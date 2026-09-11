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الرياضة رياضة عربية

لقاء مرتقب بين إردوغان ومحمد صلاح يخطف اهتمام الشارع المصري

الرئيس التركي رحّب بطلب اللاعب رؤيته

محمد صلاح بعد انتقاله لطرابزون التركي (صفحة النادي على فيسبوك)
محمد صلاح بعد انتقاله لطرابزون التركي (صفحة النادي على فيسبوك)
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لقاء مرتقب بين إردوغان ومحمد صلاح يخطف اهتمام الشارع المصري

محمد صلاح بعد انتقاله لطرابزون التركي (صفحة النادي على فيسبوك)
محمد صلاح بعد انتقاله لطرابزون التركي (صفحة النادي على فيسبوك)

حظي اللقاء المرتقب الذي أعلن عنه رئيس نادي طرابزون التركي، وفق ما نشرته وسائل إعلام تركية، بين الرئيس رجب طيب إردوغان واللاعب المصري محمد صلاح المنضم أخيراً إلى النادي التركي، باهتمام واسع في مصر، وتصدر اسم محمد صلاح والرئيس التركي «الترند» على «إكس» بمصر، الجمعة.

وحسب تصريحات نشرتها وسائل إعلام تركية وتداولتها العديد من مواقع التواصل الاجتماعي و«السوشيال ميديا» فقد أبدى إردوغان اهتماماً باللاعب المصري، وطلب عقد اجتماع معه في أقرب وقت من خلال تواصله مع رئيس نادي طرابزون سبور إرتوغرول دوغان.

وتداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هذا الخبر، معربين عن اعتزازهم بمحمد صلاح بوصفه محترفاً مصرياً، وعدوا هذا اللقاء امتداداً لنجاحات صلاح في أوروبا، وتعبيراً عن حفاوة الأتراك بصلاح منذ استقباله في نادي طرابزون.

وكان نادي طرابزون سبور نظّم استقبالاً جماهيرياً حاشداً للاعب المصري محمد صلاح الذي انتقل إليه من نادي ليفربول الإنجليزي بعد فترة من المفاوضات والأخبار والشائعات التي تم تداولها عن هوية النادي الذي سينتقل إليه صلاح قبل حسم المسألة.

ولعب صلاح مع نادي طرابزون عدة مباريات في الدوريين التركي والأوروبي، وقدم أداءً لافتاً في بعض المباريات، وأبرزت مواقع وصفحات مختلفة تفوّق صلاح بوصفه أكثر المحترفين الأفارقة في الدوري التركي تسجيلاً في دوري أبطال أوروبا.

صلاح خلال تعاقده مع طرابزون التركي (صفحة النادي على فيسبوك)

ويصف الناقد الرياضي المصري محمد البرمي اللاعب محمد صلاح بأنه «نجم عالمي ووجوده في الدوري التركي وما بذلته الأندية ومن خلفها الإدارة السياسية لتركيا يؤكد ذلك»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «سبق وطلب الرئيس التركي إردوغان معلومات عن المفاوضات مع محمد صلاح أثناء التفاوض مع بشكتاش قبل أن ينتقل فيما بعد لطرابزون وهذا دليل كافٍ، كما أن الاهتمام الذي جلبه صلاح للدوري التركي غير مسبوق رغم وجود أسماء عالمية في تركيا لكن لا أحد يملك وهج ونجومية صلاح».

وبعيداً عن الملعب الذي أثبت صلاح قيمته فيه بـ4 أهداف وصناعة هدف حتى الآن يلفت البرمي إلى «كيفية تعامل النظام السياسي في تركيا معه، عبر شارع باسمه وأرض يملكها واهتمام ضخم يستحقه، وطبيعي أن يكلل ذلك بلقاء مع إردوغان وهو يأتي تأكيداً على القيمة الكبيرة لصلاح بوصفه نجماً عالمياً وما أضافه للدوري والكرة التركية في وقت قليل جداً».

وتابع: «كما أن الإدارة التركية تنظر لصلاح بقيمته خارج الملعب وما يمكن أن يضيفه من سياحة للبلاد وتقارب مع البلاد العربية والإسلامية».

ويعدّ محمد صلاح (34 عاماً) من نجوم الكرة الذين أثبتوا شعبية كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية، ويقود المنتخب المصري في منافساته الدولية، ولعب من قبل لعدة نوادٍ من بينها نادي روما ونادي ليفربول.

ويرى الناقد الرياضي أسامة صقر أن «محمد صلاح يتجاوز حضوره كلاعب دولي ليصبح سفيراً لمصر في أي دولة يتوجه إليها سواء في إيطاليا أو إنجلترا أو تركيا»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء المرتقب لصلاح مع الرئيس التركي له دلالات وأبعاد كثيرة أهمها التقارب الذي حدث في الفترة الأخيرة بين الدول العربية وتركيا، كما أن لقاء الرئيس بصلاح أمر يتم وفق قواعد ومحددات»، ولفت إلى أن «عقد لقاء لرئيس دولة كبيرة مثل تركيا ومحمد صلاح هو أمر يزيد من قيمة الرياضة التركية والمصرية أيضاً، ولكن التركية بشكل أكبر لأن اللاعب موجود هناك واختار نادي طرابزون عن أندية كثيرة أخرى»، على حد تعبيره.

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الرياضة تركيا

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الرياضة رياضة عربية

«السد» يمطر «السيلية» بسداسية ويعزز صدارته لـ«الدوري القطري»

فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)
فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)
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«السد» يمطر «السيلية» بسداسية ويعزز صدارته لـ«الدوري القطري»

فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)
فرحة «سداوية» بأحد الأهداف في المباراة (موقع نادي السد)

حقق فريق السد فوزاً ساحقاً على مُضيفه «السيلية» بنتيجة 6 / 3، اليوم الخميس، ضِمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نجوم قطر لكرة القدم.

وواصل «السد» رحلة الدفاع عن لقبه بثبات، بتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، والعلامة الكاملة، وهو ما لم يحققه أي نادٍ آخر في الموسم الحالي من «الدوري».

وسجل سداسية «السد»، القائد أكرم عفيف «هدفان»، في الدقيقتين 19 و75، والبرازيلي روبرتو فيرمينو «هدفين»، في الدقيقتين 50 و62، وأحرز هاشم علي هدفاً في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ومصطفى مشعل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

أما «السيلية» فقد سجل أهدافه الثلاثة عن طريق الأردني علي علوان «هدفان» في الدقيقتين 35، والعاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وأحمد دوزانديه في الدقيقة 58.

ورفع «السد» رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، موسعاً الفارق مع «الشمال» الوصيف، الذي كان قد تعادل، في وقت سابق، اليوم، مع «الوكرة» 1 / 1.

أما «السيلية» فيتذيل الترتيب دون نقاط بالخسارة الرابعة.

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رياضة كرة القدم قطر
الرياضة رياضة عربية

اليوسف يبحث مع إنفانتينو بناء مقر جديد للاتحاد الكويتي

الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
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اليوسف يبحث مع إنفانتينو بناء مقر جديد للاتحاد الكويتي

الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)

بحث رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، مع رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، جاني إنفانتينو، خلال اجتماعهما في مقر الهيئة الكروية العالمية في مدينة زيورخ السويسرية، ملفات عديدة أبرزها بناء مقر جديد لاتحاد الكرة الكويتي وملاعب لأكاديمية الـ«أزرق».

وقال اليوسف في تصريح نقله الموقع الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم إن «الاتحاد باشر مهامه من أجل عمل التراخيص المطلوبة مع الهيئة العامة للشباب والرياضة وبلدية الكويت لبناء مقر جديد للاتحاد الكويتي لكرة القدم وملاعب لأكاديمية الأزرق».

وأشار إلى أن المشروع سيحصل على دعم مالي بقيمة ثمانية ملايين دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن برنامج «فيفا فوروورد».

وجاء في تصريح اليوسف أيضاً: «تباحثنا مع إنفانتينو التطورات الرياضية الكروية بشكل عام وشؤون الاتحاد الكويتي بشكل خاص».

وأضاف: «تم الاتفاق على زيارة رئيس تطوير كرة القدم العالمية في (فيفا)، المدرب الفرنسي آرسين فينغر إلى الكويت، وذلك لافتتاح أكاديمية الأزرق» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

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فيفا الكويت
الرياضة رياضة عربية

قرعة كأس الخليج للناشئين تضع السعودية ومصر في مجموعة واحدة

مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
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قرعة كأس الخليج للناشئين تضع السعودية ومصر في مجموعة واحدة

مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)

أسفرت قرعة النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج «تحت 17 عاماً»، التي أُجريت الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والعراق والكويت واليمن.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بمشاركة عشرة منتخبات، في أكبر مشاركة بتاريخ المسابقة، في حين تتولى اللجنة المحلية المنظمة في قطر تنظيم واستضافة المنافسات بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

ووفقاً لآلية القرعة، جرى توزيع المنتخبات المشاركة على خمسة مستويات، استناداً إلى تصنيف آخر بطولة نظمها الاتحاد الخليجي للفئة السنية ذاتها، بواقع منتخبين في كل مستوى.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري، مستضيف البطولة، على رأس المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الإمارات وعمان والبحرين والصين.

في المقابل، جاء المنتخب السعودي، حامل لقب النسخة الماضية، على رأس المجموعة الثانية إلى جانب العراق والكويت واليمن ومصر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، في حين يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

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