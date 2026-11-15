البرازيل تسجل أول وفاة بمرض «إمبوكس» في 2026

وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للمرة الأولى، سقفاً زمنياً معلناً لطموحه إلى «إنهاء الوضع» في كوبا، بقوله إنه يريد تحقيق ذلك قبل مغادرة البيت الأبيض عام 2029، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً، لكن التصريح لا يرقى إلى تحديد موعد لعملية عسكرية أو إعلان قرار بتنفيذها، بل ينقل التهديد من هدف مفتوح إلى استحقاق يريد ربطه بإرث رئاسته، رغم الانتكاسة التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.

الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو (رويترز)

وقال ترمب، في مقابلة مع المذيع المحافظ هيو هيويت، مساء الخميس، إنه يريد «إنهاء ملف كوبا قبل أن أغادر». وعندما سُئل عن احتمال استخدام القوة في حملة تستغرق أسبوعاً، أجاب بأنه سينظر في ذلك بالتأكيد. وهذه المدة وردت في سؤال المحاور، وليست خطة عمليات أعلنها ترمب. وأشار إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيؤدي دوراً محورياً في هذا المسعى. وأضاف: «لدينا شخص كفء وموهوب للغاية للتعامل مع ملف كوبا، وهو ماركو، فوالداه من كوبا، كما تعلم على الأرجح، وهو يود القيام بذلك حقاً».

سيارة قديمة تعبر أمام لوحة عليها صور الزعيم الكوبي التاريخي فيديل كاسترو وشقيقه راؤول كاسترو والرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في هافانا (رويترز)

صحيفة «بوليتيكو» رأت ان التصريح يأتي بعدما تحدث ترمب مراراً عن إسقاط الحكومة الشيوعية، وفي ظل ضغوط اقتصادية ونفطية أميركية فاقمت أزمة الجزيرة، لكن الجديد سياسياً هو ربط تغيير الوضع في هافانا بالوقت المتبقي من ولايته، بما يرفع سقف التوقعات، ويجعل التراجع لاحقاً أكثر تكلفة على صورته أمام أنصاره.

وزير الخارجية ماركو روبيو المنحدر من أصول كوبية (رويترز)

ويحمل إبرازه دور الوزير روبيو رسالة داخلية واضحة؛ فقد ربط ترمب رغبته في التحرك بالأميركيين الكوبيين الذين أيدوه في فلوريدا، مقدماً الملف بوصفه التزاماً تجاه قاعدة انتخابية، خصوصاً بعدما تمكن الجمهوريون من الاحتفاظ بمقاعدهم في الولاية، إلى جانب عدّه هدفاً خارجياً. وقال: «بصراحة، أود أن أفعل ذلك من أجل هؤلاء الناس، من أجل الكوبيين الذين جاؤوا إلى أميركا بعد أن تعرضوا لمعاملة سيئة للغاية في بلادهم».

كوبيون يسيرون في أحد شوارع هافانا عاصمة كوبا في 3 أغسطس 2026 (رويترز)

وفي مارس (آذار) الماضي، صرح ترمب بأنه يعتقد أنه سينال «شرف السيطرة على كوبا». وبعد أن أمر بتنفيذ العملية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو حليف رئيسي للحكومة الكوبية، فرضت الولايات المتحدة حصاراً نفطياً على الجزيرة؛ ما أدى إلى انهيار شبكتها الكهربائية، وتسبب في أزمة إنسانية.

يمكن قراءة هذا التصعيد أيضاً بعدّه محاولة لإظهار استمرار قدرته على المبادرة بعد الهزيمة الانتخابية؛ فالسياسة الخارجية تمنح الرئيس مجالاً للتحرك حين تضيق فرص تمرير أجندته الداخلية، غير أن ذلك لا يثبت أن عملية عسكرية أصبحت وشيكة، فالتهديد قد يخدم زيادة الضغط لانتزاع تنازلات، كما قد يمهّد لتصعيد فعلي.

ولا تعني نتائج الانتخابات النصفية توقف سياسة ترمب الخارجية تلقائياً، لكنها لا تتركها بلا قيود أيضاً؛ فالرئيس يحتفظ بأدوات تنفيذية ودبلوماسية وعسكرية واسعة، بينما يستطيع الكونغرس استخدام التشريع والرقابة والتمويل لرفع تكلفة التحرك أو تقييد استمراره.

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى القوات في القاعدة البحرية الأميركية في قاعدة غوانتانامو بكوبا يوم 10 يونيو (رويترز)

غير أن تهديدات ترمب قد تعمق الانقسام إقليمياً في علاقات واشنطن بدول أميركا اللاتينية؛ فمعارضة النظام الكوبي لا تعني بالضرورة تأييد تغييره بالقوة، وقد تجد حكومات متعاونة مع الولايات المتحدة نفسها تحت ضغط الدفاع عن السيادة، ورفض التدخل العسكري.

وقد تنعكس المواجهة المحتملة على ملفات الهجرة والتعاون الأمني والدبلوماسية الإقليمية، خصوصاً إذا تفاقمت الأزمة الإنسانية، وهو ما قد يضع ترمب في اختبار مزدوج، بين قدرته على تحويل التهديد إلى نتيجة سياسية، وقدرته على تحمّل تكلفتها داخلياً وإقليمياً؛ فالانتخابات قد لا تغيّر أهدافه، لكنها تستطيع تضييق وسائل تحقيقها، وتحويل وعد بإنجاز خارجي إلى عبء جديد على ما تبقى من ولايته.