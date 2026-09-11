المنتشري: سنمحو صورة الموسم الماضي... ولا نفكر في الصدارة

أكد حمد المنتشري، مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن الانتصار على الفيصلي «أتى بفضل من الله وتوفيقه، واللاعبون والمدرب كانوا على أعلى مستوى، وجميع اللاعبين حريصون على الظهور بشكل جيد، هذا الموسم، ومسْح صورة الموسم الماضي، والحمد لله، الكل متعاون ومجتهد ومتكاتف، وجمهورنا مساند لنا دائماً، وواثق فينا، وبمشيئة الله سوف نقاتل من أجلهم إلى أبعد حد».
️ | حمد المنتشري مدير الفريق الأول في نادي #الاتحاد يتحدث لوسائل الإعلام:-اللاعبين حريصين على الظهور بشكل رائع ومسح صورة الموسم الماضي.-جمهورنا يثق فينا وسنقاتل من أجلهم، والصدارة اليوم بس، وما نفكر فيها. #الفيصلي_الاتحاد#الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/n2bOlurdIX
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 11, 2026
واختتم المنتشري حديثه لوسائل الإعلام بالقول: «حالياً لا نفكر بالصدارة، صدارتنا اليوم بس، ونسعى لإسعاد وإرضاء جمهورنا، لتحقيق مركز في نهاية الدوري يليق بهم، والاتحاد على اسمه فريق متحد بروح واحدة حتى النهاية».