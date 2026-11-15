البرازيل تسجل أول وفاة بمرض «إمبوكس» في 2026

البرازيل تسجل أول وفاة بمرض «إمبوكس» في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5341336-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3-%D9%81%D9%8A-2026
أنبوب اختبار يحمل ملصقاً كُتب عليه «إيجابي لفيروس جدري القرود» (أرشيفية- رويترز)
سجّلت البرازيل أول وفاة بمرض «إمبوكس» (جدري القردة) في عام 2026، بينما ترى السلطات أن الزيادة في عدد الإصابات لا ترقى إلى مستوى التفشّي، حسب معهد للصحة العامة.
وأحصت البرازيل 1009 إصابات مؤكّدة بالفيروس هذا العام، وفق تقرير نشره أول من أمس (الجمعة) معهد «فيوكروز» التابع لوزارة الصحة.
وسُجّلت الوفاة في ريو دي جانيرو؛ حيث بلغ عدد الإصابات المؤكّدة بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) ضعف العدد المسجّل خلال بقية العام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وعزّزت الحكومة إجراءات الرصد، واشترت 25 ألف جرعة إضافية من لقاح «جدري القرود»؛ لكنها لا تتعامل حالياً مع ارتفاع الإصابات على أنه تفشٍّ؛ إذ لا يزال عددها، حسب المعهد: «أقلّ بكثير من الذروة التاريخية المسجّلة في عام 2022».
وينجم «جدري القرود» عن فيروس من عائلة فيروس الجدري، ويسبب حمّى وآلاماً عضلية وآفات جلدية كبيرة تشبه الدمامل، وقد يؤدّي إلى الوفاة.
ويمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوانات إلى البشر، وكذلك بين الأشخاص عبر التلامس الجسدي الوثيق.
وفي عامَي 2022 و2024، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن «جدري القرود» يشكّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، بسبب سرعة انتشاره في بعض البلدان.
وسُجّلت غالبية الإصابات في البرازيل هذا العام في ساو باولو وريو دي جانيرو، وهما من بين الولايات الثلاث الأكثر سكاناً في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 214 مليون نسمة.
قالت السلطات الصحية في الصين، اليوم (الخميس)، إنها رصدت سلالة فرعية متحورة جديدة من جدري القردة.
«الشرق الأوسط» (بكين)
البرازيل تسجل أول وفاة بمرض «إمبوكس» في 2026https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5341336-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%B3-%D9%81%D9%8A-2026
أنبوب اختبار يحمل ملصقاً كُتب عليه «إيجابي لفيروس جدري القرود» (أرشيفية- رويترز)
سجّلت البرازيل أول وفاة بمرض «إمبوكس» (جدري القردة) في عام 2026، بينما ترى السلطات أن الزيادة في عدد الإصابات لا ترقى إلى مستوى التفشّي، حسب معهد للصحة العامة.
وأحصت البرازيل 1009 إصابات مؤكّدة بالفيروس هذا العام، وفق تقرير نشره أول من أمس (الجمعة) معهد «فيوكروز» التابع لوزارة الصحة.
وسُجّلت الوفاة في ريو دي جانيرو؛ حيث بلغ عدد الإصابات المؤكّدة بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) ضعف العدد المسجّل خلال بقية العام، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وعزّزت الحكومة إجراءات الرصد، واشترت 25 ألف جرعة إضافية من لقاح «جدري القرود»؛ لكنها لا تتعامل حالياً مع ارتفاع الإصابات على أنه تفشٍّ؛ إذ لا يزال عددها، حسب المعهد: «أقلّ بكثير من الذروة التاريخية المسجّلة في عام 2022».
وينجم «جدري القرود» عن فيروس من عائلة فيروس الجدري، ويسبب حمّى وآلاماً عضلية وآفات جلدية كبيرة تشبه الدمامل، وقد يؤدّي إلى الوفاة.
ويمكن أن ينتقل الفيروس من الحيوانات إلى البشر، وكذلك بين الأشخاص عبر التلامس الجسدي الوثيق.
وفي عامَي 2022 و2024، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن «جدري القرود» يشكّل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، بسبب سرعة انتشاره في بعض البلدان.
وسُجّلت غالبية الإصابات في البرازيل هذا العام في ساو باولو وريو دي جانيرو، وهما من بين الولايات الثلاث الأكثر سكاناً في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 214 مليون نسمة.
ترمب يضع كوبا على ساعة ولايته... هل تقيّده هزيمة الجمهوريين؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5340836-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D8%B6%D8%B9-%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%9F
ترمب يضع كوبا على ساعة ولايته... هل تقيّده هزيمة الجمهوريين؟
وزير خارجية كوبا برونو إدواردو رودريغيز باريلا يتحدث في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (إ.ب.أ)
وضع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، للمرة الأولى، سقفاً زمنياً معلناً لطموحه إلى «إنهاء الوضع» في كوبا، بقوله إنه يريد تحقيق ذلك قبل مغادرة البيت الأبيض عام 2029، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً، لكن التصريح لا يرقى إلى تحديد موعد لعملية عسكرية أو إعلان قرار بتنفيذها، بل ينقل التهديد من هدف مفتوح إلى استحقاق يريد ربطه بإرث رئاسته، رغم الانتكاسة التي تعرض لها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي.
وقال ترمب، في مقابلة مع المذيع المحافظ هيو هيويت، مساء الخميس، إنه يريد «إنهاء ملف كوبا قبل أن أغادر». وعندما سُئل عن احتمال استخدام القوة في حملة تستغرق أسبوعاً، أجاب بأنه سينظر في ذلك بالتأكيد. وهذه المدة وردت في سؤال المحاور، وليست خطة عمليات أعلنها ترمب. وأشار إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيؤدي دوراً محورياً في هذا المسعى. وأضاف: «لدينا شخص كفء وموهوب للغاية للتعامل مع ملف كوبا، وهو ماركو، فوالداه من كوبا، كما تعلم على الأرجح، وهو يود القيام بذلك حقاً».
صحيفة «بوليتيكو» رأت ان التصريح يأتي بعدما تحدث ترمب مراراً عن إسقاط الحكومة الشيوعية، وفي ظل ضغوط اقتصادية ونفطية أميركية فاقمت أزمة الجزيرة، لكن الجديد سياسياً هو ربط تغيير الوضع في هافانا بالوقت المتبقي من ولايته، بما يرفع سقف التوقعات، ويجعل التراجع لاحقاً أكثر تكلفة على صورته أمام أنصاره.
ويحمل إبرازه دور الوزير روبيو رسالة داخلية واضحة؛ فقد ربط ترمب رغبته في التحرك بالأميركيين الكوبيين الذين أيدوه في فلوريدا، مقدماً الملف بوصفه التزاماً تجاه قاعدة انتخابية، خصوصاً بعدما تمكن الجمهوريون من الاحتفاظ بمقاعدهم في الولاية، إلى جانب عدّه هدفاً خارجياً. وقال: «بصراحة، أود أن أفعل ذلك من أجل هؤلاء الناس، من أجل الكوبيين الذين جاؤوا إلى أميركا بعد أن تعرضوا لمعاملة سيئة للغاية في بلادهم».
وفي مارس (آذار) الماضي، صرح ترمب بأنه يعتقد أنه سينال «شرف السيطرة على كوبا». وبعد أن أمر بتنفيذ العملية التي أطاحت بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو حليف رئيسي للحكومة الكوبية، فرضت الولايات المتحدة حصاراً نفطياً على الجزيرة؛ ما أدى إلى انهيار شبكتها الكهربائية، وتسبب في أزمة إنسانية.
يمكن قراءة هذا التصعيد أيضاً بعدّه محاولة لإظهار استمرار قدرته على المبادرة بعد الهزيمة الانتخابية؛ فالسياسة الخارجية تمنح الرئيس مجالاً للتحرك حين تضيق فرص تمرير أجندته الداخلية، غير أن ذلك لا يثبت أن عملية عسكرية أصبحت وشيكة، فالتهديد قد يخدم زيادة الضغط لانتزاع تنازلات، كما قد يمهّد لتصعيد فعلي.
ولا تعني نتائج الانتخابات النصفية توقف سياسة ترمب الخارجية تلقائياً، لكنها لا تتركها بلا قيود أيضاً؛ فالرئيس يحتفظ بأدوات تنفيذية ودبلوماسية وعسكرية واسعة، بينما يستطيع الكونغرس استخدام التشريع والرقابة والتمويل لرفع تكلفة التحرك أو تقييد استمراره.
غير أن تهديدات ترمب قد تعمق الانقسام إقليمياً في علاقات واشنطن بدول أميركا اللاتينية؛ فمعارضة النظام الكوبي لا تعني بالضرورة تأييد تغييره بالقوة، وقد تجد حكومات متعاونة مع الولايات المتحدة نفسها تحت ضغط الدفاع عن السيادة، ورفض التدخل العسكري.
وقد تنعكس المواجهة المحتملة على ملفات الهجرة والتعاون الأمني والدبلوماسية الإقليمية، خصوصاً إذا تفاقمت الأزمة الإنسانية، وهو ما قد يضع ترمب في اختبار مزدوج، بين قدرته على تحويل التهديد إلى نتيجة سياسية، وقدرته على تحمّل تكلفتها داخلياً وإقليمياً؛ فالانتخابات قد لا تغيّر أهدافه، لكنها تستطيع تضييق وسائل تحقيقها، وتحويل وعد بإنجاز خارجي إلى عبء جديد على ما تبقى من ولايته.
ملايين يحتشدون في ليما لتحية البابا ليو وسط دعوات لتضميد جراح بيروhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9/5340577-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88
ملايين يحتشدون في ليما لتحية البابا ليو وسط دعوات لتضميد جراح بيرو
البابا ليو الرابع عشر يمر بين الحشود في ليما (إ.ب.أ)
تدفقت حشود غفيرة على شوارع ليما، اليوم الخميس، حيث بدأ البابا ليو، وهو أول مواطن من بيرو يتولى رئاسة الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الثاني من زيارة مؤثرة إلى وطنه، التي تحطمت فيها بالفعل أرقام قياسية من حيث أعداد الحاضرين.
واكتظت أجزاء كبيرة من وسط مدينة ليما التاريخي بالزوار والعائلات والمجموعات الكنسية، ما أدى فعلياً إلى إغلاق المنطقة، واصطف الناس على جانبي الشوارع لمسافات تمتد لأميال، متدافعين أمام حواجز الشرطة والأمن بينما كان ليو يتجول بسيارة البابا المكشوفة، وفقاً لوكالة «رويترز».
ويخوض ليو الآن المرحلة الأخيرة والأكثر خصوصية من جولته التي تشمل ثلاث دول في أميركا الجنوبية. ويحمل البابا، الذي ينحدر أصلاً من شيكاغو الأميركية، جنسية بيرو والجنسية الأميركية، وكان قد أمضى نحو 20 عاماً مبشراً وأسقفاً في بيرو.
وفي خطاب ألقاه عند وصوله إلى البلاد، أمس الأربعاء، وسط حشد قياسي بلغ ثلاثة ملايين شخص في شوارع ليما، أعلن البابا، وسط تصفيق حار في «المسرح الوطني الكبير»، أنه يعتبر بيرو وطنه.
ومسحت كارمن مورينو، البالغة من العمر (78 عاماً)، دموعها بعد أن شاهدت سيارة البابا ليو تمر مساء الأربعاء في ساحة «بلازا دي أرماس» في ليما، حيث كانت تنتظر مع ابنتها لمدة سبع ساعات.
وقالت إن عودته تحمل طابعاً شخصياً عميقاً بالنسبة للناس في بيرو، الذين احتضنوه قبل أن يصبح بابا بوقت طويل. وأضافت مورينو: «إنه يعود إلى الأرض التي تشكلت فيها هويته. أشعر بفرحة غامرة وأنا أرى مدى حبنا له نحن، شعب بيرو».
البابا يحث فوجيموري على تضميد جراح بيرو
حث البابا ليو، أمس الأربعاء، رئيسة بيرو كيكو فوجيموري على تضميد جراح الماضي المضطرب للبلاد وإعادة بناء الثقة بين أبناء شعبها بعد فوزها بفارق ضئيل في الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا العام والتي شابتها اتهامات بالتزوير.
وقالت مورينو إن حماسها تجاه ليو يختلط بالقلق إزاء العنف في بيرو، حيث ارتفعت معدلات الجريمة بتضافر عاملي توسع الجريمة المنظمة وضعف مؤسسات الدولة. وأعربت عن أملها في أن يصلي ليو من أجل بيرو و «من أجل أن تتراجع الجريمة».
ويقوم ليو بواحدة من أكثر الجولات الخارجية كثافة التي نُظمت لبابا كاثوليكي منذ عقود، والتي بدأت بعد أقل من شهر من خضوعه لعملية جراحية لعلاج سرطان الرئة. وبدا البابا في حالة جيدة طوال الرحلة، حيث ترأس نحو خمس فعاليات عامة يومياً وألقى خُطباً طويلة بصوت قوي وواضح.
ولديه ست فعاليات، اليوم الخميس، بما في ذلك لقاء مع أساقفة بيرو، وخطاب حول مستقبل البلاد، ووقفة صلاة مع الشباب في الاستاد الوطني لكرة القدم.
ومن المقرر أن يتوجه غداً الجمعة إلى مدينة تشيكلايو في الشمال، حيث شغل منصب أسقف من عام 2015 إلى عام 2023، قبل أن يواصل رحلته خلال مطلع الأسبوع إلى كوسكو، في جبال الأنديز، ومدينة بوكالبا في منطقة الأمازون.