فينالدوم: بيرغوين حفّزني للانتقال إلى «الاتحاد»

قال الوافد الجديد في تشكيلة «الاتحاد»، اللاعب الهولندي فينالدوم، إنه بات يشعر بأنه جزء من هذا النادي، و«أشعر دائماً بأهمية العلاقة مع الجماهير».

وأكد الهولندي، للصحافيين بعد نهاية المباراة أمام «الفيصلي»: «هذه مباراتي الأولى. ما يمكنني قوله إن الجماهير هنا شغوفة جداً. رغم أن المباراة خارج أرضنا، لكنه شهد حضور عدد كبير من جماهير (الاتحاد)».

وتابع فينالدوم: «رسالتي إلى جماهير الاتحاد واضحة؛ قلت ذلك من قبل، سأقدم، هذا الموسم، كل ما لديَّ على المستوى الشخصي من أجل إعادة المجد إلى هذا النادي. وكفريق، سنبذل أقصى ما نستطيع لتحقيق النجاح. وسأحاول أيضاً بناء علاقة قوية مع الجماهير؛ لأن دعمهم يمكن أن يساعدنا كثيراً خلال المباريات المقبلة».

️ | فينالدوم موجهاً رسالته إلى جماهير #الاتحاد:سأقدم هذا الموسم كل ما لدي على المستوى الشخصي من أجل إعادة المجد إلى هذا النادي، وكفريق سنبذل أقصى ما نستطيع لتحقيق النجاح. أريد بناء علاقة قوية مع الجماهير، لأن دعمهم سيساعدنا كثيراً. https://t.co/Ytz4BazD8a — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 11, 2026

وتابع: «مباراتنا المقبلة ستكون أمام الشمال في قطر، وستكون مباراة صعبة. في الحقيقة، كل مباراة أصبحت صعبة في الوقت الحالي؛ لأن كل فريق نواجهه يعد فريقاً جيداً. تحدثت أيضاً عن الأجواء والطقس، وأعتقد أن الوضع في قطر سيكون مختلفاً بسبب الملاعب، وفي جميع الأحوال، علينا التعامل مع كل مباراة بوصفها مواجهة صعبة حتى نستطيع تقديم أفضل ما لدينا».

واستطرد: «علاقتي بستيفن بيرغوين جيدة جداً، وتعود إلى الفترة التي صعد فيها إلى الفريق الأول في آيندهوفن. ومنذ ذلك الوقت ونحن على تواصل دائم. لعبنا معاً في آيندهوفن، وكذلك في المنتخب الهولندي، لذلك كانت علاقتنا مستمرة قبل قدومي إلى الاتحاد».

وواصل: «كنت أرغب في الانضمام إلى هذا النادي. تحدثت مع بيرغوين، وقال لي إنه سيكون سعيداً جداً بانضمامي إلى الفريق، وهذا ما حدث».