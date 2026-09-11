«جائزة إسبانيا الكبرى»: أنتونيلي الأسرع في التجربة الحرة الثانية

سجل الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، الجمعة، أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة إسبانيا الكبرى، المقرر إقامته الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1.

وسجل أنتونيلي أسرع زمن للفة حيث سجل زمناً بلغ دقيقة و33.662 ثانية، ليتغلب على سائق فريق فيراري شارل لوكلير، من موناكو، بفارق 0.113 ثانية. وجاء البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري الثاني، في المركز الثالث.

وجاء البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، الذي سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى، في المركز الخامس خلف البريطاني أرفيد ليندبلاد، سائق ريسينغ بولز، والذي تعرض لحادث.

وجاء الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، في المركز السادس، فيما لم يشارك البريطاني لاندو نوريس في التجربة الحرة الثانية بسبب مشكلات في السيارة.

وذكر فريق مكلارين على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي: «اكتشفنا مشكلة في سيارة لاندو، التي تتطلب استبدال علبة التروس. ونحن نعمل على محاولة إعادة لاندو إلى المسار قبل نهاية الحصة، رغم أن الوقت ضيق للغاية».

وبعد أن جاء من المركز التاسع عشر ليحصد فوزاً مثيراً في سباق جائزة إيطاليا الكبرى الأسبوع الماضي، يتصدر أنتونيلي ترتيب فئة السائقين بفارق 66 نقطة أمام راسل.

وهذه هي أول مرة يستضيف فيها مضمار مدريد سباقاً في أجندة سباقات فورمولا 1 وتم وصفه بأنه «مجنون» و«مخيف» و«الأكثر تعقيداً» في الموسم.

وبينما سارت التجربة الحرة الأولى بشكل سلس، تم رفع العلم الأحمر في التجربة الحرة الثانية بعدما اصطدم ليندبلاد بالحائط.

ودخل المنعطف الثالث عشر فانزلقت مؤخرة السيارة، لينزلق هو بدوره نحو الحواجز بشكل جانبي ويصطدم بها بمقدمة السيارة ومؤخرتها معاً.

ويمثل مضمار مدريد تحدياً كبيراً نظراً لمنعطفاته السريعة، كما يضم عدة أقسام تكاد تنعدم فيها رؤية السائقين لما ينتظرهم أمامهم، فضلاً عن ندرة مناطق الخروج عن المسار (مناطق الأمان).