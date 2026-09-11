زاركو لمراسل «الشرق الأوسط»: هل تريد إرسال إجابتي لإنزاغي؟

أكّد الصربي زاركو لازيتيتش، مدرب التعاون، صعوبة المواجهات أمام أندية بحجم الهلال والنصر، مشيراً إلى أن هذه الفرق تفرض عليك طريقة اللعب، وتحتم عليك التركيز المباشر والجاهزية التامة بكرة ومن دون كرة، مبيناً أن المثالية مطلوبة ضد هذا النوع من المنافسين لقدرتهم على المفاجأة في أي لحظة.

وعن أزمة الفاعلية الهجومية وتراجع النتائج، قال زاركو: «المشكلة لا تكمن في عدم تسجيل الأهداف، ولو كنا لا نخلق الفرص لكُنت قلقاً جداً، والإحصائيات جزء من اللعبة، ولا أعلم عنها الكثير، ولكن هناك أمور إيجابية نعمل عليها، مثل استرجاع الكرة، وفي النهاية لم نكن نستحق هذه النتائج، وأنا أقوم بكل هذا العمل من أجل التسجيل وكسب النقاط».

وأضاف المدرب، الذي يواجه ضغوطاً جماهيرية هائلة ومطالبات بتحسين النتائج: «المسؤولية تقع على الجميع في حال وجود مشاكل، وأنا بالطبع المسؤول الأول، لكنني أؤمن بهؤلاء اللاعبين، وأعلم تماماً أنهم سيحققون أكثر من فوز متكرر. أما متى يحدث ذلك فلا أعلم، لأننا لا نتحكم بالنتيجة، بل يعتمد الأمر على الخصوم».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول مشاركة مارين بيتكوف في المركز الجديد، وهل سيستمر جناحاً أم يعود للظهير؟ قال زاركو مبتسماً: «هذا السؤال فيه نوع من السرية، هل تريد معرفة الإجابة لإرسالها لإنزاغي؟».

وتابع زاركو حديثه عن بيتكوف قائلاً: «من الجيد أن تملك لاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز، ومارين يقدم لنا حلولاً كثيرة منذ بداية الموسم، وقبل المؤتمر اجتمعت به فردياً لمناقشة بعض الأمور التي يحتاج لتطويرها، وقد أتى أساساً ليلعب جناحاً أيمن، لكننا أشركناه في مركز الظهير لإجادته الأدوار الدفاعية والهجومية وقدرته على خلق الفرص وإرسال العرضيات».