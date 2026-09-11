بعثة «النصر» تصل إلى الدمام دون «غريب وكومان»

وصلت بعثة فريق النصر إلى الدمام، مساء الجمعة، استعداداً لمواجهة «الخليج»، السبت، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ورافق البرتغالي جواو فيليكس بعثة الفريق، بعدما أبدى جاهزيته للعودة إلى المشاركة، عقب غيابه عن المباراة الماضية بداعي تراكم البطاقات الصفراء، في حين استدعى المدرب الأسترالي بوستيكوغلو العراقي حيدر عبد الكريم ضِمن القائمة، إلى جانب جميع اللاعبين الأجانب باستثناء الفرنسي كينغسلي كومان.

وكما أشارت «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، فضّل الجهاز الفني عدم الاستعجال في إعادة كومان للمشاركة أمام «الخليج»، مع تكثيف الجلسات العلاجية والتأهيلية، في محاولة لتجهيزه للمواجهة المقبلة أمام «العين» الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما استبعد الجهاز الفني عبد الرحمن غريب من قائمة الفريق؛ لعدم اكتمال جاهزيته البدنية واللياقية، في ظل غيابه عن المشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية، وعدم اعتماد تسجيله رسمياً إلا في الأيام الأخيرة قبل إغلاق فترة التسجيل الصيفية.

وأوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها سالم النجدي، عقب إصابته في مواجهة «أبها» بالجولة الماضية، وجود كسر في الأنف على أثر احتكاكه بأحد لاعبي «أبها».