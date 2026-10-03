يوم قطري حافل في «ألعاب آسيا»... والأردنية فادية تسطع في التايكوندو

شهد اليوم قبل الأخير من منافسات دورة الألعاب الآسيوية بناغويا، إنجازات عربية جديدة، بعدما تُوِّج المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية بالميدالية الذهبية لمنافسات الرجال، بعد فوزه على نظيره الإندونيسي بشوطين مقابل شوط واحد، في المباراة النهائية التي أُقيمت السبت.

ونجح الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان في حسم المواجهة النهائية لصالحهما، ليحرزا الميدالية الذهبية للمرة الثالثة على التوالي في دورات الألعاب الآسيوية، بعد تتويجهما في نسختي جاكرتا وبالمبانغ 2018 وهانغزو 2022.

ويعد عام 2026 عاماً مثالياً للثنائي القطري، بعدما تُوج بجائزة أفضل لاعبي الكرة الطائرة الشاطئية للرجال في آسيا لعام 2026، كما أحرز الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الشاطئية (سانيا 2026)، ليضيف إنجازاً جديداً بتتويجه للمرة الثالثة توالياً بذهبية الألعاب الآسيوية.

ويعزز هذا الإنجاز مكانة الكرة الطائرة الشاطئية القطرية على مستوى القارة الآسيوية، ويؤكد استمرار الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان في تحقيق النتائج المميزة في أكبر الاستحقاقات الرياضية القارية والدولية.

وكان شريف يونس وأحمد تيجان قد حصلا على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، في إنجاز تاريخي للكرة الطائرة القطرية، كما يمتلكان سجلاً حافلاً بالألقاب والنتائج المميزة على المستويين الآسيوي والدولي.

وقال علي بن غانم الكواري، رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، في تصريحات صحافية، إن التتويج بذهبية دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي-ناغويا 2026» يمثل امتداداً للإنجازات التي حققها المنتخب القطري في السنوات الماضية، مشيداً بالمستوى الذي قدمه الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان خلال منافسات البطولة.

وأضاف أن هذا الإنجاز سيكون حافزاً لمواصلة العمل والاستعداد للاستحقاقات الدولية المقبلة، مؤكداً وجود خطط لإعداد المنتخب بالشكل الأمثل، بما يسهم في مواصلة تحقيق البطولات والنتائج المشرفة للكرة الطائرة الشاطئية القطرية.

من جانبه، أعرب شريف يونس عن سعادته الكبيرة بالفوز في المباراة النهائية والتتويج بالميدالية الذهبية، مشيراً إلى أن المواجهة لم تكن سهلة، وأن مضاعفة التركيز واللعب بروح واحدة أسهما في تحقيق الفوز والصعود إلى منصة التتويج.

وأهدى شريف يونس هذا الإنجاز إلى الشعب القطري، معرباً عن سعادته بمواصلة تحقيق الإنجازات ورفع راية قطر في المحافل الرياضية القارية والدولية.

كما فازت الأردنية فادية خرفان بذهبية التايكوندو لوزن أقل من 57 كلغ، بعد تغلبها على الصينية جانغ تشولينغ 2-1 (0-2، 4-2، 6-3)، بعد ظفرها في أغسطس (آب) الماضي ببطولة العالم المفتوحة للسيدات في الصين.

وجلبت خرفان للأردن الذهبية الأولى في التايكوندو بعد أربع برونزيات، رافعة رصيد بلادها إلى ذهبيتين و3 فضيات و6 برونزيات. وأكدت خرفان سعادتها بالميدالية في حديثها لشبكة «بي إن سبورتس»، موضحة أن عينها «على أولمبياد 2028 في لوس أنجليس، وأنها ذاهبة مباشرة لباريس» لخوض منافسات الجائزة الكبرى (غران بري)، في انتظار عودتها واستقبال كبير في الأردن، يحاكي ذلك الذي حظيت به بعد البطولة العالمية.

وأعرب مدربها فارس العساف أن فادية خرفان موهبة منذ الصغر، لمعت منذ 2019 مع منتخبات الأشبال.

وتدين خرفان بهذا الإنجاز لوالدها الراحل، إذ قالت سابقاً، حين أحرزت لقبها العالمي: «والدي يرجع له الفضل في كل شيء». وأضافت لموقع الاتحاد الدولي: «مررت بمرحلة أردت فيها ترك التايكواندو، فقال لي والدي إنني لن أتوقف وسأصبح بطلة. كل ميدالية سأحققها بفضله أيضاً».

وتابعت: «تعلمت أنني الأفضل في وزني ولا أخشى أحداً، وإذا اجتهدت أستطيع التغلب على الجميع، وهذه الميدالية أثبتت لي أنني قادرة فعلاً مهما كانت المنافسة أو المنافِسة».

وأحرز الأردني زيد مصطفى، حامل فضية أولمبياد باريس 2024، برونزية وزن تحت 68 كلغ، ومواطنه محمد العداربة برونزية وزن فوق 80 كلغ.

وواصل الأردن التألق في هذه الرياضة، بعد فوز صالح الشرباتي وجعفر الداوود ببرونزيتين بوزن 80 و58 كلغ توالياً.

كما حصدت قطر الذهبية الأولى لدى الرجال في تاريخ رياضة البادل في الألعاب الآسيوية، بعد أن قادها الشقيقان الشابان مشاري وراشد نواف للمعدن النفيس، عقب تغلبهما الساحق على الماليزيين كريستيان شين ويونس عيدان 6-3، و6-1.

وعبَرت قطر إلى المشهد الختامي لمنافسات البادل، بعد إطاحة الشقيقين نواف الإيرانيين هامي غولستان وآريا روغاني بمجموعتين 6-4 و6-2.

ورفعت قطر بهذا الفوز رصيدها في الآسياد إلى خمس ميداليات ذهبية، و6 فضيات، و5 برونزيات.

وقال القطري طارق زينل رئيس الاتحاد الآسيوي للبادل في تصريحات تلفزيونية: «الأمل في مشاري وراشد. هذه بداية وليست نهاية. لدينا فريق قوي، ونتمنى المنافسة في دورة التضامن الإسلامي وبطولة العالم».

ولدى السيدات، أحرزت اليابان الذهبية بفوز ساكي تسوكاموتو وكاي توكوموتو على الإندونيسيتين فادونا كوسوماواتي وفيترياني ساباتيني 6-3 و6-4.