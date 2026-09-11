إجازة «أسبوعاً» للاعبي الفيصلي بعد الخسارة من الاتحاد

منح الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، لاعبي فريقه إجازة لمدة أسبوع، وذلك بعد الخسارة أمام الاتحاد ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ولن يكون هناك معسكر خارجي خلال فترة توقف منافسات الدوري، حيث سيكتفي الجهاز الفني بالاستمرار في التدريبات الاعتيادية على ملعب النادي بحرمة، على أن يخوض العنابي مباريات ودية.

ولم يتذوق الفيصلي طعم الفوز عبر سبع جولات، حيث خسر خمس مواجهات وتعادل في مباراتين، وخرج من مسابقة كأس الملك.

وتمنى جيوفاني أن تكون فترة التوقف الدولي فرصة لترتيب أوضاع الفريق من جديد.