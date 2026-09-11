أخنوش ينتقد إعلان لقجع إقامة نهائي المونديال بالمغرب... والفيفا سيصدر القرار «في الوقت المناسب»

انتقد رئيس الوزراء المغربي رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم بعدما أعلن أن نهائي كأس العالم 2030 سيُقام في الدار البيضاء، رغم أن الاتحاد الدولي للعبة لم يتخذ هذا القرار بعد.

ووجه عزيز أخنوش انتقادات إلى فوزي لقجع، الذي صرح خلال فعالية لحزب سياسي بأن محافظة بن سليمان ستنال «شرف» استضافة المباراة النهائية للنسخة التي تقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال.

ولم يعلن الفيفا مقر المباراة النهائية في عام 2030، وقال متحدث باسمه إن القرار سيُتخذ في الوقت المناسب.

وطالب أخنوش في تجمع انتخابي قبل الانتخابات المقررة في أواخر هذا الشهر، بعدم قطع وعود بشأن المباراة النهائية دون التشاور مع إسبانيا والبرتغال، داعياً إلى التزام «الاحترام».

ولم يرد الاتحاد المغربي على طلب للتعليق على تصريحات لقجع.

وحتى شهر مايو (أيار)، كانت أعمال إنشاء الاستاد المقترح في المغرب لبطولة كأس العالم 2030، والذي يتسع إلى 115 ألف مقعد، قد اكتملت بنسبة 30 في المائة تقريباً، ويأمل المسؤولون في إتمام البناء بحلول نهاية 2027.

واختيرت ولاية نيوجيرسي لاستضافة المباراة النهائية لعام 2026 في يوليو (تموز)، ولم يعلن الفيفا عن هذا القرار إلا في فبراير (شباط) 2024.

من جهته، أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن مكان إقامة نهائي كأس العالم 2030 سيُحسم «في الوقت المناسب»، وذلك رداً على تصريحات لقجع.

ويتنافس كل من إسبانيا والمغرب، الشريكين في تنظيم نسخة 2030 إلى جانب البرتغال، على شرف استضافة المباراة النهائية. فمدريد تراهن على عراقة ملعب سانتياغو برنابيو، معقل ريال مدريد، فيما تعوّل الرباط على مشروع بناء ملعب جديد يتسع لنحو 115 ألف متفرج في بنسليمان بضواحي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وأكد الاتحاد الدولي رداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة أنه لم يُتخذ أي قرار بعد.

وقال متحدث باسم الهيئة الكروية العالمية: «كما أُعلن في الخامس من أغسطس (آب) 2026، سيتخذ فيفا قراره في الوقت المناسب».

وفيما تتزايد ملفات الخلاف بين المملكتين الجارتين، أثارت تصريحات لقجع ردود فعل في إسبانيا.

وسُئل المدرب البرتغالي لريال مدريد جوزيه مورينيو عن الموضوع خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، فأعرب بدوره عن دعمه لاستضافة ملعب سانتياغو برنابيو للمباراة النهائية.

وقال البرتغالي: «كنت أفضل أن تُقام المباراة النهائية في لشبونة، لكنني سعيد أصلاً؛ لأن بلداً مثل بلدنا سيستضيف على الأقل مباراة واحدة» في كأس العالم.

وأضاف: «إذا كان بإمكانك أن تلعب في ملعب أسطوري وتاريخي شهد تألق بعض أفضل اللاعبين في التاريخ، وهو ملعب النادي الأهم في تاريخ كرة القدم، فأعتقد أن النهائي يجب أن يُقام هنا»، في مدريد.

وتابع: «لو كنت مدرباً لبنفيكا لقلت لك الأمر نفسه تماماً».