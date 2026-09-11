هدف ميدران يخطف إعجاب مدرب القادسية

قال الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية إن البداية في المباراة أمام الاتفاق كانت مثالية جداً لكن «تراجعنا في الأداء، والطقس كان مؤثراً؛ لذا يجب أن نستفيد مما حصل لنا».

وواصل المدرب حديثه في المؤتمر الصحافي: «أعتقد أن هناك هدفاً جميلاً للاتفاق (هدف ميدران) يجب أن نشير له، وأنه كان من أجمل الأهداف، كما كانت هناك أخطاء دفاعية في فريقنا وضعف تغطية؛ ولذا يجب أن نستفيد».

وعن تكرار سيناريو مباراة الأهلي أمام الاتفاق، أوضح رودجرز: «لا أعتقد أن السيناريو تكرر، ولكنها ظروف متشابهة، اليوم كان هناك أثر بدني بعد مجهود مباراة الأهلي، وكان هناك سعي لتهدئة الرتم بعد الهدفين والسيطرة على المباراة، لكن المنافس سعى وقاتل، وكانت لدينا أخطاء في الأهداف التي استقبلناها، ويجب أن نتعلم».

بدوره، قال الأسترالي آرثر باباس مدرب الاتفاق: «أحيي لاعبي فريقي لأنهم عادوا للمباراة، ولم يستسلموا، وكان الهدف الذي جاء بعد فترة التوقف في الشوط الأول له الأثر في استعادة الثقة والعودة للمباراة».

وعما إذا كان يعد هذا التعادل مكسباً قياساً بظروف المباراة، قال باباس: «أي نقطة تفرق معنا، سعداء بالروح وليس النتيجة، وكل مباراة نريد فيها الفوز، وإن كانت أمام فريق قوي ومتمكن مثل القادسية، كما نريد أن نكون الفريق الذي يفرح بالفوز وليس التعادل، ونريد أن نزرع الثقافة التي تجعلنا ننظر لكل مباراة بكونها 3 نقاط».