سيميدو: تنامي شعبية النصر «عالمياً» منح الثقة لشركائه

قال خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، إن تجديد الشراكة مع «أرويا كروز»، يعكس الثقة التي تضعها العلامات السعودية في النادي والقيمة التي يقدمها لشركائه داخل الملعب وخارجه، لافتاً إلى تنامي قاعدة النصر الجماهيرية على المستوى الدولي، ودور النادي في إيصال العلامات السعودية إلى ملايين المشجعين حول العالم.

وجدّد نادي النصر اتفاقية الرعاية مع «أرويا كروز»، لتستمر الشراكة بين الطرفين خلال الموسم الرياضي 2026 - 2027، في خطوة تواصل الجمع بين كرة القدم وقطاع السياحة البحرية، مع التركيز على تقديم تجارب جديدة لجماهير النادي.

وبموجب الاتفاقية المجددة، سيستمر ظهور شعار «أرويا كروز» على أكمام القميص الرسمي لنادي النصر خلال الموسم الجديد، فيما يتعاون الطرفان على تطوير مجموعة من التجارب التفاعلية المخصصة للجماهير، إلى جانب حملات تسويقية ومحتوى رقمي يستهدفان المشجعين في السعودية والأسواق الدولية.

وتعود الشراكة بين النادي و«أرويا كروز» إلى عام 2023؛ إذ شكّل التعاون حينها رعاية ذهبية للنادي، قبل أن تتواصل العلاقة بين الطرفين في المواسم التالية، في إطار توجه لربط الرياضة بقطاع السياحة والترفيه وإبراز التجارب السعودية أمام جماهير كرة القدم محلياً ودولياً.

وقال طه ناظر، الرئيس التنفيذي المكلّف لـ«كروز السعودية»، إن تجديد الاتفاقية لموسم جديد يعكس قوة العلاقة التي واصلت النمو منذ انطلاقها، مشيراً إلى أن الشراكة أسهمت في الربط بين شغف كرة القدم والتجارب البحرية التي تقدمها «أرويا كروز».

وأضاف أن التعاون الجديد سيواصل توسيع نطاق الوصول إلى جماهير جديدة، ودعم نمو قطاعات السياحة والرياضة والترفيه في السعودية بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».