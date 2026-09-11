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قطر تلاقي أستراليا ودياً تحضيراً لكأس آسيا 2027

المنتخب القطري يستعد لمواجهة أستراليا وديّاً (رويترز)
المنتخب القطري يستعد لمواجهة أستراليا وديّاً (رويترز)
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قطر تلاقي أستراليا ودياً تحضيراً لكأس آسيا 2027

المنتخب القطري يستعد لمواجهة أستراليا وديّاً (رويترز)
المنتخب القطري يستعد لمواجهة أستراليا وديّاً (رويترز)

يخوض المنتخب القطري مباراة ودية أمام نظيره الأسترالي في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفق ما أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الجمعة.

وقال الاتحاد القطري في بيان على موقعه الرسمي إن المواجهة ستقام على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، وذلك في إطار تحضيرات «العنابي» لخوض غمار نهائيات كأس آسيا 2027.

وتقام النهائيات القارية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة ما بين 7 يناير (كانون الثاني) وحتى الخامس من فبراير (شباط)، العام المقبل.

وأوقعت قرعة النسخة الـ19 من كأس آسيا المنتخب القطري، حامل لقب النسختين الأخيرتين 2019 في الإمارات و2023 في الدوحة، ضمن المجموعة السادسة التي تضم اليابان، الأكثر فوزاً باللقب (4 ألقاب)، وتايلاند وإندونيسيا.

ويتأهب المنتخب القطري لتسجيل ظهوره الأول بعد كأس العالم 2026 عندما يخوض غمار النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج التي تستضيفها السعودية خلال الفترة ما بين 23 الحالي و6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأوقعت قرعة كأس الخليج «العنابي» في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والبحرين واليمن، بينما ضمت المجموعة الأولى السعودية المستضيف والعراق والكويت.

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لقاء مرتقب بين إردوغان ومحمد صلاح يخطف اهتمام الشارع المصري

محمد صلاح بعد انتقاله لطرابزون التركي (صفحة النادي على فيسبوك)
محمد صلاح بعد انتقاله لطرابزون التركي (صفحة النادي على فيسبوك)
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لقاء مرتقب بين إردوغان ومحمد صلاح يخطف اهتمام الشارع المصري

محمد صلاح بعد انتقاله لطرابزون التركي (صفحة النادي على فيسبوك)
محمد صلاح بعد انتقاله لطرابزون التركي (صفحة النادي على فيسبوك)

حظي اللقاء المرتقب الذي أعلن عنه رئيس نادي طرابزون التركي، وفق ما نشرته وسائل إعلام تركية، بين الرئيس رجب طيب إردوغان واللاعب المصري محمد صلاح المنضم أخيراً إلى النادي التركي، باهتمام واسع في مصر، وتصدر اسم محمد صلاح والرئيس التركي «الترند» على «إكس» بمصر، الجمعة.

وحسب تصريحات نشرتها وسائل إعلام تركية وتداولتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا» فقد أبدى إردوغان اهتماماً باللاعب المصري، وطلب عقد اجتماع معه في أقرب وقت من خلال تواصله مع رئيس نادي طرابزون سبور إرتوغرول دوغان.

وتداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر، معربين عن اعتزازهم بمحمد صلاح بوصفه محترفاً مصرياً، وعدوا هذا اللقاء امتداداً لنجاحات صلاح في أوروبا، وتعبيراً عن حفاوة الأتراك بصلاح منذ استقباله في نادي طرابزون.

وكان نادي طرابزون سبور نظّم استقبالاً جماهيرياً حاشداً للاعب المصري محمد صلاح الذي انتقل إليه من نادي ليفربول الإنجليزي بعد فترة من المفاوضات والأخبار والشائعات التي تم تداولها عن هوية النادي الذي سينتقل إليه صلاح قبل حسم المسألة.

ولعب صلاح مع نادي طرابزون عدة مباريات في الدوريين التركي والأوروبي، وقدم أداءً لافتاً في بعض المباريات، وأبرزت مواقع وصفحات مختلفة تفوّق صلاح بوصفه أكثر المحترفين الأفارقة في الدوري التركي تسجيلاً في دوري أبطال أوروبا.

صلاح خلال تعاقده مع طرابزون التركي (صفحة النادي على فيسبوك)

ويصف الناقد الرياضي المصري محمد البرمي اللاعب محمد صلاح بأنه «نجم عالمي ووجوده في الدوري التركي وما بذلته الأندية ومن خلفها الإدارة السياسية لتركيا يؤكد ذلك»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «سبق وطلب الرئيس التركي إردوغان معلومات عن المفاوضات مع محمد صلاح أثناء التفاوض مع بشكتاش قبل أن ينتقل فيما بعد لطرابزون وهذا دليل كافٍ، كما أن الاهتمام الذي جلبه صلاح للدوري التركي غير مسبوق رغم وجود أسماء عالمية في تركيا لكن لا أحد يملك وهج ونجومية صلاح».

وبعيداً عن الملعب الذي أثبت صلاح قيمته فيه بـ4 أهداف وصناعة هدف حتى الآن يلفت البرمي إلى «كيفية تعامل النظام السياسي في تركيا معه، عبر شارع باسمه وأرض يملكها واهتمام ضخم يستحقه، وطبيعي أن يكلل ذلك بلقاء مع إردوغان وهو يأتي تأكيداً على القيمة الكبيرة لصلاح بوصفه نجماً عالمياً وما أضافه للدوري والكرة التركية في وقت قليل جداً».

وتابع: «كما أن الإدارة التركية تنظر لصلاح بقيمته خارج الملعب وما يمكن أن يضيفه من سياحة للبلاد وتقارب مع البلاد العربية والإسلامية».

ويعدّ محمد صلاح (34 عاماً) من نجوم الكرة الذين أثبتوا شعبية كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية، ويقود المنتخب المصري في منافساته الدولية، ولعب من قبل لعدة نوادٍ من بينها نادي روما ونادي ليفربول.

ويرى الناقد الرياضي أسامة صقر أن «محمد صلاح يتجاوز حضوره كلاعب دولي ليصبح سفيراً لمصر في أي دولة يتوجه إليها سواء في إيطاليا أو إنجلترا أو تركيا»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء المرتقب لصلاح مع الرئيس التركي له دلالات وأبعاد كثيرة أهمها التقارب الذي حدث في الفترة الأخيرة بين الدول العربية وتركيا، كما أن لقاء الرئيس بصلاح أمر يتم وفق قواعد ومحددات»، ولفت إلى أن «عقد لقاء لرئيس دولة كبيرة مثل تركيا ومحمد صلاح هو أمر يزيد من قيمة الرياضة التركية والمصرية أيضاً، ولكن التركية بشكل أكبر لأن اللاعب موجود هناك واختار نادي طرابزون عن أندية كثيرة أخرى»، على حد تعبيره.

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الرياضة رياضة عربية

«السد» يمطر «السيلية» بسداسية ويعزز صدارته لـ«الدوري القطري»

فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)
فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)
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«السد» يمطر «السيلية» بسداسية ويعزز صدارته لـ«الدوري القطري»

فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)
فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)

حقق فريق السد فوزاً ساحقاً على مُضيفه «السيلية» بنتيجة 6 / 3، اليوم الخميس، ضِمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وواصل «السد» رحلة الدفاع عن لقبه بثبات، بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، والعلامة الكاملة، وهو ما لم يحققه أي نادٍ آخر في الموسم الحالي من «الدوري».

وسجل سداسية «السد»، القائد أكرم عفيف «هدفان»، في الدقيقتين 19 و75، والبرازيلي روبرتو فيرمينو «هدفين»، في الدقيقتين 50 و62، وأحرز هاشم علي هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومصطفى مشعل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

أما «السيلية» فقد سجل أهدافه الثلاثة عن طريق الأردني علي علوان «هدفان» في الدقيقتين 35، والعاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وأحمد دوزانديه في الدقيقة 58.

ورفع «السد» رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، موسعاً الفارق مع «الشمال» الوصيف، الذي كان قد تعادل، في وقت سابق، اليوم، مع «الوكرة» 1 / 1.

أما «السيلية» فيتذيل الترتيب دون نقاط بالخسارة الرابعة.

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رياضة كرة القدم قطر
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اليوسف يبحث مع إنفانتينو بناء مقر جديد للاتحاد الكويتي

الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
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اليوسف يبحث مع إنفانتينو بناء مقر جديد للاتحاد الكويتي

الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)

بحث رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، مع رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، جاني إنفانتينو، خلال اجتماعهما في مقر الهيئة الكروية العالمية في مدينة زيورخ السويسرية، ملفات عديدة أبرزها بناء مقر جديد لاتحاد الكرة الكويتي وملاعب لأكاديمية الـ«أزرق».

وقال اليوسف في تصريح نقله الموقع الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم إن «الاتحاد باشر مهامه من أجل عمل التراخيص المطلوبة مع الهيئة العامة للشباب والرياضة وبلدية الكويت لبناء مقر جديد للاتحاد الكويتي لكرة القدم وملاعب لأكاديمية الأزرق».

وأشار إلى أن المشروع سيحصل على دعم مالي بقيمة ثمانية ملايين دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن برنامج «فيفا فوروورد».

وجاء في تصريح اليوسف أيضاً: «تباحثنا مع إنفانتينو التطورات الرياضية الكروية بشكل عام وشؤون الاتحاد الكويتي بشكل خاص».

وأضاف: «تم الاتفاق على زيارة رئيس تطوير كرة القدم العالمية في (فيفا)، المدرب الفرنسي آرسين فينغر إلى الكويت، وذلك لافتتاح أكاديمية الأزرق» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

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