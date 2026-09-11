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الرياضة رياضة سعودية

«ألعاب آسيا»: أخضر السلة يخسر أمام اليابان

من مباراة أخضر السلة أمام اليابان (الشرق الأوسط)
من مباراة أخضر السلة أمام اليابان (الشرق الأوسط)
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«ألعاب آسيا»: أخضر السلة يخسر أمام اليابان

من مباراة أخضر السلة أمام اليابان (الشرق الأوسط)
من مباراة أخضر السلة أمام اليابان (الشرق الأوسط)

خسر المنتخب السعودي لكرة السلة مباراته أمام نظيره الياباني «المصنف ثانياً على مستوى القارة الآسيوية» بنتيجة 80-86، ضِمن منافسات مرحلة المجموعات ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي- ناغويا 2026».

ويتبقى لأخضر السلة لقاء واحد في دور المجموعات، عندما يواجه المنتخب الإندونيسي يوم 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، في ختام مبارياته بهذه المرحلة.

وتتواصل تحضيرات المنتخبات السعودية في اليابان، استعداداً للمشاركة في الدورة، والتي ستشهد مشاركة نحو 15 ألف رياضي يمثلون 45 دولة، حيث تُواصل المنتخبات الموجودة في مدينة فوجي برامجها التدريبية قبل بدء مشاركاتها في منافسات الدورة.

وانضم منتخب السباحة السعودي إلى المعسكر، الجمعة، بمشاركة سلطان العتيبي، وعلي العيسى، وعماد زين، ومحمد العتيبي، ومحمد الزاكي، وزيد السراج، ورامي الرحموني، وذلك ضِمن تحضيراته النهائية قبل خوض المنافسات.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان

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الرياضة رياضة سعودية

«الأهلي» يستعيد توازنه بثلاثية في «الحزم»

توني محتفلاً بهدفه الثاني في شِباك «الحزم» (موقع النادي الأهلي)
توني محتفلاً بهدفه الثاني في شِباك «الحزم» (موقع النادي الأهلي)
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«الأهلي» يستعيد توازنه بثلاثية في «الحزم»

توني محتفلاً بهدفه الثاني في شِباك «الحزم» (موقع النادي الأهلي)
توني محتفلاً بهدفه الثاني في شِباك «الحزم» (موقع النادي الأهلي)

استعاد «الأهلي» توازنه بعد خسارته الأخيرة من «القادسية»، وانتزع فوزاً مثيراً من ضيفه «الحزم» 3/ 1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي. ورفع «الأهلي» رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط خلف «النصر» صاحب المركز الرابع، وبالفارق نفسه خلف «الهلال»، صاحب المركز الثالث، في انتظار باقي نتائج الجولة السابعة.

وعلى الجانب الآخر، تجمّد رصيد «الحزم» عند 8 نقاط في المركز السابع.

وتقدَّم «الحزم» في الدقيقة الثانية عن طريق أحمد النخيلي، لكن «الأهلي» نجح في إدراك التعادل عن طريق فرشيسكو ترينكاو في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 32 سجل إيفان توني الهدف الثاني لـ«الأهلي» من ضربة جزاء، ثم عاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وشهدت المباراة إهدار إيفان توني، لاعب «الأهلي»، ضربة جزاء في الدقيقة 49، مفوّتاً على فريقه فرصة إضافة الهدف الرابع.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دانيلو: فيسينغ يستمع إلينا... وسنذهب لقطر بهدف الفوز

دانيلو بيريرا (الشرق الأوسط)
دانيلو بيريرا (الشرق الأوسط)
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دانيلو: فيسينغ يستمع إلينا... وسنذهب لقطر بهدف الفوز

دانيلو بيريرا (الشرق الأوسط)
دانيلو بيريرا (الشرق الأوسط)

قال البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب الاتحاد، إنه يدرك مدى طموحات جماهير ناديه وأنها «متطلبة جداً، وهذا أمر طبيعي».

وقال دانيلو بعد الفوز على الفيصلي: «علينا أن نحافظ على تركيزنا، وأن نتعامل مع الأمور بالطريقة الصحيحة. نعرف أن الدوري لا يزال مستمراً، وأمامنا الكثير من المباريات؛ ولذلك علينا مواصلة العمل والتقدم مباراة تلو أخرى حتى نصل إلى هدفنا».

وتابع بشأن علاقتهم بالمدرب الجديد الألماني فيسينغ: «لا أحب إجراء المقارنات بين المدربين. وبالنسبة إلى أبرز خصائصه، فهو يطلب الشيء نفسه من جميع اللاعبين، ويتعامل مع الجميع على قدم المساواة. من يعمل بجد يحصل على الفرصة نفسها للمشاركة».

وواصل: «كذلك هو مدرب يستمع إلى اللاعبين، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة إلينا، ويساعدنا في العمل من أجل تحقيق أهدافنا».

وقال البرتغالي: «مباراتنا المقبلة أمام الشمال في قطر ستكون مختلفة عن مباريات الدوري؛ لأنها تأتي ضمن دوري أبطال آسيا. نحن أمام بطولة مختلفة، وعلينا أن نكون مستعدين لهذه المواجهة. سنذهب إلى قطر من أجل تحقيق الفوز».

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نادي الاتحاد السعودية
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فينالدوم: بيرغوين حفّزني للانتقال إلى «الاتحاد»

فينالدوم يقود هجمة اتحادية (تصوير: نايف العتيبي)
فينالدوم يقود هجمة اتحادية (تصوير: نايف العتيبي)
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فينالدوم: بيرغوين حفّزني للانتقال إلى «الاتحاد»

فينالدوم يقود هجمة اتحادية (تصوير: نايف العتيبي)
فينالدوم يقود هجمة اتحادية (تصوير: نايف العتيبي)

قال الوافد الجديد في تشكيلة «الاتحاد»، اللاعب الهولندي فينالدوم، إنه بات يشعر بأنه جزء من هذا النادي، و«أشعر دائماً بأهمية العلاقة مع الجماهير».

وأكد الهولندي، للصحافيين بعد نهاية المباراة أمام «الفيصلي»: «هذه مباراتي الأولى. ما يمكنني قوله إن الجماهير هنا شغوفة جداً. رغم أن المباراة خارج أرضنا، لكنه شهد حضور عدد كبير من جماهير (الاتحاد)».

وتابع فينالدوم: «رسالتي إلى جماهير الاتحاد واضحة؛ قلت ذلك من قبل، سأقدم، هذا الموسم، كل ما لديَّ على المستوى الشخصي من أجل إعادة المجد إلى هذا النادي. وكفريق، سنبذل أقصى ما نستطيع لتحقيق النجاح. وسأحاول أيضاً بناء علاقة قوية مع الجماهير؛ لأن دعمهم يمكن أن يساعدنا كثيراً خلال المباريات المقبلة».

وتابع: «مباراتنا المقبلة ستكون أمام الشمال في قطر، وستكون مباراة صعبة. في الحقيقة، كل مباراة أصبحت صعبة في الوقت الحالي؛ لأن كل فريق نواجهه يعد فريقاً جيداً. تحدثت أيضاً عن الأجواء والطقس، وأعتقد أن الوضع في قطر سيكون مختلفاً بسبب الملاعب، وفي جميع الأحوال، علينا التعامل مع كل مباراة بوصفها مواجهة صعبة حتى نستطيع تقديم أفضل ما لدينا».

واستطرد: «علاقتي بستيفن بيرغوين جيدة جداً، وتعود إلى الفترة التي صعد فيها إلى الفريق الأول في آيندهوفن. ومنذ ذلك الوقت ونحن على تواصل دائم. لعبنا معاً في آيندهوفن، وكذلك في المنتخب الهولندي، لذلك كانت علاقتنا مستمرة قبل قدومي إلى الاتحاد».

وواصل: «كنت أرغب في الانضمام إلى هذا النادي. تحدثت مع بيرغوين، وقال لي إنه سيكون سعيداً جداً بانضمامي إلى الفريق، وهذا ما حدث».

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نادي الاتحاد السعودية