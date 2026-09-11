قطر تلاقي أستراليا ودياً تحضيراً لكأس آسيا 2027

يخوض المنتخب القطري مباراة ودية أمام نظيره الأسترالي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الجمعة.
وقال الاتحاد القطري في بيان على موقعه الرسمي إن المواجهة ستقام على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، وذلك في إطار تحضيرات «العنابي» لخوض غمار نهائيات كأس آسيا 2027.
وتقام النهائيات القارية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 7 يناير (كانون الثاني) وحتى الخامس من فبراير (شباط)، العام المقبل.
وأوقعت قرعة النسخة الـ19 من كأس آسيا المنتخب القطري، حامل لقب النسختين الأخيرتين 2019 في الإمارات و2023 في الدوحة، ضمن المجموعة السادسة التي تضم اليابان، الأكثر فوزاً باللقب (4 ألقاب)، وتايلاند وإندونيسيا.
ويتأهب المنتخب القطري لتسجيل ظهوره الأول بعد كأس العالم 2026 عندما يخوض غمار النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج التي تستضيفها السعودية خلال الفترة ما بين 23 الحالي و6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأوقعت قرعة كأس الخليج «العنابي» في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والبحرين واليمن، بينما ضمت المجموعة الأولى السعودية المستضيف والعراق والكويت.