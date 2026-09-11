«ألعاب آسيا»: أخضر السلة يخسر أمام اليابان

خسر المنتخب السعودي لكرة السلة مباراته أمام نظيره الياباني «المصنف ثانياً على مستوى القارة الآسيوية» بنتيجة 80-86، ضِمن منافسات مرحلة المجموعات ضمن دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي- ناغويا 2026».

ويتبقى لأخضر السلة لقاء واحد في دور المجموعات، عندما يواجه المنتخب الإندونيسي يوم 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، في ختام مبارياته بهذه المرحلة.

وتتواصل تحضيرات المنتخبات السعودية في اليابان، استعداداً للمشاركة في الدورة، والتي ستشهد مشاركة نحو 15 ألف رياضي يمثلون 45 دولة، حيث تُواصل المنتخبات الموجودة في مدينة فوجي برامجها التدريبية قبل بدء مشاركاتها في منافسات الدورة.

وانضم منتخب السباحة السعودي إلى المعسكر، الجمعة، بمشاركة سلطان العتيبي، وعلي العيسى، وعماد زين، ومحمد العتيبي، ومحمد الزاكي، وزيد السراج، ورامي الرحموني، وذلك ضِمن تحضيراته النهائية قبل خوض المنافسات.