مدرب الاتحاد: فزنا بـ«الانضباط»

أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، سعادته بفوز فريقه على الفيصلي والتقدم في سلم ترتيب الدوري السعودي، مؤكداً أن الانضباط التكتيكي للاعبين كان من أبرز مكاسب المواجهة.

وقال فيسينغ، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حققنا فوزاً مستحقاً، وأنا سعيد بكل تأكيد بالانتصار والتقدم في سلم الترتيب، وفي الوقت نفسه أشعر بالحزن لاستقبال مرمانا هدفاً، لكن الأهم في النهاية هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث».

وأضاف: «اللاعبون كانوا اليوم على مستوى عالٍ من الانضباط والتطبيق التكتيكي، ونحن نعمل على تدوير اللاعبين من مباراة إلى أخرى بسبب ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات التي نخوضها».

وأشار مدرب الاتحاد إلى رضاه عن المسار الذي يسلكه فريقه خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: «أنا سعيد بما يقدمه الفريق، خصوصاً أننا لم نخسر في الجولات الماضية من الدوري وكذلك في مسابقة كأس الملك».

وختم فيسينغ حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد لا يزال في مرحلة تطور، وقال: «ما زلنا نتطور، ونركز بشكل مستمر على تحسين الجوانب الفنية والذهنية للفريق».