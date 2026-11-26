أعلنت مصادر عسكرية سودانية أن أكثر من 15 ألف مقاتل من الجيش يصلون إلى مدينة الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق، في حين أعلنت قوات تحالف «تأسيس»، التي تقودها «قوات الدعم السريع»، التقدم من عدة محاور باتجاه المدينة، وسط تجدد المخاوف على المدنيين.

كما أعلن الجيش بسط سيطرته الكاملة على ولاية شمال كردفان ومحلياتها كافة، وخلو الولاية من «قوات الدعم السريع» بعد تحرير منطقة أم صميمة، غرب مدينة الأُبيّض، في حين أكدت حكومة ولاية شمال كردفان عودة نحو 80 في المائة من السكان إلى منازلهم في وحدة أم عشيرة الإدارية.

وتجددت المخاوف على المدنيين في الدمازين، بعدما أعلن تحالف «تأسيس» السيطرة على معسكر «مقنزا» والتقدم باتجاه المدينة التي لجأت إليها العائلات من مناطق اشتباكات أخرى في الإقليم.

وكان «تأسيس» قد دعا، يوم الاثنين الماضي، إلى السماح للمدنيين بمغادرة الدمازين والرصيرص، بالتزامن مع إعلانه السيطرة على منطقة سودا.

وقال «التحالف»، في بيان على موقعه الإلكتروني، يوم الخميس: «إن قواته تمكنت من السيطرة على منطقة ومعسكر مقنزا بإقليم النيل الأزرق، عقب معارك حاسمة ضد الجيش والقوات المتحالفة معه، ونشرت تعزيزات نوعية لتأمين المنطقة».

وأكد «التحالف» أن «تحرير مقنزا يُعد خطوة متقدمة ضمن العمليات العسكرية الواسعة التي تخطط لها قواته في إقليم النيل الأزرق، والهادفة إلى السيطرة على الإقليم والتقدم نحو أهداف استراتيجية أخرى».

وتشهد مناطق النيل الأزرق تصاعداً في حدة المواجهات العسكرية بين الجيش وقوات «تأسيس»، خلال الأيام الماضية، وسط موجات نزوح واسعة للمدنيين نحو مناطق أكثر أمناً. ويشهد السودان حرباً بين الجيش و«قوات الدعم السريع» منذ أبريل (نيسان) 2023.