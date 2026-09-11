«الفتح» يتقدم بطلب لاستعارة فارس سالم لاعب «النصر»

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي الفتح تقدَّم بطلب رسمي إلى نظيره «النصر»، للحصول على خدمات المهاجم السعودي الشاب فارس سالم على سبيل الإعارة، وذلك بناءً على رغبة الجهاز الفني، بقيادة المدرب خالد العطوي.

ويبلغ فارس سالم 19 عاماً، ويُعد من أبرز المواهب الهجومية في صفوف «النصر»، حيث برز هدافاً لفريق الشباب وفريق تحت 21 عاماً، إلى جانب تدرجه وتمثيله المنتخبات السعودية بمختلف فئاتها السنية.

كما سبق لفارس أن وُجد في معسكر الفريق الأول بنادي النصر، ولفت الأنظار، خلال فترة الإعداد، حيث حظي بإشادة المدير الفني للفريق الأول أنجي بوستيكوغلو.

وكانت آخِر مشاركات فارس مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس آسيا بقطر، حيث سجل هدفين وصنع هدفاً، ليواصل تأكيد حضوره كأحد أبرز المواهب الهجومية السعودية الصاعدة.

ويأتي طلب «الفتح» في إطار رغبة الجهاز الفني بتعزيز الخيارات الهجومية للفريق، في حين يُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مباحثات بين الناديين حول تفاصيل الإعارة.