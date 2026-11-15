لماذا يُنصح بتناول الشوكولاته يومياً؟ فوائد محتملة للقلب والعقل والمفاصل

غالباً ما يحذر الأطباء وخبراء التغذية من الإفراط في تناول الحلويات، خصوصاً الأطعمة فائقة المعالجة والغنية بالسكر والدهون المشبعة، لكن هناك خبراً ساراً لعشاق الشوكولاته: ليس من الضروري الامتناع عنها تماماً؛ إذ إن إضافة كمية من الشوكولاته الداكنة إلى النظام الغذائي اليومي قد توفر مجموعة من الفوائد الصحية للجسم.

وقالت بيثاني إم. دورفلر، اختصاصية التغذية والبحوث السريرية في مركز صحة الجهاز الهضمي التابع لمؤسسة «نورث وسترن ميديسن»، لصحيفة «واشنطن بوست»: «ما يجعل الشوكولاته الداكنة حلوى فريدة وممتعة هو أن لها بالفعل بعض الفوائد الصحية».

1. الشوكولاته قد تساعد في الحفاظ على الشباب

تحتوي الشوكولاته الداكنة على نسبة مرتفعة من الثيوبرومين (مشابه للكافيين)، وهو مركب قلوي مُرّ موجود في حبوب الكاكاو. ويعمل هذا المركب منبهاً للجهاز العصبي ومحسناً للمزاج، وقد يساعد أيضاً في الحفاظ على الشباب البيولوجي.

ووجدت إحدى الدراسات أن هذا المركب قد تكون له تأثيرات مضادة للشيخوخة. وتحديداً، أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الثيوبرومين في الدم يمتلكون أنماطاً من مثيلة الحمض النووي (علامات كيميائية صغيرة ترتبط بالحمض النووي) تبدو أصغر سناً من أعمارهم البيولوجية. كما كانت لديهم تيلوميرات أطول، وهي الأغطية الموجودة عند نهايات الكروموسومات، التي تقصر عادة مع التقدم في العمر.

وتحتوي الشوكولاته أيضاً على كميات كبيرة من مركبات الفلافانول، المعروفة بخصائصها المضادة للأكسدة وقدرتها على تقليل الالتهابات.

وتناولت دراسة أخرى دور الشوكولاته في مواجهة ما يُعرف بـ«الالتهاب المرتبط بالشيخوخة»، وهو التهاب منخفض الدرجة يسرّع عملية التقدم في العمر بمرور الوقت. ووجد الباحثون أن تناول الشوكولاته قد يساعد في خفض مستويات أحد البروتينات المسببة للالتهاب بنسبة 8.4 في المائة سنوياً.

2. الشوكولاته مفيدة للقلب والأوعية الدموية

تساعد الشوكولاته أيضاً في الحد من أكسدة الكوليسترول الضار (LDL)، الذي يمكن أن يتراكم على هيئة لويحات داخل الشرايين، ما يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

لكن هذه الفوائد لا تنطبق بالضرورة على شوكولاته الحليب، التي تحتوي على كميات كبيرة من الحليب والدهون. وقال طبيب القلب جويل كان، لموقع «ياهو! هيلث»: «من المرجح أن تزيد الحلويات الغنية بالسكر المضاف أو الزبدة أو زيت جوز الهند من خطر الإصابة بأمراض القلب، ولذلك فإن استبدالها بالشوكولاته الداكنة يُعد خطوة إيجابية».

وتساعد مركبات الفلافانول أيضاً على تمدد الأوعية الدموية، ما يحسن تدفق الدم ويسهم في خفض ضغط الدم.

3. الشوكولاته تعزز التركيز وتحسن المزاج

أظهرت دراسة حديثة أن مركبات الفلافانول يمكن أن تعزز اليقظة والتركيز والذاكرة خلال ساعة واحدة. لكن لوح الشوكولاته الداكنة قد لا يحتوي على كمية كافية من هذه المركبات لإظهار تأثير واضح، ما يعني أن السعرات الحرارية والسكر والدهون التي يحتوي عليها قد تفوق الفوائد المحتملة.

وقال طبيب الأعصاب جونسون مون، لموقع «فوكس نيوز ديجيتال»: «لا أعتقد أن لدينا حتى الآن بيانات كافية للتوصية بتناول الشوكولاته الداكنة باعتباره وسيلة آمنة وفعالة لتحسين الذاكرة».

ومع ذلك، تحتوي الشوكولاته على مركبات أخرى تؤثر في الدماغ. وقد يساعد تأثيرها المنشط على تحفيز الوظائف الإدراكية وتحسين التفكير، من خلال تعزيز تدفق الدم والتخلص من الجذور الحرة التي يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا، وفقاً لمراجعة علمية نُشرت عام 2022.

ولا تقتصر فوائد الشوكولاته على الوظائف الذهنية؛ إذ قد يكون لها تأثير إيجابي على المزاج أيضاً. فقد وجدت دراسة نُشرت عام 2022 أن الشوكولاته الداكنة قد تساعد في تحسين ميكروبيوم الأمعاء، ما ينعكس إيجاباً على المزاج من خلال محور الأمعاء والدماغ.

وتدعم دراسة أخرى هذه النتائج؛ إذ أظهرت أن الشوكولاته الداكنة تحمي من تلف الحمض النووي، وتحسن مستويات الدهون في الدم والغلوكوز، فضلاً عن مقاومة الإنسولين.

4. الشوكولاته تعزز صحة الجسم والمفاصل

تؤدي مركبات الفلافانول دوراً في دعم صحة المفاصل أيضاً؛ إذ قد يساعد تأثيرها في خفض الالتهابات على تخفيف الألم الناتج عن التهاب المفاصل وآلام المفاصل المزمنة.

وإلى جانب مركبات الفلافانول، تحتوي الشوكولاته على الحديد الذي قد يساعد في مواجهة فقر الدم، والألياف، والمغنسيوم الذي يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتحسين النوم وتهدئة القلق.