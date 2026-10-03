دوري السيدات: القادسية يواصل الهيمنة... والنصر يمطر الأهلي بخماسية

عزز فريق القادسية صدارته للدوري السعودي الممتاز للسيدات، بعد فوزه على ضيفه نيوم بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وعبرت تاله الغامدي لاعبة فريق القادسية عن فرحتها بعد الانتصار، قائلة: فوز مهم وحصلنا على النقاط الثلاث، الظهور بشباك نظيفة هو نتيجة عمل جماعي من كافة خطوط الفريق، سعيدين بالصدارة القدساوية قبل فترة التوقف.

وفي المدينة المنورة واصل الهلال انتصاراته بعدما تغلب على مضيفه العلا بنتيجة (3-1)، لينهي الجولة وصيفا.

وفي جدة، انتصر النصر في لقاء الكلاسيكو والذي جمعة مع الأهلي بخماسية نظيفة ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث.

وفي القطيف، حقق الاتحاد فوزا ثمينا على مضيفه الترجي بنتيجة أربعة دون مقابل.

وأكدت ماريا دياز لاعبة الاتحاد، أن الفريق يسير بخطى ثابتة وجيدة نحو التركيز على تقديم أداء مميز، مشيرة في حديثها لـ "الشرق الأوسط"، أن الخروج بشباك نظيفة ثمرة عمل رائع من الجميع وتحديداً اللاعبات الشابات.

وأضافت: اشكر جماهير الاتحاد على دعمها المستمر، ونترقب رؤيتهم في المباريات القادمة.