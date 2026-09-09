ثنائية رونالدو والحمدان تعيد النصر إلى سكة الانتصارات

أكد الأسكتلندي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر، أن الأهم في مواجهة أبها هو تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن فريقه ظهر بصورة أفضل من المباراة الماضية، ونجح في فرض سيطرته وصناعة العديد من الفرص، رغم استمرار الحاجة إلى تحسين بعض التفاصيل.

وقال بوستيكوغلو في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «الأهم أننا فزنا. المباراة الماضية كانت محبطة، رغم أن مستوانا كان جيداً في النهاية، واليوم شاهدتم أننا سيطرنا وخلقنا الفرص، ولا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تحسين».

وأوضح المدرب الأسترالي أن اختلاف طريقة اللعب من مباراة إلى أخرى يعود إلى طبيعة المنافس وإمكانيات قائمته، قائلاً: «كل مباراة مختلفة، وفريقنا محدود، لذلك من الطبيعي أن نغيّر النظام. أعتقد أن الحمدان وكريستيانو قدما مباراة جيدة اليوم، وكان ذلك خياراً جيداً بالنسبة لنا».

وأشاد بوستيكوغلو بروح لاعبيه وقدرتهم على تجاوز الظروف الصعبة، مؤكداً أن النصر حقق ستة انتصارات في آخر سبع مباريات، وقال: «أثبتنا أنفسنا، وواجهنا العديد من التحديات التي عانينا منها هذا الموسم، كما تعرضنا للإصابات في الدقيقة 80، لذلك أمنح الفضل للاعبين».

وتطرق مدرب النصر إلى الهدف الذي استقبله فريقه، موضحاً أن التعامل مع الركلة الحرة كان يمكن أن يكون أفضل، وقال: «بالنسبة للهدف الذي استقبلناه، كان يكفي وجود لاعب واحد في الحائط».

وعن حالة الإحباط بعد استقبال الهدف، أضاف: «كنا جميعاً محبطين بسبب الهدف، لكنني لا أعتقد أن ذلك أمر سيئ».

وشدد بوستيكوغلو على حالة الوحدة داخل النادي، قائلاً: «نحن نادٍ نعمل معاً، وبالسرعة المتوفرة لدينا نحاول تقديم أفضل نتيجة ممكنة مع النصر. نحن عائلة ونفعل كل شيء معاً، والنادي متحد حقيقةً».

كما أكد المدرب ثقته بالعناصر الشابة، مشيراً إلى وجود منافسة قوية داخل الفريق، وقال: «لدينا لاعبون شباب جيدون، مثل حيدر عبدالكريم، الجميع يتدرب معنا يومياً، وهناك تنافس بينهم، وقد تكون هناك بعض الحالات، لكن بالنسبة لي الجميع سيحصل على فرصته».

وبيّن أن أيمن يحيى لم يكن جاهزاً بدنياً بصورة كاملة، وهو ما دفعه إلى عدم الاعتماد عليه طوال المباراة، فيما أكد أن سامي النجعي سيحصل على فرصته، قائلاً: «أيمن يحيى لم يكن في حالته الصحية بنسبة 100%، ولم تكن لديه القدرة على خوض مباراة كاملة. سامي النجعي لاعب جيد، وسيحصل على فرصته في اللعب».

وأضاف: «إذا قارنا خياراتنا بالأندية الأخرى، فنحن نملك عدداً أقل، لكن لدي ثقة باللاعبين الموجودين لدينا».

وأشاد بوستيكوغلو بالمحترف أنجيلو، مؤكداً أن مهمته تتمثل في تطوير مستواه ومساعدته على تقديم الأفضل، وقال: «أنجيلو لاعب ممتاز، وهذا عملي، أن أساعده على التطور وتقديم مستوى أفضل. لا تزال هناك بعض التفاصيل التي تحتاج إلى التحسين، وأنا واثق بأنه سيقدم الأفضل».

واختتم مدرب النصر حديثه بالإشادة بالثنائي كريستيانو رونالدو وعبدالله الحمدان، بعد مساهمتهما الهجومية في المباراة، قائلاً: «اليوم شاهدت كريستيانو والحمدان، كانا ممتازين وقدما عملاً رائعاً، وتمكنا من تسجيل الأهداف».