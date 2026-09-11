توماس مهاجم هال سيتي ينجو من حادث انقلاب سيارته

أعلن هال سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تعرض مهاجمه الويلزي سوربا توماس لحادث تصادم بالقرب من ملعب التدريب، أدى إلى انقلاب سيارته رأساً على عقب دون تعرضه لإصابات.
وانتشرت صور لسيارته المقلوبة والزجاج المتناثر في شارع ضيق على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال النادي في بيان: «يشعر هال سيتي بالارتياح لتأكيد أن سوربا توماس لم يصب بأي أذى عقب حادث مروري وقع بالقرب من ملعب تدريب النادي في كوتينغام».
وأضاف: «النادي على علم بصور سيارة سوربا المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويطمئن المشجعين بأنه لم يتعرض لأي إصابات وخرج من سيارته سالماً تماماً».
ويحل هال سيتي، الذي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد ثلاث مباريات، ضيفاً على تشيلسي، السبت.