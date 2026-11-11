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يوميات الشرق

«مسرح المونو خارج أسواره» لنشر الحياة المسرحية في لبنان

جوزيان بولس لـ«الشرق الأوسط»: المبادرة تسعى إلى إعادة إحياء الزمن الذهبي للخشبة

«شو منلبس» من العروض المتوقَّع أن تجول في مناطق لبنانية (مسرح المونو)
«شو منلبس» من العروض المتوقَّع أن تجول في مناطق لبنانية (مسرح المونو)
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«مسرح المونو خارج أسواره» لنشر الحياة المسرحية في لبنان

«شو منلبس» من العروض المتوقَّع أن تجول في مناطق لبنانية (مسرح المونو)
«شو منلبس» من العروض المتوقَّع أن تجول في مناطق لبنانية (مسرح المونو)

«أن يأتي المسرح إليك، بدل أن تذهب إليه»... عبارة تختصر مبادرة «مسرح المونو خارج أسواره»، (Le Monnot hors les murs). وتهدف إلى توسيع قاعدة الجمهور المسرحي، ولا سيما في المناطق التي لا تستضيف عروضاً منتظمة. وترتكز الفكرة على نقل عروض ناجحة سبق أن قُدّمت على خشبة «مسرح المونو» في بيروت، إلى مناطق لبنانية مختلفة.

وتشير مديرة المسرح وصاحبة المبادرة، جوزيان بولس، إلى أنّ الفكرة تراودها منذ سنوات. وتوضح لـ«الشرق الأوسط»: «كنتُ حينها في اجتماع أعقده مع سفيرة فرنسا لدى لبنان، خلال الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على المسرح. لكنّ أوضاع لبنان غير المستقرّة حالت دون تنفيذها، إلى أن أتيحت الفرصة أخيراً. فقرّرت إطلاق المبادرة رغم الظروف القاسية التي نمرّ بها. وهذه الفكرة عزيزة على قلبي، لأنني أعدّ المسرح سلاحاً في مواجهة التخلّف والديكتاتورية، فهو يقرّب الناس بعضهم من بعض، ويشكّل متنفَّساً لهم».

وتعدّ بولس لائحة طويلة بأسماء المسرحيات التي ستجول في المناطق اللبنانية، بما فيها بيروت. وقد استهلّت البرنامج بمسرحية «آمان ترللي»، من بطولة طارق تميم وسامي حمدان، وكتابة مايا سعيد وإخراجها، التي عُرضت في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز «حنين» الفنّي في بيروت. وتنتقل إلى مدينة صيدا الجنوبية في 16 منه، لتُقدَّم في متحف الصابون. وفي 29 نوفمبر، يُعرض عمل «لا ميزيرابل»، من إخراج ليال الغصين، في مساحة «حنين» أيضاً. ويليها في 19 ديسمبر (كانون الأول) مسرحية «لمّا أكبر»، المخصّصة للأطفال، في بلدة حريصا الجبلية بمنطقة كسروان.

مسرحيات ذات ديكورات بسيطة مثل «زينة لبست خلخالها» تشارك في المبادرة (مسرح المونو)

وبعد صيدا وحريصا، تعمل بولس التي ترى أنّ المسرح يشكّل ضرورة للبنانيين، كونه مساحة ثقافية تتيح لهم تفريغ همومهم، على توسيع دائرة العروض لتشمل مناطق ومدناً أخرى، مثل طرابلس وبكفيا وفريكة وغيرها. وتُعلّق: «نأمل أن نتمكّن من تنفيذ هذا المشروع على نطاق واسع، وربما تتاح لنا يوماً فرصة تقديم عروض على الشريط الحدودي، بعد عودة أهالي تلك القرى إلى أراضيهم ومنازلهم».

وعن كيفية اختيار المسرحيات الجوّالة والمعايير المعتمدة، توضح: «لدينا لائحة بأسماء كثيرة لأعمال يمكن عرضها في مختلف المناطق، مع الأخذ في الحسبان خصوصية كلّ منها. ونختار العروض التي تتناول موضوعات مفيدة، وتملك القدرة على تقريب الناس والمجتمعات بعضها من بعض».

وتؤكّد أنّ المبادرة تلقى تفاعلاً كبيراً في المناطق اللبنانية، من شمال البلاد إلى جنوبها، مشيرةً إلى أنها تتلقّى يومياً عشرات الاتصالات من بلديات ومراكز ثقافية مهتمّة بالمشاركة. وتقول: «أسعدني هذا التفاعل، وهو ما شجّعنا على المضيّ في المبادرة. فمن خلالها، نعزّز حضور العروض المسرحية، ونمنحها فرصة لإطالة عمرها، بالتوازي مع توفير فرص إضافية للفنانين. فتحصل الأعمال على فرصة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع خارج بيروت. ومن ناحية أخرى، تمدّ المبادرة المسرح بالقوة، وتعيده إلى زمنه الذهبي».

تتوزّع أماكن تقديم المسرحيات على مسارح الجامعات والمراكز الثقافية وقاعات المعارض وغيرها، بمعدّل عرض واحد كلّ 4 إلى 6 أسابيع. ويتولّى «مسرح المونو» إدارة الإنتاج بكلّ تفاصيله، بما في ذلك تأمين الممثّلين والفرق التقنية والديكورات والنقل، الأمر الذي يتيح للمساحات الثقافية الشريكة استضافة عروض عالية الجودة، من دون الحاجة إلى إنتاجها بشكل مستقل.

وتأمل جوزيان بولس أن تحظى المبادرة بتشجيع الجهات الرسمية في لبنان. وتقول: «حبّذا لو ترصد الدولة اللبنانية ميزانية جيدة لوزارة الثقافة، لتتمكّن من دعم هذا النوع من المبادرات والنشاطات الثقافية. حينها، سنتمكّن من مواصلة مسيرتنا على أكمل وجه وبشكل مستمر».

مسرحية «آمان ترللي» تُعرض بمتحف الصابون في صيدا يوم 16 الحالي (المونو)

وكان «مسرح المونو» قد نظّم، خلال الحرب الأخيرة، مبادرة «الثقافة تجمعنا»، جال خلالها في مناطق لبنانية بعيدة عن العاصمة، مقدّماً مسرحية «شنطة الحكايات». وتضيف بولس: «الناس متعطّشون إلى مساحات مضيئة في حياتهم، تُخرجهم لساعات من حالات الكآبة التي يعانونها بسبب الأزمات المتتالية في البلاد».

وتهدف مبادرة «مسرح المونو خارج أسواره» بوضوح إلى منح المسرح اللبناني عمراً أطول وجمهوراً أوسع. وتوضح بولس: «نعاني قلّة المسارح في لبنان، وهو ما يحصر العروض في أماكن محدّدة وقليلة. ومن خلال هذه المبادرة، سنفتح آفاقاً واسعة أمام عروض ناجحة سبق أن قُدّمت على خشبة مسرحنا في بيروت. وقد أخذنا في الحسبان أسعار البطاقات، كي نتيح لأكبر فئة ممكنة من الناس مشاهدة هذه العروض، بما يتناسب مع ميزانياتهم».

وتشير إلى أنّ المسرحيات التي ستجول في المناطق لا تحتاج إلى ديكورات ضخمة، موضحةً: «اخترنا عروضاً ناجحة لا تتطلّب سوى ديكورات بسيطة، من بينها (آمان ترللي) و(زينة لبست خلخالها) و(لا ميزيرابل)، إضافةً إلى أعمال يحيى جابر، مثل (شو منلبس) و(القرنة البيضاء) وغيرها. وما نحتاج إليه هو تسويق هذه الأعمال، وهي مهمّة يساعدنا فيها أنطوان أبو سمرا، الذي يتولّى إجراء الاتصالات الضرورية مع الجهات المعنية باستضافة العروض خارج بيروت».

وفي المقابل، تزدحم خشبة «مسرح المونو» في بيروت بحجوزات لعروض متتالية على مدار العام، إلى حدّ لم يعد معه متّسع لاستقبال عروض إضافية. وتقول بولس: «كنّا نتمنّى استيعاب عروض أكثر ولمدّة أطول، لكنّنا نفضّل إعطاء الفرص لأكبر عدد ممكن من صنّاع المسرح. فافتقادنا إلى مسارح أخرى في العاصمة يضيّق خياراتنا في استقبال مزيد منها. حتى إنّنا تلقّينا طلبات لتقديم عروض خلال فترة الأعياد، ولو في ساعة متأخّرة. ونتمنّى أن تبقى عجلة المسرح اللبناني بهذه الحيوية الدائمة».

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ابيضاض شقائق النعمان يدفع أسماك «البهلوان» إلى سلوكيات أكثر عدوانية

غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)
غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)
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ابيضاض شقائق النعمان يدفع أسماك «البهلوان» إلى سلوكيات أكثر عدوانية

غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)
غيّر ابيضاض شقائق النعمان من كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة حياتها (جامعة نيوكاسل)

كشفت دراسة جديدة قادها باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية أن موجات الحر وابيضاض شقائق النعمان البحرية يغيّران سلوك أسماك «البهلوان»، الشهيرة باسم أسماك «نيمو»، إذ تصبح أكثر عدوانية تجاه بعضها، وأكثر دفاعاً عن شقائق النعمان التي تتخذها مأوى لها.

واستكشفت الدراسة، المنشورة الثلاثاء في دورية «رويال سوسايتي أوبن ساينس»، التغيرات السلوكية لدى أسماك «البهلوان» التي تعرّضت لموجة حر أدت إلى ابيضاض شقائق النعمان البحرية، أي فقدانها الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجتها.

وتشير النتائج إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وحده كان له تأثير طفيف على سلوك الأسماك، في حين أحدث ابيضاض شقائق النعمان تغيرات أكبر في كيفية قضاء هذه الأسماك وقتها وطبيعة تفاعلاتها؛ إذ زادت سلوكياتها الدفاعية عن شقائق النعمان، كما ازدادت حدة العدوانية بين أفراد المجموعة الواحدة.

وقاد فريق الدراسة فليتشر نوبل، باحث دكتوراه في كلية العلوم الطبيعية والبيئية بجامعة نيوكاسل البريطانية، الذي حلّل سلوك الأسماك استناداً إلى تسجيلات فيديو رُصدت خلالها سلوكيات الأسماك خلال موجة حر بحرية في خليج كيمبي في بابوا غينيا الجديدة، امتدت من مارس (آذار) إلى يوليو (تموز) 2023.

وتزامنت هذه الملاحظات مع «حدث الابيضاض العالمي الرابع للشعاب المرجانية»، وهو أحد أوسع أحداث الابيضاض الجماعي للشعاب المرجانية نطاقاً وأشدها حدةً، وقد امتد من عام 2023 حتى منتصف عام 2025.

وحلّل الفريق سلوك الأسماك ضمن 5 فئات: سلوكيات صيانة شقائق النعمان، والسلوكيات الدفاعية، والعدوانية، والمحايدة، والخاضعة التي تُسهم في تنظيم العلاقات الاجتماعية داخل مجموعة الأسماك.

وأظهرت النتائج أن الابيضاض لم يؤثر في وتيرة سلوكيات الصيانة التي تمارسها أسماك البهلوان تجاه شقائق النعمان، مثل التهوية والتنظيف، في حين ازدادت السلوكيات الدفاعية.

وتؤكد هذه النتائج الدور الحيوي للعلاقة التكافلية بين أسماك «البهلوان» وشقائق النعمان، إذ يستفيد الطرفان من هذه العلاقة في الحماية من المفترسات وللحصول على العناصر الغذائية. وقد تكون عمليات التهوية والدفاع التي تقوم بها الأسماك خلال فترات الابيضاض عاملاً مهماً يساعد شقائق النعمان على التعافي.

لكن هذا السلوك قد تكون له تكلفة؛ إذ يمكن أن يتأثر التماسك الاجتماعي سلباً في أوقات الضغط البيئي. فقد ارتبط ابيضاض شقائق النعمان بزيادة بلغت 215 في المائة في السلوكيات العدوانية بين أفراد مجموعة أسماك «البهلوان».

وقال فليتشر نوبل: «تُعد هذه الدراسة من أوائل الأبحاث التي تستكشف بالتفصيل كيفية تغير سلوكيات أسماك البهلوان في بيئتها الطبيعية عند تعرض شقائق النعمان البحرية لظاهرة الابيضاض».

وأضاف، في بيان صدر الثلاثاء: «لقد كشفنا أن أسماك البهلوان تعطي الأولوية للدفاع عن مساكنها والحفاظ عليها، وتأمين مكانتها المهيمنة داخل المجموعة خلال فترات الضغط البيئي».

ويحدث ابيضاض شقائق النعمان نتيجة فقدان الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجتها، ما يجعل الحيوان يبدو شاحباً أو أبيض اللون أو شبه شفاف. وينجم ذلك عن التعرض لضغوط بيئية، مثل ارتفاع درجات حرارة المياه وزيادة التعرض للإشعاع الشمسي.

وفي هذه الدراسة، تعرضت بعض أنواع شقائق النعمان المضيفة للابيضاض، وفقدت طحالبها التكافلية، فيما لم تتعرض أنواع أخرى لذلك؛ ما أتاح للباحثين تقدير تأثير الإجهاد الحراري بصورة منفصلة عن التأثيرات غير المباشرة الناجمة عن تضرر الكائنات الشريكة. وأظهرت النتائج أن الابيضاض يؤثر في سلوك الأسماك بدرجة أكبر من تأثير الإجهاد الحراري المباشر.

وقالت الدكتورة تيريزا روغر، المؤلفة المشاركة في الدراسة، والمحاضرة في علوم البحار الاستوائية بجامعة نيوكاسل: «مع استمرار الأنشطة البشرية في تغيير النظم البيئية حول العالم، أصبح من الضروري فهم كيفية تكيف الأنواع الحيوانية مع الضغوط البيئية وفقدان الموائل من خلال تعديل سلوكياتها؛ إذ يُعدّ تغيير السلوك خط الدفاع الأول لدى الحيوانات».

وأضافت: «تُبرز هذه النتائج أهمية مراعاة التفاعلات بين الأنواع المختلفة، لا سيما علاقات التكافل التي يستفيد منها الطرفان، عند دراسة آثار التغيرات البيئية».

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دراسة بريطانيا
يوميات الشرق

مينا مسعود: «دانيال والأتون الناري» تجربة فريدة في مسيرتي الفنية

لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)
لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)
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مينا مسعود: «دانيال والأتون الناري» تجربة فريدة في مسيرتي الفنية

لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)
لقطة من فيلم «دانيال والأتون الناري» (الشرق الأوسط)

لم يعد حضور الفنان المصري الكندي مينا مسعود على الساحة السينمائية العالمية مرتبطاً فقط بالنجاح الذي حققه من خلال فيلم هوليوود «علاء الدين»، بل بات يعكس توجهاً نحو خوض تجارب إنتاجية أكثر استقلالية، يوسِّع من خلالها خياراته الفنية، بعيداً عن حسابات استوديوهات هوليوود الكبرى.

ويقدِّم مسعود عبر فيلمه الجديد «دانيال والأتون الناري» (Daniel and the Fiery Furnace) نموذجاً لهذا التوجُّه، بعدما حقق العمل نجاحاً تجارياً لافتاً في الولايات المتحدة، بإيرادات قاربت 10 ملايين دولار، تعادل نحو 5 أضعاف ميزانيته، التي لم تتجاوز مليوني دولار، وذلك خلال أقل من 3 أشهر على بدء عرضه التجاري في 18 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتكتسب هذه النتائج أهمية إضافية بالنظر إلى انتماء الفيلم إلى فئة الإنتاج المستقل، بعيداً عن منظومة الاستوديوهات الكبرى في هوليوود، بما يعزِّز فكرة أن الرهان على حكاية جيدة وإنتاج مدروس يمكن أن يفتح آفاقاً مختلفة للوصول إلى الجمهور وتحقيق النجاح التجاري.

ويبلغ الفيلم 108 دقائق، وهو من تأليف وإخراج الشقيقين الكنديين دانيال وماثيو كومان، اللذين شاركا أيضاً في إنتاجه إلى جانب مينا مسعود وترافيس مان. ويشارك في بطولته إليجاه ألكسندر، وسنجاي ميدا، وزكي علي، وتشاندان روي سانيال، إلى جانب آخرين.

ويستعيد العمل حكاية مستوحاة من «سفر دانيال» في الكتاب المقدس، وتدور أحداثها خلال فترة السبي البابلي، حيث يجد دانيال، الذي يجسده مسعود، نفسه داخل إمبراطورية يحكمها الملك نبوخذ نصر. وبفضل حكمته، يتمكن من الوصول إلى موقع مؤثر في البلاط الملكي وكسب ثقة الحاكم، قبل أن يصدر الأخير مرسوماً يفرض عبادة تمثال ذهبي، ليضع الشخصيات أمام اختبار قاسٍ لإيمانها، ويفجر صراعاً بين الخضوع لسلطة الحاكم والتمسُّك بالمعتقدات الدينية.

الفنان مينا مسعود (الشرق الأوسط)

يعتمد الفيلم على معالجة تمزج بين الدراما التاريخية والأبعاد الإنسانية، متوقفاً عند قضايا الخوف وتبدُّل المواقف والثمن الذي يدفعه أصحاب القناعات حين تصبح معتقداتهم في مواجهة مباشرة مع السلطة.

وصُوّرت مشاهد العمل في الهند، داخل قصور ومواقع تاريخية استُخدمت لاستعادة أجواء بابل القديمة، مع اهتمام بتقديم المواجهات والمعارك في إطار بصري ذي طابع ملحمي.

ولا يتوقف طموح المشروع عند النجاح التجاري الذي حققه؛ إذ يجري العمل على توسيع نطاق توزيعه دولياً، مع التخطيط لطرحه في أسواق أميركا اللاتينية وأوروبا بنهاية عام 2026 ومطلع 2027.

وفي ضوء التفاعل مع الفيلم، تحدث مينا مسعود عن إمكانية تقديم جزء جديد يستكمل مغامرات دانيال، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال يظل مرهوناً بمسار نجاح العمل.

وقال مسعود لـ«الشرق الأوسط» إن الفيلم يمثل تجربة فريدة في مسيرته الفنية، مؤكداً حماسه للمشاركة في إنتاجه وتقديم حكايته التاريخية والدينية من خلال رؤية سينمائية تليق بها.

وتكتسب هذه التجربة خصوصيتها من المساحة التي أتاحتها له للمشاركة في صناعة العمل، بعد النجاح العالمي الذي حققه من خلال فيلم «علاء الدين» عام 2019، الذي جسّد فيه الشخصية الرئيسية.

ورغم انشغاله بالمشروعات السينمائية العالمية، يؤكد مسعود تمسكه بحضوره في السينما المصرية، رافضاً وصف تجربة فيلمه «في عز الظهر» بالفشل بسبب عدم تحقيقه الإيرادات المأمولة في دور العرض.

يتصدر ملصق الفيلم (الشرق الأوسط)

وأوضح مسعود أن العمل مر بظروف إنتاجية استثنائية؛ إذ استغرق تصويره نحو 4 سنوات، تخللتها توقفات عدة، أثرت لاحقاً في موعد طرحه وزخم حملته الدعائية، وهو ما انعكس على نتائجه التجارية.

وشدَّد على أن تقييم الفيلم ينبغي ألا يقتصر على حصيلة إيراداته في شباك التذاكر، وأشار إلى أن مساره لم ينتهِ بانتهاء عرضه السينمائي، بل أتيحت له فرصة جديدة للوصول إلى جمهور أوسع عبر المنصات الرقمية.

وكشف عن بيع حقوق عرضه لمنصات عالمية بارزة، من بينها «نتفليكس» و«أمازون برايم»، إلى جانب قرب عرضه على «يانغو بلاي»، لافتاً إلى أن ردود فعل المشاهدين وما يحظى به العمل من اهتمام وتقدير عبر هذه المنصات تمثل مؤشراً مهماً على نجاحه واستمرار حضوره، بعيداً عن حسابات شباك التذاكر وحدها.

وفي سياق اهتمامه بدعم المواهب العربية، نفى مسعود توقف مبادرته التي أطلقها خلال مهرجان الجونة السينمائي عام 2019، مؤكداً استمرار مؤسسته، «EDA Foundation – Diverse Artists»، في مساندة الفنانين والمبدعين من خلفيات متنوعة.

وأشار إلى أن التعاون مع «مهرجان الجونة» لتخصيص جائزة لأفضل موهبة عربية استمر عامين فقط، ولم يتجدد نتيجة التغييرات التي تطرأ على سياسات المهرجانات وبرامجها، مشدداً على أن التزامه بدعم المواهب العربية لم يكن مرتبطاً بهذه الجائزة وحدها، بل يمثل جزءاً مستمراً من اهتمامه بفتح آفاق دولية أمام أصحاب التجارب الواعدة.

وعن علاقته بالمهرجانات المصرية، أعرب عن سعادته بحضور الدورة الأخيرة من «مهرجان الجونة»، مشيراً إلى اعتزازه بالدعوة التي تلقاها من الفنان حسين فهمي لحضور «مهرجان القاهرة السينمائي»، لكنه لم يتمكن من تلبيتها بسبب ارتباطات سفر دولية. وأكد أن المشاركة في الفعاليات السينمائية ببلده تمثل أولوية معنوية لديه كلما سمحت ظروف عمله بذلك.

وهكذا، يواصل مسعود الموازنة بين طموحه العالمي وارتباطه بالسينما المصرية والعربية، من خلال الجمع بين التمثيل والإنتاج ودعم المواهب الشابة، في مسار تعكسه تجربته الجديدة في «دانيال والأتون الناري»، بما تحمله من توجه نحو مزيد من الاستقلال الفني، وتنوع الخيارات الإنتاجية، وتوسيع حضور الفنان العربي عالمياً.

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سينما مصر
يوميات الشرق

قطط قرابين الآلهة في مصر القديمة... حياة قاسية تكشفها دراسة جديدة

باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)
باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)
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قطط قرابين الآلهة في مصر القديمة... حياة قاسية تكشفها دراسة جديدة

باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)
باحثة تتأمل جماجم القطط (باحثو الدراسة)

قبل أكثر من ألفي عام، قدَّم المصريون القدماء قططاً قرابين للآلهة. وتشير دراسة جديدة، نُشرت في مجلة «جورنال أوف أركيولوجيكال ساينس»، إلى أن هذه القطط، التي كانت مُعدَّة لتُقدَّم للآلهة، لم تحظَ بالضرورة بحياة مرفهة.

وتُؤكّد بيا دي كوبر، عالمة الآثار الحيوانية في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية، والمشاركة في إعداد الدراسة، على ذلك بقولها في بيان نُشر الثلاثاء: «أكثر ما لفت انتباهنا هو كثرة الإصابات وآثار الأمراض، مما يشير إلى أن هذه القطط عاشت في ظروف سيئة. وهذا أمر لا يتوقعه المرء لحيوانات كانت مُقدَّرة لتصبح مومياوات نذرية».

ووفقاً للدراسة، عُثر على جماجم القطط في متحف التاريخ الطبيعي في فيينا بالنمسا، حيث ظلت هناك دون أن يلتفت إليها أحد تقريباً منذ القرن الـ19. واستناداً إلى رسائل قديمة محفوظة في الأرشيف، يُرجَّح أنها جاءت من «بني حسن»، وهي مقبرة ضخمة للحيوانات تقع في وادي النيل في مصر.

وتضم المجموعة 131 جمجمة، مما يجعلها، حسب مؤلفي الدراسة، أكبر مجموعة معروفة من جماجم القطط المصرية القديمة المحفوظة في المتاحف.

أما عن مصير بقية عظام هذه القطط، فلا يزال غير مؤكد. ويقول فيم فان نير، الباحث في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية والأستاذ في جامعة كاثوليك لوفان في بلجيكا: «على الأرجح، تم التخلص من بقية أجزاء الجسم؛ إذ كان اهتمام العلماء في أواخر القرن التاسع عشر ينصبُّ بشكل أساسي على الجماجم».

في الوقت الحاضر، يتجنب العلماء فكَّ لفائف المومياوات، معتمدين بدلاً من ذلك على تقنيات حديثة للكشف عما يختبئ تحت الضمادات القديمة. لكن في القرنين الـ19 وأوائل القرن الـ20، كان فكُّ لفائف المومياوات أمراً شائعاً، وهو ما ينطبق أيضاً على جماجم القطط القادمة من «بني حسن»، مما جعل تحليلها أكثر سهولة ومباشرة.

فحص الباحثون كل جمجمة بدقة، وأجروا قياسات وسجَّلوا علامات الإصابة والمرض، مثل آثار القطع والثقوب والكسور، وفقاً لما ذكره مؤلفو الدراسة. ومن المرجح أن معظم الجماجم تعود إلى قطط أليفة، في حين تنتمي 7 منها على الأقل إلى «قطط الغابة»، وهي فصيلة برية أكبر حجماً، كانت تُصاد خصيصاً بغرض التحنيط.

تطابقت أنياب قط الغابة مع آثار عض ملتئمة (باحثو الدراسة)

ووفقاً للنتائج، ظهرت على أكثر من نصف هذه الجماجم علامات تدل على وجود أمراض أو إصابات؛ فمنها قطط تفتقد أسنانها، وأخرى تعاني من أمراض اللثة، أو تظهر على عظامها ثقوب غير طبيعية يربطها الباحثون بوجود عدوى. كما تعرضت بعض القطط لجروح، بينما حملت أخرى آثار عضات.

كما وُجدت إصابات أخرى تشير إلى تعرض بعض القطط لهجوم باستخدام أداة حادة، أو ضربها بجسم صلب كالعصا. وكانت بعض هذه الإصابات قاتلة، بينما أظهرت أخرى علامات على الالتئام.

ويقول فان نير: «ربما لم تكن عمليات صيد القطط وقتلها بغرض التحنيط تسير دائماً كما هو مخطط لها»، مرجحاً أن بعض القطط قد تكون تمكنت من الهرب، وظلت على قيد الحياة رغم تعرضها لإصابات مروعة.

وبناءً على التأريخ بالكربون المشع لتسع جماجم، تبين أن جميع القطط، باستثناء واحدة، نفقت في الفترة ما بين عامي 380 و40 قبل الميلاد، أي في أواخر «العصر المتأخر» وبداية «العصر البطلمي». أما إحدى الجماجم فتعود إلى فترة أقدم بكثير، هي «العصر الانتقالي الثالث»، مما يشير إلى أن موقع «بني حسن» ربما استُخدم لتحنيط القطط في وقت أبكر بكثير مما تشير إليه المصادر المكتوبة. وهناك احتمال آخر، وهو أن هذه الجمجمة لم تأتِ من «بني حسن» على الإطلاق، بل من «تل بسطة»، التي تُعد أقدم مقبرة معروفة للقطط في مصر.

ووفقاً للباحثين، تقدم هذه المجموعة الفريدة لمحة نادرة عن حياة القطط التي كان مصيرها أن تُقدَّم قرابين للآلهة. وتشير الدراسة إلى أنها عاشت على الأرجح في أماكن مكتظة، حيث كانت الأمراض تنتشر بسهولة، وتندلع النزاعات بينها بشكل متكرر.

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دراسة بلجيكا