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الرياضة رياضة سعودية

بعثة «النصر» تصل إلى الدمام دون «غريب وكومان»

العمري لدى نزوله من الطائرة لحظة وصول البعثة إلى الدمام (موقع النادي)
العمري لدى نزوله من الطائرة لحظة وصول البعثة إلى الدمام (موقع النادي)
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بعثة «النصر» تصل إلى الدمام دون «غريب وكومان»

العمري لدى نزوله من الطائرة لحظة وصول البعثة إلى الدمام (موقع النادي)
العمري لدى نزوله من الطائرة لحظة وصول البعثة إلى الدمام (موقع النادي)

وصلت بعثة فريق النصر إلى الدمام، مساء الجمعة، استعداداً لمواجهة «الخليج»، السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ورافق البرتغالي جواو فيليكس بعثة الفريق، بعدما أبدى جاهزيته للعودة إلى المشاركة، عقب غيابه عن المباراة الماضية بداعي تراكم البطاقات الصفراء، في حين استدعى المدرب الأسترالي بوستيكوغلو العراقي حيدر عبد الكريم ضِمن القائمة، إلى جانب جميع اللاعبين الأجانب باستثناء الفرنسي كينغسلي كومان.

وكما أشارت «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، فضّل الجهاز الفني عدم الاستعجال في إعادة كومان للمشاركة أمام «الخليج»، مع تكثيف الجلسات العلاجية والتأهيلية، في محاولة لتجهيزه للمواجهة المقبلة أمام «العين» الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما استبعد الجهاز الفني عبد الرحمن غريب من قائمة الفريق؛ لعدم اكتمال جاهزيته البدنية واللياقية، في ظل غيابه عن المشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية، وعدم اعتماد تسجيله رسمياً إلا في الأيام الأخيرة قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها سالم النجدي، عقب إصابته في مواجهة «أبها» بالجولة الماضية، وجود كسر في الأنف على أثر احتكاكه بأحد لاعبي «أبها».

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بونو يشعل تدريبات الهلال قبل «التعاون»

بونو خلال مشاركته في تدريبات الهلال (موقع النادي)
بونو خلال مشاركته في تدريبات الهلال (موقع النادي)
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بونو يشعل تدريبات الهلال قبل «التعاون»

بونو خلال مشاركته في تدريبات الهلال (موقع النادي)
بونو خلال مشاركته في تدريبات الهلال (موقع النادي)

شارك المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، في تدريبات فريقه الجماعية، مساء الجمعة، وذلك بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية، حيث بات جاهزاً للمشاركة في لقاء السبت أمام التعاون.

وتعرض بونو للإصابة خلال تدريبات الإحماء قبل لقاء الهلال الماضي أمام نيوم، حيث اضطر حينها الإيطالي سيموني إنزاغي إلى استبداله وإشراك محمد العويس، في اللقاء الذي خسره الأزرق بهدفين دون مقابل.

ميدانياً، أنهى لاعبو الفريق تحضيراتهم لمواجهة التعاون في الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي يسعى من خلالها الأزرق إلى استعادة توازنه من جديد، بعد الخسارة التي تعرض لها أمام نيوم في الجولة الماضية.

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نادي الهلال السعودية
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خادم الحرمين يرعى انطلاق «خليجي 27» في جدة

كأس الخليج تنطلق في 23 سبتمبر الحالي بجدة (الشرق الأوسط)
كأس الخليج تنطلق في 23 سبتمبر الحالي بجدة (الشرق الأوسط)
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خادم الحرمين يرعى انطلاق «خليجي 27» في جدة

كأس الخليج تنطلق في 23 سبتمبر الحالي بجدة (الشرق الأوسط)
كأس الخليج تنطلق في 23 سبتمبر الحالي بجدة (الشرق الأوسط)

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تنطلق بمدينة جدة، في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي منافسات بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ27 (خليجي 27)، التي تستضيفها المملكة حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس في 15 مباراة.

وبهذه المناسبة، رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة لهذه المناسبة الرياضية الخليجية الكبيرة.

وقال في تصريح صحافي بهذه المناسبة: «إن رعاية خادم الحرمين الشريفين لبطولة كأس الخليج العربي في نسختها السابعة والعشرين، تجسِّد ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام كريمَين من قيادتنا الرشيدة، وامتداداً لعنايتها المستمرة بالرياضة والرياضيين، ودعمها لاستضافة المملكة أبرز الأحداث والمنافسات الرياضية، إلى جانب حرصها على كل ما يعزِّز أواصر الأخوة والمحبة بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي».

وأضاف: «تمثل هذه البطولة مناسبة رياضية عزيزة على أبناء المنطقة، لما تحمله من تاريخ، ومكانة خاصة في مسيرة الرياضة الخليجية، وما تجسِّده من روابط أخوية راسخة. ويسعدنا في المملكة أن نرحِّب بأشقائنا مجدداً، في نسخة تكتسب أهمية خاصة لتزامن انطلاقتها مع اليوم الوطني للمملكة، وهي مناسبة غالية نعتز بمشاركة فرحتها مع أشقائنا من دول الخليج، متطلعين إلى بطولة تليق بمكانتها وتاريخها، ومتمنين للمنتخبات المشاركة التوفيق، وللجماهير الخليجية الاستمتاع بمنافسات مميزة في مدينة جدة».

وتُقام منافسات البطولة على ملعبَي مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وسط استعدادات تنظيمية وتشغيلية متكاملة من اللجنة المحلية المنظمة لاستقبال المنتخبات والجماهير ووسائل الإعلام، تشمل جاهزية الملاعب والمرافق، وعمليات المباريات، والنقل، والخدمات اللوجستية، إلى جانب مختلف الخدمات المصاحبة للبطولة.

يشار إلى أن بطولة كأس الخليج العربي تُقام في مدينة جدة لأول مرة في تاريخ البطولة، بينما ستشهد هذه النسخة مشاركة منتخبات السعودية، والعراق، وعُمان، والكويت، ضمن المجموعة الأولى، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر، والإمارات، والبحرين، واليمن.

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زاركو لمراسل «الشرق الأوسط»: هل تريد إرسال إجابتي لإنزاغي؟

زاركو خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
زاركو خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
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زاركو لمراسل «الشرق الأوسط»: هل تريد إرسال إجابتي لإنزاغي؟

زاركو خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
زاركو خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أكّد الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب التعاون، صعوبة المواجهات أمام أندية بحجم الهلال والنصر، مشيراً إلى أن هذه الفرق تفرض عليك طريقة اللعب، وتحتم عليك التركيز المباشر والجاهزية التامة بكرة ومن دون كرة، مبيناً أن المثالية مطلوبة ضد هذا النوع من المنافسين لقدرتهم على المفاجأة في أي لحظة.

وعن أزمة الفاعلية الهجومية وتراجع النتائج، قال زاركو: «المشكلة لا تكمن في عدم تسجيل الأهداف، ولو كنا لا نخلق الفرص لكُنت قلقاً جداً، والإحصائيات جزء من اللعبة، ولا أعلم عنها الكثير، ولكن هناك أمور إيجابية نعمل عليها، مثل استرجاع الكرة، وفي النهاية لم نكن نستحق هذه النتائج، وأنا أقوم بكل هذا العمل من أجل التسجيل وكسب النقاط».

وأضاف المدرب، الذي يواجه ضغوطاً جماهيرية هائلة ومطالبات بتحسين النتائج: «المسؤولية تقع على الجميع في حال وجود مشاكل، وأنا بالطبع المسؤول الأول، لكنني أؤمن بهؤلاء اللاعبين، وأعلم تماماً أنهم سيحققون أكثر من فوز متكرر. أما متى يحدث ذلك فلا أعلم، لأننا لا نتحكم بالنتيجة، بل يعتمد الأمر على الخصوم».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول مشاركة مارين بيتكوف في المركز الجديد، وهل سيستمر جناحاً أم يعود للظهير؟ قال زاركو مبتسماً: «هذا السؤال فيه نوع من السرية، هل تريد معرفة الإجابة لإرسالها لإنزاغي؟».

وتابع زاركو حديثه عن بيتكوف قائلاً: «من الجيد أن تملك لاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز، ومارين يقدم لنا حلولاً كثيرة منذ بداية الموسم، وقبل المؤتمر اجتمعت به فردياً لمناقشة بعض الأمور التي يحتاج لتطويرها، وقد أتى أساساً ليلعب جناحاً أيمن، لكننا أشركناه في مركز الظهير لإجادته الأدوار الدفاعية والهجومية وقدرته على خلق الفرص وإرسال العرضيات».

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