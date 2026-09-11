أوريلي يعزز صفوف سيتي في ديربي مانشستر

صرّح الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن نيكو أوريلي، لاعب الفريق، يتمتع باللياقة البدنية ومتاح للمشاركة في مباراة ديربي مانشستر المقررة الأحد على ملعب أولد ترافورد.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، حينما يواجه مضيّفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة.

ويتربع مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه آرسنال (حامل اللقب) الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وأكد مدرب مانشستر سيتي أن المباراة تأتي في وقت مبكر للغاية بالنسبة للبلجيكي جيريمي دوكو للمشاركة فيها.

وكان أوريلي اضطر للانسحاب من المباراة التي انتهت بالفوز 1-صفر على كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، وذلك بسبب مشكلة في الظهر عانى منها قبل وقت قصير من انطلاق اللقاء.

كما غاب اللاعب أيضاً عن الفوز الرائع بنتيجة 2-صفر خارج الديار على بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء الماضي، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولكن خلال حديثه لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الديربي، الجمعة، قدم ماريسكا تحديثاً مشجعاً بشأن اللاعب الدولي الإنجليزي.

وقال ماريسكا في تصريحاته، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «نيكو متاح بنسبة 100في المائة».

وفي المقابل، يغيب دوكو عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الساق خلال مباراة الدرع الخيرية ضد آرسنال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالجناح البلجيكي، أشار ماريسكا إلى أن دوكو يحتاج إلى مزيد من الوقت ليصبح جاهزاً للمشاركة، حيث قال: «أعتقد أن جيريمي يحتاج إلى بضعة أيام أخرى».

وسوف تكون هذه المباراة هي أول ديربي لمانشستر يخوضه ماريسكا منذ توليه تدريب الفريق السماوي، خلفاً للمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.