28 مارس 2027 موعد جديد لدورة الألعاب الآسيوية للصالات والفنون القتالية

أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة المحلية لدورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية (الرياض 2026) عن اعتماد موعد جديد لإقامة الدورة خلال الفترة من 28 مارس (آذار) إلى 8 أبريل (نيسان) 2027، بدلاً من الموعد السابق من 11 إلى 21 ديسمبر (كانون الأول) 2026، وذلك في إطار مراجعة الترتيبات التنظيمية واللوجستية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية والاتحادات الرياضية المعنية.

وأكد الجانبان أن تغيير الموعد جاء بعد دراسة المتطلبات التنظيمية واللوجستية المرتبطة بمشاركة الوفود الرياضية من مختلف أنحاء القارة الآسيوية، بما يضمن مواءمة الجداول الزمنية والترتيبات التشغيلية، وتهيئة أفضل الظروف التنظيمية والفنية، وإتاحة أوسع مشاركة ممكنة من اللجان الأولمبية الوطنية الآسيوية.

وأعرب المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة المنظمة المحلية عن الجاهزية التامة للعاصمة الرياض لاستضافة الدورة، مؤكدين أن الاستعدادات التنظيمية والتشغيلية تسير وفق الخطط المعتمدة، وأن المملكة العربية السعودية تمتلك كافة المقومات والإمكانات اللازمة لتقديم نسخة متميزة من الحدث القاري، وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

كما أكد الجانبان استمرار التنسيق مع الاتحادات الرياضية الآسيوية والدولية ذات العلاقة، واللجان الأولمبية الوطنية والجهات المعنية في المملكة، لاستكمال الترتيبات التنفيذية المرتبطة بالموعد الجديد، معربين عن تقديرهما للدعم والتعاون الذي تقدمه الجهات السعودية، وما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رياضية متطورة وخبرات راسخة في استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

واختتم الجانبان بيانهما بالتأكيد على التزامهما بتقديم نسخة آسيوية متميزة، تعزز فرص المشاركة والتنافس بين رياضيي القارة، وتواكب تطلعات الأسرة الرياضية الآسيوية، مؤكدين تطلعهما إلى استقبال الوفود الرياضية في العاصمة الرياض خلال الموعد الجديد المعتمد، وتقديم حدث رياضي يعكس مكانة المملكة العربية السعودية الرائدة في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الدولية الكبرى.