دي زيربي متحفظ بشأن «المستقبل الغامض» لريشارليسون مع توتنهام

رفض المدرب الإيطالي لتوتنهام الإنجليزي لكرة القدم روبرتو دي زيربي الكشف عما إذا كان ريشارليسون سيبقى مع النادي اللندني، بعد تقارير أفادت بأن المهاجم الدولي البرازيلي يرغب في إنهاء عقده.

وحسب تقارير، دخل ريشارليسون في خلاف مع ناديه بشأن الأشهر التسعة المتبقية في عقده الحالي.

وارتبط اسم المهاجم البالغ 29 عاماً بالانتقال إلى ناديه السابق إيفرتون، لكن الصفقة انهارت قبيل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا في الأول من سبتمبر (أيلول).

وحسب التقارير، يريد ريشارليسون أن يوافق توتنهام على صفقة إعارة تتيح له الانضمام إلى نادي فاسكو دا غاما البرازيلي، على أن يعيد تقييم خياراته في يناير (كانون الثاني).

وأكد أدمار لوبيز، المدير الرياضي لنادي ريو دي جانيرو أنه يخوض محادثات بشأن ضم ريشارليسون.

لكن يُعتقد أن الفريق اللندني يفضل صفقة انتقال نهائي، ما يترك الوضع في طريق مسدود، مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات بالبرازيل مساء الجمعة.

ولم يلعب ريشارليسون، المنضم إلى نادي شمال لندن عام 2022، مع فريقه منذ الخسارة أمام برنتفورد 0-3 في الجولة الافتتاحية من الدوري.

واستُبعد من قائمة توتنهام الرسمية المكونة من 25 لاعباً لموسم البريميرليغ، عندما أُعلنت في 3 سبتمبر.

وعند سؤاله عما إذا كان ريشارليسون يحظى بمستقبل في النادي، قال دي زيربي للصحافيين، الجمعة: «لا أعرف. هذا ليس عملي».

وأضاف: «ما يمكنني قوله هو أنني أعرف جيداً جداً ما فعله النادي من أجل ريشارليسون، وأعرف جيداً جداً ما فعله ريشارليسون من أجل النادي في الشهر أو الشهرين الأخيرين».

وتابع: «أنا أعرف، والنادي يعرف، وهو يعرف، ووكيله يعرف. الجميع يعرف أفضل منكم (الصحافة). أفضل بكثير».

وفي ظل غياب ريشارليسون، لم يحقق توتنهام أي انتصار في الدوري هذا الموسم، ولا يزال ينتظر تسجيل هدفه الأول في منافساته قبل استضافته إيفرتون السبت.

وقال المدرب السابق لمرسيليا الفرنسي: «أعتقد أننا أفضل من الموسم الماضي. من الصعب تصديق ذلك حالياً لأننا لا نفوز ولا نسجل، لكنني متفائل».

وأضاف: «أؤمن بلاعبي، وبهذه المجموعة من اللاعبين. أعتقد أن اللاعبين يملكون قدرات كبيرة وإمكانات كبيرة، والآن أنا متفائل».