لنا يوماً فرصة تقديم عروض على الشريط الحدودي، بعد عودة أهالي تلك القرى إلى أراضيهم ومنازلهم».

وعن كيفية اختيار المسرحيات الجوّالة والمعايير المعتمدة، توضح: «لدينا لائحة بأسماء كثيرة لأعمال يمكن عرضها في مختلف المناطق، مع الأخذ في الحسبان خصوصية كلّ منها. ونختار العروض التي تتناول موضوعات مفيدة، وتملك القدرة على تقريب الناس والمجتمعات بعضها من بعض».

وتؤكّد أنّ المبادرة تلقى تفاعلاً كبيراً في المناطق اللبنانية، من شمال البلاد إلى جنوبها، مشيرةً إلى أنها تتلقّى يومياً عشرات الاتصالات من بلديات ومراكز ثقافية مهتمّة بالمشاركة. وتقول: «أسعدني هذا التفاعل، وهو ما شجّعنا على المضيّ في المبادرة. فمن خلالها، نعزّز حضور العروض المسرحية، ونمنحها فرصة لإطالة عمرها، بالتوازي مع توفير فرص إضافية للفنانين. فتحصل الأعمال على فرصة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع خارج بيروت. ومن ناحية أخرى، تمدّ المبادرة المسرح بالقوة، وتعيده إلى زمنه الذهبي».

تتوزّع أماكن تقديم المسرحيات على مسارح الجامعات والمراكز الثقافية وقاعات المعارض وغيرها، بمعدّل عرض واحد كلّ 4 إلى 6 أسابيع. ويتولّى «مسرح المونو» إدارة الإنتاج بكلّ تفاصيله، بما في ذلك تأمين الممثّلين والفرق التقنية والديكورات والنقل، الأمر الذي يتيح للمساحات الثقافية الشريكة استضافة عروض عالية الجودة، من دون الحاجة إلى إنتاجها بشكل مستقل.

وتأمل جوزيان بولس أن تحظى المبادرة بتشجيع الجهات الرسمية في لبنان. وتقول: «حبّذا لو ترصد الدولة اللبنانية ميزانية جيدة لوزارة الثقافة، لتتمكّن من دعم هذا النوع من المبادرات والنشاطات الثقافية. حينها، سنتمكّن من مواصلة مسيرتنا على أكمل وجه وبشكل مستمر».

مسرحية «آمان ترللي» تُعرض بمتحف الصابون في صيدا يوم 16 الحالي (المونو)

وكان «مسرح المونو» قد نظّم، خلال الحرب الأخيرة، مبادرة «الثقافة تجمعنا»، جال خلالها في مناطق لبنانية بعيدة عن العاصمة، مقدّماً مسرحية «شنطة الحكايات». وتضيف بولس: «الناس متعطّشون إلى مساحات مضيئة في حياتهم، تُخرجهم لساعات من حالات الكآبة التي يعانونها بسبب الأزمات المتتالية في البلاد».

وتهدف مبادرة «مسرح المونو خارج أسواره» بوضوح إلى منح المسرح اللبناني عمراً أطول وجمهوراً أوسع. وتوضح بولس: «نعاني قلّة المسارح في لبنان، وهو ما يحصر العروض في أماكن محدّدة وقليلة. ومن خلال هذه المبادرة، سنفتح آفاقاً واسعة أمام عروض ناجحة سبق أن قُدّمت على خشبة مسرحنا في بيروت. وقد أخذنا في الحسبان أسعار البطاقات، كي نتيح لأكبر فئة ممكنة من الناس مشاهدة هذه العروض، بما يتناسب مع ميزانياتهم».

وتشير إلى أنّ المسرحيات التي ستجول في المناطق لا تحتاج إلى ديكورات ضخمة، موضحةً: «اخترنا عروضاً ناجحة لا تتطلّب سوى ديكورات بسيطة، من بينها (آمان ترللي) و(زينة لبست خلخالها) و(لا ميزيرابل)، إضافةً إلى أعمال يحيى جابر، مثل (شو منلبس) و(القرنة البيضاء) وغيرها. وما نحتاج إليه هو تسويق هذه الأعمال، وهي مهمّة يساعدنا فيها أنطوان أبو سمرا، الذي يتولّى إجراء الاتصالات الضرورية مع الجهات المعنية باستضافة العروض خارج بيروت».

وفي المقابل، تزدحم خشبة «مسرح المونو» في بيروت بحجوزات لعروض متتالية على مدار العام، إلى حدّ لم يعد معه متّسع لاستقبال عروض إضافية. وتقول بولس: «كنّا نتمنّى استيعاب عروض أكثر ولمدّة أطول، لكنّنا نفضّل إعطاء الفرص لأكبر عدد ممكن من صنّاع المسرح. فافتقادنا إلى مسارح أخرى في العاصمة يضيّق خياراتنا في استقبال مزيد منها. حتى إنّنا تلقّينا طلبات لتقديم عروض خلال فترة الأعياد، ولو في ساعة متأخّرة. ونتمنّى أن تبقى عجلة المسرح اللبناني بهذه الحيوية الدائمة».