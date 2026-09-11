ألونسو سعيد بشراكة بالمر وروجرز

قال الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، إن الصداقة القوية بين ثنائي الفريق كول بالمر ومورغان روجرز، المنضمّ للفريق، هذا الموسم، ستسهم في تطور شراكتهما على أرض الملعب.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن الانسجام بين بالمر وروجرز كان واضحاً في المباراة التي اكتسح فيها الفريق منافسه ليدز بنتيجة 6 / 3 في «كأس الرابطة»، الأربعاء، حين أبدى روجرز استغرابه من حصول بالمر على جائزة رجل المباراة بدلاً منه.

وأسهم روجرز في تسجيل هدفين، وصناعة 4 أهداف، خلال 5 مشاركات، بعد انتقاله من أستون فيلا في صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها 117 مليون جنيه إسترليني (158.24 مليون دولار).

أما بالمر فقد سجل، بالفعل، 4 أهداف، وصنع هدفاً واحداً، هذا الموسم، ضِمن خط هجومي ثلاثي رائع يقوده المهاجم البرازيلي جواو بيدرو.

وقال ألونسو، تعليقاً على هذا النقاش الودي والمرِح بين بالمر وروجرز، وذلك قبل مباراة الفريق أمام هال سيتي، السبت، ببطولة «الدوري»: «بالنسبة لي، من الجيد أن يشعر كل منهما بأنه يستحق هذه الجائزة».

وأضاف: «من المؤكد أنهما يستمتعان باللعب مع الفريق ومع بعضهما البعض».

وتابع: «إنهما يسعدان حين يقدم الآخر أداء جيداً مع الفريق، لقد كنا نتوقع ذلك، لكننا سعداء للغاية بحدوثه وبهذه الشراكة الجيدة بينهما في وقت مبكر». واختتم قائلاً: «كما أن وجود جواو وتناغمه معهما يمثلان نقطة قوة نمتلكها».

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب «الدوري الإنجليزي» برصيد 6 نقاط.