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الرياضة رياضة سعودية

سيميدو: تنامي شعبية النصر «عالمياً» منح الثقة لشركائه

ناظر وسيميدو يستعرضان قميص النصر بعد تجديد عقد الرعاية (موقع نادي النصر)
ناظر وسيميدو يستعرضان قميص النصر بعد تجديد عقد الرعاية (موقع نادي النصر)
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سيميدو: تنامي شعبية النصر «عالمياً» منح الثقة لشركائه

ناظر وسيميدو يستعرضان قميص النصر بعد تجديد عقد الرعاية (موقع نادي النصر)
ناظر وسيميدو يستعرضان قميص النصر بعد تجديد عقد الرعاية (موقع نادي النصر)

قال خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، إن تجديد الشراكة مع «أرويا كروز»، يعكس الثقة التي تضعها العلامات السعودية في النادي والقيمة التي يقدمها لشركائه داخل الملعب وخارجه، لافتاً إلى تنامي قاعدة النصر الجماهيرية على المستوى الدولي، ودور النادي في إيصال العلامات السعودية إلى ملايين المشجعين حول العالم.

وجدّد نادي النصر اتفاقية الرعاية مع «أرويا كروز»، لتستمر الشراكة بين الطرفين خلال الموسم الرياضي 2026 - 2027، في خطوة تواصل الجمع بين كرة القدم وقطاع السياحة البحرية، مع التركيز على تقديم تجارب جديدة لجماهير النادي.

وبموجب الاتفاقية المجددة، سيستمر ظهور شعار «أرويا كروز» على أكمام القميص الرسمي لنادي النصر خلال الموسم الجديد، فيما يتعاون الطرفان على تطوير مجموعة من التجارب التفاعلية المخصصة للجماهير، إلى جانب حملات تسويقية ومحتوى رقمي يستهدفان المشجعين في السعودية والأسواق الدولية.

وتعود الشراكة بين النادي و«أرويا كروز» إلى عام 2023؛ إذ شكّل التعاون حينها رعاية ذهبية للنادي، قبل أن تتواصل العلاقة بين الطرفين في المواسم التالية، في إطار توجه لربط الرياضة بقطاع السياحة والترفيه وإبراز التجارب السعودية أمام جماهير كرة القدم محلياً ودولياً.

وقال طه ناظر، الرئيس التنفيذي المكلّف لـ«كروز السعودية»، إن تجديد الاتفاقية لموسم جديد يعكس قوة العلاقة التي واصلت النمو منذ انطلاقها، مشيراً إلى أن الشراكة أسهمت في الربط بين شغف كرة القدم والتجارب البحرية التي تقدمها «أرويا كروز».

وأضاف أن التعاون الجديد سيواصل توسيع نطاق الوصول إلى جماهير جديدة، ودعم نمو قطاعات السياحة والرياضة والترفيه في السعودية بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».

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مدرب الخليج: تفوق النصر لا يجعل مباراته محسومة أمامنا

غوميز خلال تدريبات الخليج الأخيرة (موقع النادي)
غوميز خلال تدريبات الخليج الأخيرة (موقع النادي)
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مدرب الخليج: تفوق النصر لا يجعل مباراته محسومة أمامنا

غوميز خلال تدريبات الخليج الأخيرة (موقع النادي)
غوميز خلال تدريبات الخليج الأخيرة (موقع النادي)

شدد البرتغالي غوميز، مدرب الخليج، على أهمية المواجهة المرتقبة أمام النصر السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غوميز إن فريقه سيدخل اللقاء بثقة وتركيز من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية قبل فترة التوقف، مضيفاً: «ندرك أهمية مواجهة النصر ونحترم إمكاناته، لكننا سندخل اللقاء بثقة وتركيز كبير من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية».

وأقر غوميز بالفوارق الواضحة في الإمكانات بين الفريقين التي تكشف عنها نتائج الفريقين، موضحاً أن النصر يملك 15 نقطة من خمسة انتصارات وخسارة واحدة، فيما يملك الخليج 4 نقاط من أربعة تعادلات وخسارتين إلا أنه شدد على أن هذه النتائج لا تعني أن نتيجة المباراة محسومة.

وأكد غوميز ضرورة التعامل مع تفاصيل المواجهة بتركيز وفاعلية أكبر، قائلاً: «نحتاج إلى أن نكون أكثر فاعلية وتركيزاً في تفاصيل المباراة، وأن نستثمر الفرص التي سنحصل عليها، مع الالتزام بالخطة والقتال حتى صافرة النهاية. وكان غوميز لاقى نقداً لاذعاً من أنصار النادي نتيجة غياب الانتصارات في الجولات الماضية رغم الاستقرار العناصري الكبير. إلا أن المدرب أبدى ثقته في قدرة الفريق على تحقيق ذلك مع وجود أسماء يمكن الاعتماد عليها.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

باعشن يشيد بشراكة «الأولمبية السعودية» والقادسية

باعشن وبيسجروف خلال مراسم توقيع الاتفاقية (موقع نادي القادسية)
باعشن وبيسجروف خلال مراسم توقيع الاتفاقية (موقع نادي القادسية)
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باعشن يشيد بشراكة «الأولمبية السعودية» والقادسية

باعشن وبيسجروف خلال مراسم توقيع الاتفاقية (موقع نادي القادسية)
باعشن وبيسجروف خلال مراسم توقيع الاتفاقية (موقع نادي القادسية)

أبرمت شركة نادي القادسية اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يحصل بموجبها النادي على صفة أول منشأة تدريبية معترف بها في المملكة عبر نطاق الألعاب المختلفة، في خطوة نوعية تستهدف تطوير منظومة إعداد الرياضيين، واكتشاف المواهب وتأهيلها، والارتقاء بالكفاءات الفنية والتدريبية، وبناء مسارات رياضية متكاملة تسهم في صناعة جيل جديد من الرياضيين السعوديين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على الساحة الدولية.

وجرت المراسم بحضور رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية رامي التركي، ووقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للنادي جيمس بيسجروف، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز باعشن، لتفتح الشراكة آفاقاً أوسع للتكامل بين الأندية والمنظومة الأولمبية والبارالمبية، وتطوير بيئة احترافية ومستدامة للألعاب المختلفة، وتعزيز البيئة التدريبية لرياضيي مركز التدريب الأولمبي السعودي في المنطقة الشرقية.

كما تتيح الاتفاقية لرياضيي المركز في المنطقة الشرقية الاستفادة من مرافق وتجهيزات نادي القادسية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق بين الكوادر الفنية ومتخصصي الأداء والعلوم الرياضية والجوانب الطبية ومتابعة الرياضيين، بما يسهم في توفير بيئة تدريب يومية متكاملة بالقرب من أماكن إقامة وتدريب الرياضيين.

من جهته، أكد عبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن «الشراكة التي تم توقيعها مع نادي القادسية تهدف إلى تبادل المنافع والخبرات بحيث يحتضن النادي اللاعب ويصعد بعدها إلى حين وصوله إلى مرحلة النخبة، ومن ثم ينافس وتكون المرحلة تكاملية بين اللاعب والنادي والاتحاد والمنافسات الدولية، وهذه الشراكة تضمن التواصل بين مركز التدريب الأولمبي ونادي القادسية من أجل تقديم الأفضل»،

وبيّن باعشن أن هناك مردوداً إيجابياً وعائداً مستقبلياً، وخصوصاً أن المملكة ستحتضن «ألعاب آسيا 2034»، ودعم الأندية للاتحاد مهم جداً.

وقدم باعشن شكره لنادي القادسية على هذه الشراكة التي توفر خدمة لمنسوبيه والألعاب المختلفة والاتحادات المعنية، متمنياً أن تعزز الأندية دورها في هذا الجانب.

وعن حظوظ الفريق السعودي في «أولمبيا ناغويا» المقبل، رد باعشن على سؤال «الشرق الأوسط» بالقول: «نتمنى للفريق السعودي التوفيق والنجاح، ونراكم هناك بإذن الله».

في حين قال الرئيس التنفيذي لشركة نادي القادسية جيمس بيسجروف: «يشكّل حصول القادسية على صفة أول منشأة تدريبية معترف بها في المملكة عبر نطاق الألعاب المختلفة محطة استراتيجية في مسيرة النادي، ويعكس طموحنا لبناء نموذج مؤسسي متكامل يتجاوز تحقيق النتائج الآنية إلى صناعة أثر رياضي مستدام. وننظر إلى هذا الاعتماد باعتباره مسؤولية وفرصة في الوقت ذاته، لترجمة طموحاتنا إلى برامج ومبادرات عملية تستثمر في الرياضيين والمواهب والكفاءات، وتوفر لهم بيئة احترافية تساعدهم على التطور والوصول إلى أعلى مستويات الأداء والمنافسة». وأضاف: «شراكتنا مع اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية خطوة مهمة لتوحيد الجهود والخبرات وبناء مسارات رياضية أكثر تكاملاً ووضوحاً. ونطمح إلى أن يكون القادسية منصة فاعلة في تطوير المواهب، وإعداد جيل جديد من الرياضيين السعوديين القادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات على الساحة الدولية».

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الرياضة رياضة سعودية

آل الشيخ يلتقي جوعان بن حمد... ويؤكد: رياضة آسيا محظوظة بك

المستشار تركي آل الشيخ لدى لقائه بالشيخ جوعان بن حمد (حساب آل الشيخ على منصة «إكس»)
المستشار تركي آل الشيخ لدى لقائه بالشيخ جوعان بن حمد (حساب آل الشيخ على منصة «إكس»)
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آل الشيخ يلتقي جوعان بن حمد... ويؤكد: رياضة آسيا محظوظة بك

المستشار تركي آل الشيخ لدى لقائه بالشيخ جوعان بن حمد (حساب آل الشيخ على منصة «إكس»)
المستشار تركي آل الشيخ لدى لقائه بالشيخ جوعان بن حمد (حساب آل الشيخ على منصة «إكس»)

التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، يوم الخميس، بالشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية ورئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على منصة «إكس» معلقاً على صورة جمعته بالشيخ جوعان: «الرياضة الآسيوية محظوظة بقامة مثله... حزم وفكر».

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