بيدرو نيتو يمدّد عقده مع تشيلسي حتى 2032

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، إنه لم يستمتع بالصور الساخرة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي والتي صورته كديكتاتور، وانتشرت خلال وسائل التواصل الاجتماعي في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وظهر نجم المنتخب الفرنسي مرتدياً زياً عسكرياً، وفي بعض الحالات جالساً على عرش، إلى جانب الزعيم السوفياتي السابق جوزيف ستالين وغيره من القادة المشهورين والمثيرين للجدل.

وفي حوار مع مجلة «فرانس فوتبول» سئل مبابي عن شعوره تجاه تلك الصور، ورغم اعترافه بوجود الطابع الفكاهي بها، أبدى عدم ارتياحه لمقارنته بشخصيات ارتبطت بأحداث مأساوية.

وقال مبابي: «هناك جانب مضحك في الأمر؛ إذ تدرك أن النية لدى البعض حسنة وبريئة، لكن يوجد أيضاً جانب أقل طرافة؛ لأننا نعلم حجم الضرر الذي تسبب فيه أمثال هؤلاء الأشخاص عبر التاريخ، فالمقارنة بأشخاص يقتلون الآخرين، أو تسببوا في تعاسة الملايين والملايين من البشر أمر سيئ، لا أعتقد أنني فعلت شيئاً كهذا في حياتي؛ لذلك فالأمر يشكل مزيجاً من المشاعر المختلطة».

وأضاف مبابي، الذي تجاوز رصيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً: «أعلم أن الأمر يتم بروح الدعابة، وأنه لا يتجاوز ذلك الحد، لكنه أحياناً يكشف عن نقص في الوعي السياسي والإنساني لدى الناس».

وفي الحوار، تم تذكير مبابي بدعابة زميله في المنتخب الفرنسي، عثمان ديمبيلي، والذي يطلق عليه لقب «موبوتو» في إشارة إلى الديكتاتور السابق موبوتو سيسي سيكو الذي حكم الكونغو الديمقراطية.

وعلّق مبابي على ذلك: «الأمر مختلف مع عثمان، فقد التقط اللقب من وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنسبة له، فالأمر مجرد مزحة».