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توماس مهاجم هال سيتي ينجو من حادث انقلاب سيارته

الويلزي سوربا توماس (رويترز)
الويلزي سوربا توماس (رويترز)
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توماس مهاجم هال سيتي ينجو من حادث انقلاب سيارته

الويلزي سوربا توماس (رويترز)
الويلزي سوربا توماس (رويترز)

أعلن هال سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تعرض مهاجمه الويلزي سوربا توماس لحادث تصادم بالقرب من ملعب التدريب، أدى إلى انقلاب سيارته رأساً على عقب دون تعرضه لإصابات.

وانتشرت صور لسيارته المقلوبة والزجاج المتناثر في شارع ضيق على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال النادي في بيان: «يشعر هال سيتي بالارتياح لتأكيد أن سوربا توماس لم يصب بأي أذى عقب حادث مروري وقع بالقرب من ملعب تدريب النادي في كوتينغام».

وأضاف: «النادي على علم بصور سيارة سوربا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويطمئن المشجعين بأنه لم يتعرض لأي إصابات وخرج من سيارته سالماً تماماً».

ويحل هال سيتي، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ثلاث مباريات، ضيفاً على تشيلسي، السبت.

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مبابي: لم أستمتع بلقب «الديكتاتور»

الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (د.ب.أ)
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (د.ب.أ)
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مبابي: لم أستمتع بلقب «الديكتاتور»

الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (د.ب.أ)
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (د.ب.أ)

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، إنه لم يستمتع بالصور الساخرة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي والتي صورته كديكتاتور، وانتشرت خلال وسائل التواصل الاجتماعي في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وظهر نجم المنتخب الفرنسي مرتدياً زياً عسكرياً، وفي بعض الحالات جالساً على عرش، إلى جانب الزعيم السوفياتي السابق جوزيف ستالين وغيره من القادة المشهورين والمثيرين للجدل.

وفي حوار مع مجلة «فرانس فوتبول» سئل مبابي عن شعوره تجاه تلك الصور، ورغم اعترافه بوجود الطابع الفكاهي بها، أبدى عدم ارتياحه لمقارنته بشخصيات ارتبطت بأحداث مأساوية.

وقال مبابي: «هناك جانب مضحك في الأمر؛ إذ تدرك أن النية لدى البعض حسنة وبريئة، لكن يوجد أيضاً جانب أقل طرافة؛ لأننا نعلم حجم الضرر الذي تسبب فيه أمثال هؤلاء الأشخاص عبر التاريخ، فالمقارنة بأشخاص يقتلون الآخرين، أو تسببوا في تعاسة الملايين والملايين من البشر أمر سيئ، لا أعتقد أنني فعلت شيئاً كهذا في حياتي؛ لذلك فالأمر يشكل مزيجاً من المشاعر المختلطة».

وأضاف مبابي، الذي تجاوز رصيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً: «أعلم أن الأمر يتم بروح الدعابة، وأنه لا يتجاوز ذلك الحد، لكنه أحياناً يكشف عن نقص في الوعي السياسي والإنساني لدى الناس».

وفي الحوار، تم تذكير مبابي بدعابة زميله في المنتخب الفرنسي، عثمان ديمبيلي، والذي يطلق عليه لقب «موبوتو» في إشارة إلى الديكتاتور السابق موبوتو سيسي سيكو الذي حكم الكونغو الديمقراطية.

وعلّق مبابي على ذلك: «الأمر مختلف مع عثمان، فقد التقط اللقب من وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنسبة له، فالأمر مجرد مزحة».

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الرياضة رياضة عالمية

أوريلي يعزز صفوف سيتي في ديربي مانشستر

نيكو أوريلي لاعب مان سيتي (أ.ب)
نيكو أوريلي لاعب مان سيتي (أ.ب)
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أوريلي يعزز صفوف سيتي في ديربي مانشستر

نيكو أوريلي لاعب مان سيتي (أ.ب)
نيكو أوريلي لاعب مان سيتي (أ.ب)

صرّح الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن نيكو أوريلي، لاعب الفريق، يتمتع باللياقة البدنية ومتاح للمشاركة في مباراة ديربي مانشستر المقررة الأحد على ملعب أولد ترافورد.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، حينما يواجه مضيّفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة.

ويتربع مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه آرسنال (حامل اللقب) الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وأكد مدرب مانشستر سيتي أن المباراة تأتي في وقت مبكر للغاية بالنسبة للبلجيكي جيريمي دوكو للمشاركة فيها.

وكان أوريلي اضطر للانسحاب من المباراة التي انتهت بالفوز 1-صفر على كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، وذلك بسبب مشكلة في الظهر عانى منها قبل وقت قصير من انطلاق اللقاء.

كما غاب اللاعب أيضاً عن الفوز الرائع بنتيجة 2-صفر خارج الديار على بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء الماضي، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولكن خلال حديثه لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الديربي، الجمعة، قدم ماريسكا تحديثاً مشجعاً بشأن اللاعب الدولي الإنجليزي.

وقال ماريسكا في تصريحاته، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «نيكو متاح بنسبة 100في المائة».

وفي المقابل، يغيب دوكو عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الساق خلال مباراة الدرع الخيرية ضد آرسنال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالجناح البلجيكي، أشار ماريسكا إلى أن دوكو يحتاج إلى مزيد من الوقت ليصبح جاهزاً للمشاركة، حيث قال: «أعتقد أن جيريمي يحتاج إلى بضعة أيام أخرى».

وسوف تكون هذه المباراة هي أول ديربي لمانشستر يخوضه ماريسكا منذ توليه تدريب الفريق السماوي، خلفاً للمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.

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الرياضة رياضة عالمية

بيدرو نيتو يمدّد عقده مع تشيلسي حتى 2032

البرتغالي بيدو نيتو في تشيلسي حتى 2032 (د.ب.أ)
البرتغالي بيدو نيتو في تشيلسي حتى 2032 (د.ب.أ)
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بيدرو نيتو يمدّد عقده مع تشيلسي حتى 2032

البرتغالي بيدو نيتو في تشيلسي حتى 2032 (د.ب.أ)
البرتغالي بيدو نيتو في تشيلسي حتى 2032 (د.ب.أ)

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تمديد عقد البرتغالي بيدو نيتو حتى 2032.

وانضم اللاعب البالغ عمره 26 عاماً إلى النادي الإنجليزي في 2024 قادماً من وولفرهامبتون. ومنذ ذلك الحين، خاض 108 مباريات ووصل إلى 40 مساهمة تهديفية.

وقال اللاعب: «إنها لحظة لا تصدق. منذ انضمامي إلى الفريق، دائماً ما شعرت بأن الجميع هنا ساعدوني كثيراً. أشعر بأنني في بيتي هنا. أشعر بأنني أريد تحقيق المزيد هنا».

وكان نيتو جزءاً من تشكيلة تشيلسي التي فازت بدوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2025. وفي العام نفسه، ساعد منتخب البرتغال في الفوز بدوري أمم أوروبا.

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