عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:56 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

28 مارس 2027 موعد جديد لدورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية

اعتماد موعد جديد لإقامة الدورة خلال الفترة من 28 مارس إلى 8 أبريل 2027 (دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية)
اعتماد موعد جديد لإقامة الدورة خلال الفترة من 28 مارس إلى 8 أبريل 2027 (دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية)
TT
TT

28 مارس 2027 موعد جديد لدورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية

اعتماد موعد جديد لإقامة الدورة خلال الفترة من 28 مارس إلى 8 أبريل 2027 (دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية)
اعتماد موعد جديد لإقامة الدورة خلال الفترة من 28 مارس إلى 8 أبريل 2027 (دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية)

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة المحلية لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية (الرياض 2026) عن اعتماد موعد جديد لإقامة الدورة خلال الفترة من 28 مارس (آذار) إلى 8 أبريل (نيسان) 2027، بدلاً من الموعد السابق من 11 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) 2026، وذلك في إطار مراجعة الترتيبات التنظيمية واللوجستية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية والاتحادات الرياضية المعنية.

وأكد الجانبان أن تغيير الموعد جاء بعد دراسة المتطلبات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بمشاركة الوفود الرياضية من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، بما يضمن مواءمة الجداول الزمنية والترتيبات التشغيلية، وتهيئة أفضل الظروف التنظيمية والفنية، وإتاحة أوسع مشاركة ممكنة من اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية.

وأعرب المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة المحلية عن الجاهزية التامة للعاصمة الرياض لاستضافة الدورة، مؤكدين أن الاستعدادات التنظيمية والتشغيلية تسير وفق الخطط المعتمدة، وأن المملكة العربية السعودية تمتلك كافة المقومات والإمكانات اللازمة لتقديم نسخة متميزة من الحدث القاري، وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

كما أكد الجانبان استمرار التنسيق مع الاتحادات الرياضية الآسيوية والدولية ذات العلاقة، واللجان الأولمبية الوطنية والجهات المعنية في المملكة، لاستكمال الترتيبات التنفيذية المرتبطة بالموعد الجديد، معربين عن تقديرهما للدعم والتعاون الذي تقدمه الجهات السعودية، وما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات راسخة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

واختتم الجانبان بيانهما بالتأكيد على التزامهما بتقديم نسخة آسيوية متميزة، تعزز فرص المشاركة والتنافس بين رياضيي القارة، وتواكب تطلعات الأسرة الرياضية الآسيوية، مؤكدين تطلعهما إلى استقبال الوفود الرياضية في العاصمة الرياض خلال الموعد الجديد المعتمد، وتقديم حدث رياضي يعكس مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية دورة الألعاب الآسيوية السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

غياب إسبارت 7 أسابيع يفاقم أزمة دفاع برشلونة

رياضة عالمية تشافي إسبارت (أ.ف.ب)

غياب إسبارت 7 أسابيع يفاقم أزمة دفاع برشلونة

قال برشلونة إن الظهير تشافي إسبارت سيغيب عن الملاعب لنحو 7 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها خلال الخسارة 2-1 أمام ضيفه ريال مدريد.

«الشرق الأوسط» (برشلونة)
رياضة عالمية ناومي أوساكا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ناومي أوساكا: سأعتزل التنس إذا طلبت ابنتي ذلك

شككت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً والـ19 حالياً، في مستقبلها، وقالت إنها ستفكر في الاعتزال إذا طلبت منها ابنتها البالغة ثلاث سنوات ذلك.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
رياضة سعودية الفيحاء يحتل المركز الـ14 في سلم الترتيب العام برصيد 8 نقاط (نادي الفيحاء)
رياضة سعودية

الفيحاء يبحث عن نقطة التحول... وديربي سدير اختبار جديد للبرتقالي

تُمثّل فترات التوقف الدولي فرصة أمام الأندية التي تعاني من تراجع النتائج لإعادة ترتيب أوراقها، ومعالجة الأخطاء الفنية.

ماجد عبد الله (المجمعة)
رياضة عالمية جورج راسل (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

راسل يبحث عن تفسيرات بعد يوم سيئ في أوستن

يحاول جورج راسل إيجاد تفسير لأدائه بعد أن حلّ ثامناً في سباق جائزة أميركا الكبرى ضِمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، أمس الأحد.

«الشرق الأوسط» (أوستن )
رياضة عالمية كيمي أنتونيلي (أ.ب)
رياضة عالمية

فولف يشيد بأداء أنتونيلي في «سباق أميركا» ويصفه بـ«الأفضل»

منح كيمي أنتونيلي رئيسَ فريقه «مرسيدس»، توتو فولف، 9 انتصارات تبعث على التفاؤل هذا الموسم، لكن الأداء المهيمن من السائق الإيطالي أخذ الأمر إلى مستوى آخر...

«الشرق الأوسط» (أوستن)
الرياضة رياضة عالمية

خفالينسكا تنسحب من دورة طوكيو للإصابة

إصابة مايا خفالينسكا في ووهان اضطرتها للانسحاب من طوكيو (أ.ف.ب)
إصابة مايا خفالينسكا في ووهان اضطرتها للانسحاب من طوكيو (أ.ف.ب)
TT
TT

خفالينسكا تنسحب من دورة طوكيو للإصابة

إصابة مايا خفالينسكا في ووهان اضطرتها للانسحاب من طوكيو (أ.ف.ب)
إصابة مايا خفالينسكا في ووهان اضطرتها للانسحاب من طوكيو (أ.ف.ب)

انسحبت مايا خفالينسكا، وصيفة بطلة فرنسا المفتوحة، من بطولة طوكيو المفتوحة للتنس هذا الأسبوع بسبب إصابة في الفخذ تعرضت لها خلال بطولة ووهان المفتوحة، حيث فازت بأول لقب لها في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.

وتغلبت خفالينسكا على مواطنتها البولندية إيغا شفيونتيك في قبل نهائي بطولة ووهان هذا الشهر قبل أن تهزم سوناي كارتال في النهائي.

ونشرت خفالينسكا على حسابها في تطبيق «إنستغرام» الاثنين: «سافرت إلى طوكيو مبكراً من أجل العلاج الطبيعي والتدريب في الملعب. بذلت كل ما في وسعي للتعافي في الوقت المناسب، لكن للأسف ما زلت غير جاهزة للمنافسة».

وانطلقت بطولة طوكيو المفتوحة الاثنين.

مواضيع
الرياضة تنس طوكيو اليابان
الرياضة رياضة عالمية

إيقاف مدرب نابولي أليغري مباراتين بعد طرده أمام روما

مدرب نابولي ماسيميليانو أليغري في شجاره مع الحكم الرابع بمواجهة روما (رويترز)
مدرب نابولي ماسيميليانو أليغري في شجاره مع الحكم الرابع بمواجهة روما (رويترز)
TT
TT

إيقاف مدرب نابولي أليغري مباراتين بعد طرده أمام روما

مدرب نابولي ماسيميليانو أليغري في شجاره مع الحكم الرابع بمواجهة روما (رويترز)
مدرب نابولي ماسيميليانو أليغري في شجاره مع الحكم الرابع بمواجهة روما (رويترز)

أعلن القاضي الرياضي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، إيقاف مدرب نابولي ماسيميليانو أليغري لمباراتين وتغريمه 10 آلاف يورو، بسبب إساءته إلى حكام المباراة وتصرفه العدواني تجاه أحد مسؤولي روما خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 3-3 يوم السبت على ملعب نابولي.

وجاء طرد أليغري بعد وقت قصير من هدف التعادل المتأخر الذي أحرزه ليوناردو باليردي لصالح روما؛ إذ احتج بشدة على احتساب الهدف بداعي وجود خطأ أثناء البناء للهجمة. لكن حكم الفيديو المساعد أقر بصحة الهدف، ما أثار غضب المدرب الإيطالي ودفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

وسيغيب أليغري، إلى جانب تغريمه 10 آلاف يورو (11200 دولار)، عن مباراتي مونزا يوم الأربعاء ويوفنتوس يوم الأحد في الدوري الإيطالي، في وقت يسعى فيه نابولي، صاحب المركز العاشر، إلى استعادة توازنه بعد تحقيقه فوزاً واحداً فقط في آخر أربع مباريات بالمسابقة.

وقالت الهيئة التأديبية، في قرار نشرته على الموقع الرسمي للدوري، إن أليغري وجّه «عبارات مسيئة إلى مسؤولي المباراة»، قبل أن يبدي لاحقاً «سلوكاً عدوانياً تجاه أحد مسؤولي الفريق المنافس» داخل غرفة تبديل الملابس.

وأضاف القاضي الرياضي أن الحكم الرابع خوان لوكا ساكي وحكم الساحة أندريا كولومبو وثّقا هذه الوقائع، فيما جرى توثيق الحادثة الأخيرة أيضاً من جانب مسؤولي مكتب الادعاء العام الاتحادي.

من جانبه، نفى أليغري عقب المباراة توجيه أي إساءة إلى الحكام، وقال لمنصة «دازن إيطاليا»: «تواصل الحكم الرابع مع حكم الساحة وكان سبباً في طردي، لكنني لم أقل أي شيء على الإطلاق».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي روما إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

غياب إسبارت 7 أسابيع يفاقم أزمة دفاع برشلونة

تشافي إسبارت (أ.ف.ب)
تشافي إسبارت (أ.ف.ب)
TT
TT

غياب إسبارت 7 أسابيع يفاقم أزمة دفاع برشلونة

تشافي إسبارت (أ.ف.ب)
تشافي إسبارت (أ.ف.ب)

قال برشلونة إن الظهير تشافي إسبارت سيغيب عن الملاعب لنحو سبعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها خلال الخسارة 2-1 أمام ضيفه ريال مدريد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس (الأحد). وغادر إسبارت الملعب في الدقيقة 30، وحل محله أليخاندرو بالدي.

وقال برشلونة إن الإصابة حدثت بعد تدخل في لعبة مشتركة مع لاعب من ريال مدريد.

وسجل إسبارت (19 عاماً) هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين خلال تسع مباريات مع النادي الكاتالوني هذا الموسم.

ويفتقر برشلونة إلى خدمات المدافعين أندرياس كريستنسن وجول كوندي وإريك غارسيا أيضا للإصابة.

جواو كانسيلو وبالدي وباو كوبارسي وجيرارد مارتن هم المدافعون المتاحون فقط في التشكيلة حالياً.

مدة غياب إسبارت عن الملاعب ربما تعني أنه لن يشارك مجدداً مع برشلونة حتى نهاية عام 2026، إذ سيخوض الفريق مباراته الأخيرة في العام الحالي يوم 20 ديسمبر (كانون الأول).

مواضيع
رياضة رياضة إسبانية كرة القدم برشلونة الدوري الإسباني إسبانيا