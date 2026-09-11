مدرب الفيصلي: أنا حزين... والاتحاد استحق الفوز

أكّد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، أن الاتحاد استحق الفوز على فريقه، مشيراً إلى الفارق الكبير في الطموحات بين الطرفين، في الوقت الذي أبدى فيه رضاه عن الروح التي أظهرها لاعبوه خلال المواجهة.

وقال سوليناس، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أبارك للاتحاد، حقق فوزاً مستحقاً، وهو فريق يمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق. بالطبع أنا حزين على الخسارة، لكن في الوقت نفسه أشكر لاعبينا على الروح والقتال اللذين أظهروهما في المباراة».

وأضاف: «علينا أن نعترف بأن طموح الفيصلي هذا الموسم هو البقاء في الدوري، بينما الاتحاد لديه طموح مختلف، يتمثل في المنافسة على المراكز الأولى».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول عدم مشاركة ثيو بونغوندا أساسياً، رغم تأثيره الواضح بعد دخوله في الشوط الثاني وتسجيله هدف الفيصلي، أوضح سوليناس: «ثيو تعرض لإصابة في الجولة الخامسة، ولذلك تم استبعاده عن مواجهة الاتفاق. اليوم أنا سعيد بعودته ومشاركته وبتسجيله الهدف الأول للفيصلي».

وأشار المدرب الإيطالي إلى أهمية فترة التوقف المقبلة لفريقه، وقال: «فترة التوقف ستكون فرصة لنا للعمل على تحسين وضع الفريق، والعودة بصورة أفضل بعد نهايتها، ونأمل أن نصل إلى أفضل جاهزية ممكنة».