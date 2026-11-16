عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:57 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

سيدات القادسية يختبرن جاهزيتهن أمام ميلان الإيطالي

الفريق يخوض معسكراً خارجياً استعداداً لاستئناف الدوري ومواجهة الأهلي في الكأس

لاعبات القادسية خلال أول تدريب في مدينة ميلانو (نادي القادسية)
لاعبات القادسية خلال أول تدريب في مدينة ميلانو (نادي القادسية)
TT
TT

سيدات القادسية يختبرن جاهزيتهن أمام ميلان الإيطالي

لاعبات القادسية خلال أول تدريب في مدينة ميلانو (نادي القادسية)
لاعبات القادسية خلال أول تدريب في مدينة ميلانو (نادي القادسية)

اختار فريق القادسية للسيدات مدينة ميلانو الإيطالية لإقامة معسكر تحضيري، تتخلله مواجهة ودية أمام فريق ميلان، الأربعاء المقبل، ضمن استعداداته لاستكمال منافسات الدوري السعودي الممتاز وكأس الاتحاد السعودي للسيدات، عقب فترة التوقف الدولي الحالية.

ووصلت بعثة القادسية إلى المدينة الإيطالية، حيث يستمر المعسكر حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، ودشنت اللاعبات تدريباتهن بحصة شهدت مناورة داخلية، في إطار التحضيرات للمواجهة الودية المرتقبة أمام الفريق الإيطالي.

ويسعى القادسية من خلال المعسكر إلى رفع جاهزية لاعباته الفنية والبدنية، والحفاظ على نسق المباريات خلال فترة توقف المنافسات المحلية، قبل العودة إلى الاستحقاقات الرسمية.

ويحتل القادسية المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات برصيد 16 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وتعادل واحد، مقابل خسارة واحدة، بعد مرور سبع جولات من المسابقة.

وكان الفريق قد حجز مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات، عقب انتصاره الكبير على اليرموك بنتيجة 13 هدفاً دون مقابل، ليضرب موعداً مع الأهلي في مواجهة يُنتظر تحديد موعد إقامتها لاحقاً.

ويستأنف القادسية مشواره في الدوري يوم 10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، عندما يواجه العلا، في لقاء يتطلع خلاله إلى مواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.

مواضيع
الرياضة كرة القدم للسيدات رياضة سعودية ميلان السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إصابة محزري تبعده عن تدريبات الهلال أسبوعاً

رياضة سعودية محمد محزري لاعب فريق الهلال (الاتحاد السعودي)

إصابة محزري تبعده عن تدريبات الهلال أسبوعاً

كشفت الأشعة التي أجراها محمد محزري لاعب فريق الهلال اليوم على موضع إصابته في العضلة الخلفية للفخذ، عن حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية آيسلندا هزمت لوكسمبورغ وتأهلت للمستوى الثاني من دوري الأمم (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

دوري أمم أوروبا: آيسلندا إلى المستوى الثاني بثلاثية في لوكسمبورغ

فاز منتخب آيسلندا على ضيفه لوكسمبورغ 3 - صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة بالمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (ريكيافيك (آيسلندا))
رياضة سعودية الإسباني ميغيل أنخيل تينا (نادي فياريال)
رياضة سعودية

الأهلي يستهدف ميغيل أنخيل تينا لقيادة مشروعه الرياضي

دخل الإسباني ميغيل أنخيل تينا، المدير الرياضي لنادي فياريال، دائرة اهتمامات النادي الأهلي السعودي، الذي يسعى إلى إحداث تغييرات واسعة في هيكله الرياضي.

فيصل المفضلي (جدة)
رياضة عالمية خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

خيسوس يتجنب «الحرب الكلامية» مع والدة رونالدو

دافع خورخي خيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات حادة من دولوريس أفيرو، والدة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو.

«الشرق الأوسط» (كارديف (ويلز))
رياضة عالمية التعادل حسم مواجهة كازاخستان وسلوفاكيا (أ.ب)
رياضة عالمية

دوري أمم أوروبا: سلوفاكيا «المتأهلة» تتعادل مع كازاخستان... وجزر فارو تهزم مولدوفا

تعادل منتخب سلوفاكيا في الدقائق الأخيرة مع مضيّفه منتخب كازاخستان 2 - 2.

«الشرق الأوسط» (أستانا)
الرياضة رياضة سعودية

إصابة محزري تبعده عن تدريبات الهلال أسبوعاً

محمد محزري لاعب فريق الهلال (الاتحاد السعودي)
محمد محزري لاعب فريق الهلال (الاتحاد السعودي)
TT
TT

إصابة محزري تبعده عن تدريبات الهلال أسبوعاً

محمد محزري لاعب فريق الهلال (الاتحاد السعودي)
محمد محزري لاعب فريق الهلال (الاتحاد السعودي)

كشفت الأشعة التي أجراها محمد محزري لاعب فريق الهلال، الاثنين، على موضع إصابته في العضلة الخلفية للفخذ، عن حاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوع.

وتعرض محزري للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في معسكره الحالي في العاصمة القطرية الدوحة، حيث شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ، قبل أن يقرر اليوناني جورجيوس دونيس مدرب المنتخب السعودي استبعاده من معسكر الأخضر يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

ميدانياً، واصل فريق الهلال تمارينه استعداداً لاستئناف المنافسات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، حيث سيواجه «الزعيم» في أولى مبارياته بعد فترة التوقف، فريق نيفتشي الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة، يوم 23 نوفمبر الحالي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يستهدف ميغيل أنخيل تينا لقيادة مشروعه الرياضي

الإسباني ميغيل أنخيل تينا (نادي فياريال)
الإسباني ميغيل أنخيل تينا (نادي فياريال)
TT
TT

الأهلي يستهدف ميغيل أنخيل تينا لقيادة مشروعه الرياضي

الإسباني ميغيل أنخيل تينا (نادي فياريال)
الإسباني ميغيل أنخيل تينا (نادي فياريال)

دخل الإسباني ميغيل أنخيل تينا، المدير الرياضي لنادي فياريال، دائرة اهتمامات النادي الأهلي السعودي، الذي يسعى إلى إحداث تغييرات واسعة في هيكله الرياضي، من خلال استقطاب شخصية إدارية تمتلك خبرة في بناء المشاريع الكروية وتطوير المواهب وإدارة الملفات الفنية والاستثمارية.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، فإن إدارة الأهلي تواصلت مع تينا وأبلغته برغبتها في توليه منصب المدير الرياضي، على أن يكون صاحب القرار الأول والمسؤول عن رسم التوجهات الرياضية للنادي، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في إعادة ترتيب المنظومة ومنح المشروع الكروي صلاحيات إدارية وفنية أكثر وضوحاً.

ويبدو أن الأهلي مستعد لبذل جهود كبيرة من أجل إتمام الصفقة، رغم تمسك فياريال باستمرار مديره الرياضي، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء المؤثرة في الهيكل الإداري للنادي الإسباني، وأحد المقربين من رئيسه فرناندو رويغ نيغيروليس.

كما سبق أن ارتبط اسم تينا باهتمام أندية أوروبية بارزة، من بينها ميلان الإيطالي. وُلد ميغيل أنخيل تينا عام 1982، وبدأ مسيرته الرياضية لاعباً في مركز قلب الدفاع، بعد تدرجه في أكاديميات الشباب بناديي فالنسيا وفياريال، قبل أن يخوض تجربته الأولى مع الفريق الأول لفياريال خلال موسم 2003 – 2004، مشاركاً في منافسات الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس الاتحاد الأوروبي.

وخاض تينا خلال مسيرته الكروية تجارب مع عدد من الأندية الإسبانية، من بينها راسينغ فيرول وليفانتي وإلتشي وقرطبة ولوغو وقادش، قبل أن يضع حداً لمسيرته لاعباً عام 2015، ويتجه إلى العمل التدريبي والإداري.

وبعد اعتزاله، تولى تدريب راسينغ فيرول، ونجح في قيادة الفريق إلى الأدوار الفاصلة المؤهلة للصعود، قبل أن يعود إلى فياريال للعمل ضمن الأجهزة الفنية لقطاع الفئات السنية والفريق الرديف، مستفيداً من تجربته السابقة داخل النادي.

وفي 22 فبراير (شباط) 2021، انتقل تينا إلى العمل الإداري بتوليه منصب المدير الرياضي في فياريال، ليبدأ مرحلة جديدة ساهم خلالها في تطوير الهيكل الرياضي للنادي، وتعزيز منظومة اكتشاف المواهب واستقطاب اللاعبين، إلى جانب العمل على بناء فريق قادر على المنافسة محلياً وأوروبياً.

ارتبط اسم تينا بالتحولات التي شهدها فياريال خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الأوروبي عام 2021، عقب انتصاره على مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة النهائية، تحت قيادة المدرب أوناي إيمري.

ولم تقتصر تجربته على النتائج الرياضية، بل امتدت إلى تطوير منظومة اكتشاف اللاعبين والاستثمار في المواهب الشابة، وهي إحدى الركائز التي جعلت تجربته محل اهتمام أندية أوروبية وسعودية.

ووفقاً للتقارير الإسبانية، نجح فياريال خلال المواسم الأخيرة في تحقيق عوائد مالية تجاوزت 300 مليون يورو من تطوير اللاعبين وبيعهم، دون التخلي عن قدرته التنافسية، وهو ما يعكس أهمية النموذج الإداري الذي يرغب الأهلي في الاستفادة منه.

كما ارتبط اسم تينا بعملية اكتشاف وتطوير عدد من المواهب التي برزت لاحقاً على الساحة الأوروبية، ومن بينها رودري، نجم المنتخب الإسباني ومانشستر سيتي، والمتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، إلى جانب ألقابه مع المنتخب الإسباني.

وتأتي تحركات الأهلي نحو تينا في مرحلة يسعى خلالها النادي إلى إعادة تقييم منظومته الرياضية، وتطوير آليات العمل داخل الفريق، خصوصاً بعد التغييرات الإدارية والفنية التي شهدها النادي، ورحيل المدير الرياضي السابق روي بيدرو.

ويبدو أن التوجه نحو استقطاب مدير رياضي يمتلك تجربة أوروبية متكاملة يعكس رغبة الأهلي في تجاوز المعالجات المؤقتة، والانتقال إلى مشروع أكثر استقراراً، يقوم على وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الإدارة الرياضية والجهاز الفني وإدارة التعاقدات وقطاع المواهب.

لكن المهمة لن تكون سهلة، في ظل تمسك فياريال بخدمات أحد أبرز رجالاته الإداريين، خصوصاً أن تينا يمثل جزءاً مهماً من مشروع النادي الإسباني، فضلاً عن علاقته الوثيقة بإدارته العليا.

وبين رغبة الأهلي في استقطابه وتمسك فياريال باستمراره، تبقى المفاوضات مفتوحة على احتمالات عدة، في وقت يضع فيه النادي السعودي المدير الرياضي الإسباني ضمن أولوياته، أملاً في أن يكون الرجل الذي يتولى قيادة المرحلة المقبلة، ورسم ملامح مشروع رياضي جديد يعيد الفريق إلى دائرة المنافسة على مختلف البطولات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

إصابة مندش تبعده عن مران المنتخب السعودي

تدريبات متواصلة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
تدريبات متواصلة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
TT
TT

إصابة مندش تبعده عن مران المنتخب السعودي

تدريبات متواصلة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)
تدريبات متواصلة للمنتخب السعودي بالدوحة (الاتحاد السعودي)

غاب سلطان مندش، لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن الحصة التدريبية الختامية، الاثنين، بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ خلال تدريبات الأحد، بينما كشفت الفحوصات الطبية حاجته إلى الخضوع لبرنامجين علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وكان مندش قد شعر بآلام في العضلة الخلفية للفخذ خلال الحصة التدريبية السابقة، قبل أن تؤكد الفحوصات الطبية تعرضه للإصابة، التي أبعدته عن المشاركة في المران الأخير للمنتخب السعودي قبل مواجهة أوزبكستان.

السعودية هزمت كوريا الجنوبية وتستعد لمواجهة أوزبكستان (الاتحاد السعودي)

ميدانياً، اختتم المنتخب السعودي استعداداته، الاثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، تأهباً لمواجهة نظيره الأوزبكي، الثلاثاء، على استاد خليفة بن حمد بنادي السد، ضمن المعسكر الإعدادي المقام خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية على ملعب الإرسال، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، حيث بدأت بتمارين الإحماء، أعقبتها تدريبات متنوعة لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، قبل أن تُختتم الحصة بتدريبات خاصة على الكرات الثابتة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة سعودية قطر