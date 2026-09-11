«ديربي الشرقية»: لا غالب ولا مغلوب

خطف عملاقا الكرة في المنطقة الشرقية، القادسية والاتفاق، أنظار عشاق الكرة بواحدة من أمتع مباريات الموسم حتى الآن، وتعادلا في القمة المثيرة بنتيجة 3-3، ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع القادسية رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع الاتفاق رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع.

وتقدم القادسية في الدقيقة 12 عن طريق جوليان كينونيس، ثم أضاف زميله ماتيو ريتيجي الهدف الثاني بعده بثلاث دقائق فقط.

وفي الدقيقة 26 سجل بيرسانت سيلينا هدف تقليص الفارق للاتفاق، ثم سجل ألفارو ميدران هدف التعادل في الدقيقة 64.

وسجل محمد القحطاني الهدف الثالث للقادسية في الدقيقة 82، وبعد ثلاث دقائق فقط سجل الاتفاق هدف التعادل عن طريق جوردان لارسون.