سابالينكا تتعهد باستعادة صدارة التصنيف العالمي

وجَّهت البيلاروسية أرينا سابالينكا تحذيراً لمنافستها في بطولة «أميركا المفتوحة»، الكازاخية إيلينا ريباكينا، بأنها عازمة على استعادة المركز الأول عالمياً.

وستؤدي نتائج ريباكينا هذا العام، بدءاً من فوزها في نهائي «بطولة أستراليا المفتوحة» على حساب سابالينكا، إلى صعودها لقمة التصنيف يوم الاثنين، لتنهي بذلك هيمنة اللاعبة البيلاروسية التي استمرت 99 أسبوعاً.

لكن سابالينكا تملك فرصة للثأر لتلك الهزيمة ولانتزاع الصدارة منها، وذلك من خلال الدفاع عن لقبها في «بطولة أميركا المفتوحة» أمام ريباكينا في المباراة النهائية التي ستُقام يوم السبت في «فلاشينغ ميدوز».

وقالت سابالينكا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «أدرك تماماً مدى صعوبة الوصول إلى المركز الأول عالمياً».

وأضافت: «يتطلب الأمر كثيراً من العمل الشاق. نعم، كان ذلك أحد أهدافي، لكن في الوقت الراهن لم يكن بوسعي فعل الكثير؛ إذ لم أقدم أداءً جيداً في منتصف الموسم».

وتابعت: «لقد انتزعت إيلينا الصدارة وقدمت أداءً رائعاً. لكن لا يسعني سوى التركيز على نفسي والعيش في اللحظة الحالية وبذل قصارى جهدي لأبقى قريبة في المنافسة، وربما أستعيد الصدارة منها».