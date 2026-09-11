إيمري: أستون فيلا يسير في مسارَي «البناء والمنافسة»

عقد الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، مؤتمره الصحافي قبل مواجهة نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمقر تدريبات «بوديمور هيث» بعد ظهر الجمعة.

ويستعد أستون فيلا، لمواجهة فورست على ملعب «فيلا بارك» السبت، سعياً لتحقيق أول انتصار له في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيمري حسبما نقل موقع أستون فيلا الرسمي: «نحن نسير في مسارين متوازيين في آن واحد؛ أي أننا منخرطون في عمليتنا التطويرية بطريقتين مختلفتين».

تابع: «الأولى هي المنافسة؛ المنافسة في كل بطولة نشارك فيها. تأتي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أولويةً، وقد خضنا فيها 3 مباريات. كما بدأنا مشوارنا في دوري أبطال أوروبا، وفي الأسبوع المقبل سنلعب في كأس الرابطة يوم الأربعاء، ثم بالطبع كأس الاتحاد الإنجليزي».

وأضاف: «والمنافسة تعني السعي للوصول إلى أفضل مستوى أداء في أسرع وقت ممكن، مستفيدين من الهيكلية التي نمتلكها واللاعبين المتاحين لدينا، مع استيعاب اللاعبين لأسلوب لعبنا وتوقعاتنا، وتناغمهم معاً، والحفاظ على ثبات المستوى».

وقال أيضاً: «وفي الوقت نفسه، يتمثَّل المسار أو الجانب الثاني في بناء الفريق بوجود اللاعبين الجدد، حيث نعمل على تأقلمهم، وتعارفهم، وتحقيق المعايير التي وضعناها، والحفاظ على مستوى عالٍ من المتطلبات في كل لحظة، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي».

وقال: «ونسعى من خلال كلا المسارين إلى تقديم أفضل ما لدينا فوراً. هل حققنا ذلك؟ ليس بعد. في الدوري الإنجليزي، نحن نتحسَّن، ونعتمد تقريباً على اللاعبين أنفسهم مع إجراء تغيير أو تغييرين، مثل مشاركة تايرون (مينغز) وباو (توريس) - وكلاهما مهم جداً بالنسبة لنا - وتبادل الأدوار بين روس باركلي وجواو (غوميز)، علماً بأنَّ أداء جواو يوم الثلاثاء كان رائعاً حقاً».