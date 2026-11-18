المنتخب السعودي للشابات يتأهب لـ«غرب آسيا» بـ25 لاعبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342689-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%80%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8025-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A9
المنتخب السعودي للشابات يتأهب لـ«غرب آسيا» بـ25 لاعبة
المنتخب السعودي للشابات يتأهب لـ«غرب آسيا» بـ25 لاعبة (الشرق الأوسط)
يتطلع المنتخب السعودي للشابات (تحت 20 عاماً) إلى تسجيل حضور تنافسي في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للشابات، التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية خلال الفترة من 26 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 4 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بمشاركة قائمة تضم 25 لاعبة، ضمن مساعي تعزيز حضور كرة القدم النسائية السعودية على المستوى الإقليمي.
ويخوض «أخضر الشابات» منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبيْ لبنان وفلسطين، حيث يستهل مشواره بمواجهة لبنان في 28 نوفمبر، قبل أن يلتقي فلسطين في 30 من الشهر نفسه، على ملعب العقبة في الأردن.
ويخوض المنتخب معسكراً إعدادياً في الأردن، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات قبل انطلاق المنافسات، ضمن برنامج إعداد المنتخبات الوطنية النسائية الهادف إلى تطوير اللاعبات وصقل مهاراتهن، وإكسابهن مزيداً من الخبرات الدولية.
وضمت قائمة المنتخب 25 لاعبة هن: ديمة شيخ، ورانسي الحجيلي، ودانة البنعلي في حراسة المرمى، وفي الدفاع ليان أمير، ولارين بسيوني، وأسيل أحمد، وديالا سروجي، ومودة مغربي، وأروى الرشيد، ومايا الزهراني، وجوان النصار.
وفي خط الوسط لولو عبد الله، وصبا اليحيا، ولمى ثامر، ومرام اليحيا، وكنزي علاء، وريماس أحمد، ولانا الحديثي، بينما يضم الهجوم بسمة نواف، ودانة الضحيان، ولمار وائل، ولينة عيد، وهبة أوهاشي، وزهراء طالب، وزينب رضا.
في أحد أشد التبديلات قسوة بكرة القدم خلال الفترة الأخيرة، اتخذت الفرنسية سونيا بومباستور، مدربة تشيلسي، قراراً مفاجئاً بسحب المدافعة كاديشا بوكانان...
شوق الغامدي (الرياض)
ساكالا نجم «الفيحاء» يعتزل اللعب دولياً بعد مسيرة مع منتخب زامبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342708-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
ساكالا نجم «الفيحاء» يعتزل اللعب دولياً بعد مسيرة مع منتخب زامبيا
فاشون ساكالا (نادي الفيحاء)
يلتحق الزامبي فاشون ساكالا، محترف فريق الفيحاء، بتدريبات فريقه، خلال اليومين المقبلين، استعداداً لاستئناف منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ومواجهة القادسية المقررة في الخبر يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وذلك بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده.
كان منتخب زامبيا قد تعادل مع مضيفه منتخب بوروندي بنتيجة 1-1، الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.
في سياق متصل، أعلن ساكالا اعتزاله اللعب دولياً، بعد مسيرة مع منتخب زامبيا، مؤكداً أن القرار جاء بعد تفكير طويل.
وقال اللاعب، في بيان نشره بهذه المناسبة، إن تمثيل منتخب بلاده وحمل شارة قيادة منتخب «تشيبولوبولو» يمثلان إحدى أعظم اللحظات التي يفخر بها في حياته.
واستعاد ساكالا بداياته قائلاً إنه كان طفلاً يلعب حافي القدمين في المنطقة الشرقية، ويحلم بارتداء قميص المنتخب الزامبي، مشيراً إلى أن والده كان يصطحبه إلى تجارب الأداء على دراجته الهوائية، وهي ذكريات لا تزال حاضرة في ذاكرته.
ووجّه اللاعب الشكر إلى عائلته وزملائه والمدربين وأعضاء الجهاز الفني والاتحاد الزامبي لكرة القدم؛ تقديراً لدعمهم وثقتهم طوال مسيرته الدولية، كما أعرب عن امتنانه للجماهير الزامبية التي ساندته والمنتخب في مختلف الظروف.
وختم ساكالا رسالته بتوجيه كلمات إلى اللاعبين الشباب الحالمين بتمثيل زامبيا، داعياً إياهم إلى مواصلة العمل والاجتهاد واغتنام الفرص، مؤكداً أنه سيواصل دعم منتخب بلاده وتشجيعه بكل فخر طوال حياته.
منتخب السعودية للناشئين يستحضر مجد 1989 في مونديال قطرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342699-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%AF-1989-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B7%D8%B1
منتخب السعودية للناشئين يستحضر مجد 1989 في مونديال قطر
كأس العالم بين أيدي الأبطال... فرحة سعودية خالدة بإنجاز مونديال 1989 (الاتحاد السعودي لكرة القدم)
يستعد المنتخب السعودي للناشئين تحت 17 عاماً لتسجيل مشاركته الثانية على التوالي في كأس العالم تحت 17 عاماً، التي تقام بقطر خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وحتى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمشاركة 48 منتخباً.
وتعد هذه البطولة هي النسخة الـ21 من كأس العالم تحت 17 سنة والثانية على التوالي في قطر، وستقام منافساتها مجدداً في مجمع «أسباير زون» باستثناء المباراة النهائية، التي ستجرى بملعب «أحمد بن علي».
وأقام المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في قطر ضمن برنامج الإعداد للبطولة تحت قيادة المدرب الوطني أحمد الحنفوش، استعداداً لتسجيل المشاركة الثانية توالياً والخامسة بشكل عام، والتي كان أبرزها المشاركة الأولى التي حقق خلالها منتخب «الأخضر» إنجازاً عربياً وآسيوياً غير مسبوق بالتتويج بلقب نسخة عام 1989.
وكانت قرعة مرحلة المجموعات بمونديال الناشئين وضعت منتخب السعودية في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات فرنسا، وهايتي وأوروغواي.
ويدشن المنتخب السعودي مشواره في المسابقة بمواجهة أوروغواي يوم الخميس المقبل، قبل أن يواجه المنتخب الفرنسي يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ليختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة هايتي بعدها بثلاثة أيام.
وحجز المنتخب السعودي مقعده في المونديال بعدما تصدر مجموعته في كأس أمم آسيا للناشئين هذا العام ليحجز مقعده في المونديال القطري للمرة الثانية على التوالي، حيث تأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية، لكنه لم يتمكن من المضي قدماً بها عقب خسارته 1 / 3 أمام المنتخب الصيني.
ويقود كتيبة المنتخب السعودي في مونديال الناشئين المدرب الوطني أحمد الحنفوش، الذي بدأ مهمته مع الفريق منذ العام الماضي بعقد يمتد حتى يونيو (حزيران) عام 2027، في خطوة تعكس توجه الاتحاد السعودي لكرة القدم للاستثمار في الكفاءات الوطنية لقيادة الفئات السنية.
وأعلن الحنفوش قائمة «الأخضر» للمشاركة في مونديال الناشئين، حيث ضمت 21 لاعباً هم عبد الله الماس، مساعد الشمري، عبد الله النخلي، جواد الهاشم، نواف الهويري، حمد الشمري، أحمد إسحاق، نايف القحطاني، مروان اليامي، عمار ميمني، زيد البوري، تميم سراج، سلطان بن مهري، عبد الرحمن المامي، عبد الله الباتلي، شامان القحطاني، عبد الله الدوسري، يحيى سعيد، سيف القارح، فارس بوشقراء، حامد آدم.
وارتبطت انطلاقة الحنفوش التدريبية بشكل وثيق بنادي الاتفاق السعودي، حيث تدرَّج في تدريب فرق الناشئين والشباب، وتولى الإدارة الفنية لقطاع الفئات السنية بالنادي، كما تم تكليفه مدرباً مؤقتاً للفريق الأول في الدوري السعودي للمحترفين عام 2022 في مرحلة انتقالية حرجة.
ويعرف الحنفوش بأسلوبه التكتيكي المعتمد على الرسم الخططي (4 – 2 – 3 - 1)، وصرح في لقاءات رسمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأن طموحه الأساسي يرتكز على صناعة جيل قوي يؤسس لمستقبل الكرة السعودية وصولاً لخدمة المنتخب الأول في مونديال 2034.
وفي قطر، تنتظر كتيبة الحنفوش مهمة صعبة في ظل وجود الفريق مع منتخبات فرنسا وأوروغواي وهايتي في المجموعة الرابعة، ورغم قوة منافسيه، يدخل «الأخضر» البطولة طامحاً لتجاوز دور المجموعات أولاً، ثم التعامل مع كل مرحلة على حدة.
وفي تصريحات لموقع «فيفا» الإلكتروني الرسمي، قال الحنفوش: «بكل تأكيد، نحترم جميع المنتخبات التي وقعت معنا في المجموعة. منتخبا فرنسا وأوروغواي يمثلان مدرستين عالميتين، ولديهما تاريخ كبير في كرة القدم، كما أن منتخب هايتي لا يستهان به».
وأكد المدرب السعودي: «واجبنا أن نستعد بأفضل صورة ممكنة لمواجهة هذه المنتخبات، والعمل على التأهل من المجموعة بإذن الله».
وأضاف: «بكل تأكيد، طموحنا وطموح القيادة والجمهور السعودي هو التأهل من دور المجموعات بإذن الله، ومن ثم التعامل مع البطولة خطوة بخطوة».
وعن الإنجاز التاريخي في عام 1989 ومدى قدرة المنتخب على تكراره، صرح الحنفوش: «بكل تأكيد، يعد الجيل الذي حقق كأس العالم عام 1989 مصدر إلهام لجميع الأجيال في كرة القدم السعودية، غير أن الجيل الحالي يرغب في كتابة قصته الخاصة، من خلال تقديم أفضل أداء ممكن خلال البطولة».
وتابع «لسنا مستعدين لتقديم الوعود، لكننا جاهزون للعمل بأفضل صورة ممكنة، من أجل تقديم أداء يعكس صورة كرة القدم السعودية وهويتها، ويجسد أيضاً مستقبلها».
يشار إلى أن قطر تستضيف البطولة سنويا خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2029.
المنتخب السعودي للشابات يتأهب لـ«غرب آسيا» بـ25 لاعبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5342689-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%80%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D9%8025-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%A9
المنتخب السعودي للشابات يتأهب لـ«غرب آسيا» بـ25 لاعبة
المنتخب السعودي للشابات يتأهب لـ«غرب آسيا» بـ25 لاعبة (الشرق الأوسط)
يتطلع المنتخب السعودي للشابات (تحت 20 عاماً) إلى تسجيل حضور تنافسي في بطولة اتحاد غرب آسيا السادسة للشابات، التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية خلال الفترة من 26 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 4 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بمشاركة قائمة تضم 25 لاعبة، ضمن مساعي تعزيز حضور كرة القدم النسائية السعودية على المستوى الإقليمي.
ويخوض «أخضر الشابات» منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبيْ لبنان وفلسطين، حيث يستهل مشواره بمواجهة لبنان في 28 نوفمبر، قبل أن يلتقي فلسطين في 30 من الشهر نفسه، على ملعب العقبة في الأردن.
ويخوض المنتخب معسكراً إعدادياً في الأردن، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبات قبل انطلاق المنافسات، ضمن برنامج إعداد المنتخبات الوطنية النسائية الهادف إلى تطوير اللاعبات وصقل مهاراتهن، وإكسابهن مزيداً من الخبرات الدولية.
وضمت قائمة المنتخب 25 لاعبة هن: ديمة شيخ، ورانسي الحجيلي، ودانة البنعلي في حراسة المرمى، وفي الدفاع ليان أمير، ولارين بسيوني، وأسيل أحمد، وديالا سروجي، ومودة مغربي، وأروى الرشيد، ومايا الزهراني، وجوان النصار.
وفي خط الوسط لولو عبد الله، وصبا اليحيا، ولمى ثامر، ومرام اليحيا، وكنزي علاء، وريماس أحمد، ولانا الحديثي، بينما يضم الهجوم بسمة نواف، ودانة الضحيان، ولمار وائل، ولينة عيد، وهبة أوهاشي، وزهراء طالب، وزينب رضا.