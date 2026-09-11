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مدرب الأهلي: صدمت في البداية... وسعدت في النهاية

قادري قال إن الحزم عانى من الإصابات

فرحة أهلاوية بالهدف الثاني في المباراة (دوري المحترفين السعودي)
فرحة أهلاوية بالهدف الثاني في المباراة (دوري المحترفين السعودي)
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مدرب الأهلي: صدمت في البداية... وسعدت في النهاية

فرحة أهلاوية بالهدف الثاني في المباراة (دوري المحترفين السعودي)
فرحة أهلاوية بالهدف الثاني في المباراة (دوري المحترفين السعودي)

أبدى الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، سعادته بعودة فريقه القوية في مواجهة الحزم، وتحكمه في مجريات المباراة التي انتهت بفوزه 3-1، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بوسيتش، في المؤتمر الصحافي، عقب المباراة: «بدأنا المباراة، ونحن مصدومون من الهدف الأول، لكنني سعيد بأهدافنا، وبمجرد أن عادلنا النتيجة تحكمنا في مجريات اللقاء».

وأضاف: «أود أن أشكر اللاعبين، فقد صنعنا العديد من الفرص في الشوط الثاني، وأعتقد أن فريقي يستحق التقدير على ما قدمه اليوم، حيث أظهرنا عودة رائعة وجودة عالية من الناحية الكروية».

وعن إمكانية تغيير التشكيلة في المباراة المقبلة وإراحة بعض الأسماء، قال بوسيتش: «سأرى في المباراة المقبلة».

بدوره، أرجع جلال القادري، مدرب الحزم، خسارة فريقه، إلى الإرهاق الناتج عن خوض المباراة الثالثة خلال 6 أيام، إلى جانب الإصابات التي طالت عدداً من لاعبيه الأساسيين، مشيراً إلى أن الجاهزية الذهنية أثّرت على أداء فريقه خلال المواجهة.

وقال القادري، في المؤتمر الصحافي: «كنا نتوقع أن تكون المباراة الثالثة خلال 6 أيام صعبة، وكنا نعرف أن الأهلي من الفرق الكبرى، وبالتالي ندرك صعوبة المواجهة».

وأضاف: «ردة فعل الأهلي أقلقتنا، خصوصاً مع الأخطاء الشخصية التي ارتكبناها، وفي الشوط الثاني أجرينا بعض التغييرات، لكن الأهلي كان أكثر إصراراً منا».

وأشار مدرب الحزم إلى تأثير الغيابات، قائلاً: «لدينا 3 إصابات للاعبين أساسيين أثّرت علينا، وعملنا بالأسماء المتاحة. أمامنا فترة راحة، ونأمل أن نستغلها بأفضل شكل ممكن».

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المقاتلة السعودية فاطمة العماري تتأهب لمهمة وطنية مزدوجة

فاطمة العماري (الشرق الأوسط)
فاطمة العماري (الشرق الأوسط)
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المقاتلة السعودية فاطمة العماري تتأهب لمهمة وطنية مزدوجة

فاطمة العماري (الشرق الأوسط)
فاطمة العماري (الشرق الأوسط)

تستعد المقاتلة السعودية فاطمة العماري لخوض تحد مزدوج، بعدما اختيرت لتمثيل المنتخب السعودي للفنون القتالية المختلطة في دورة الألعاب الآسيوية "آيتشي– ناغويا 2026"، قبل مشاركتها المرتقبة في منافسات دوري المقاتلين المحترفين «PFL MENA» في الرياض.

وتقام منافسات الفنون القتالية المختلطة في دورة الألعاب الآسيوية يومي 21 و22 سبتمبر (أيلول) على أن تختتم بإقامة النهائيات في اليوم الثاني وذلك في مركز إيناي الرياضي بمدينة ناغويا حيث تسجل هذه الرياضه ظهورها الأول في تاريخ الدورة الآسيوية ضمن 6 أوزان مختلفة.

وستدخل العماري بعد مشاركتها القارية مباشرة مرحلة الاستعداد لنزالها في عرض «PFL MENA 11»، المقرر إقامته في 2 من أكتوبر (تشرين الأول) على المسرح العالمي في بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض.

وبذلك يفصل بين ختام منافسات الفنون القتالية المختلطة في ناغويا وموعد عرض «PFL MENA» عشرة أيام فقط، ما يضع المقاتلة السعودية أمام برنامج مزدحم يتطلب سرعة الاستشفاء البدني والعودة إلى التحضيرات خلال فترة زمنية قصيرة.

وتمثل العماري الأخضر السعودي في ناغويا إلى جانب مالك باسهل وسعود الملحم، ضمن المشاركة التاريخية للمنتخب السعودي في النسخة الأولى من منافسات الفنون القتالية المختلطة بالألعاب الآسيوية.

وتقام دورة الألعاب الآسيوية في "آيتشي–ناغويا" خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر، بينما حدد دوري المقاتلين المحترفين الثاني من أكتوبر موعدا للنسخة الـ11 من «PFL MENA» في الرياض.

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الرياضة السعودية
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«الأهلي» يستعيد توازنه بثلاثية في «الحزم»

توني محتفلاً بهدفه الثاني في شِباك «الحزم» (موقع النادي الأهلي)
توني محتفلاً بهدفه الثاني في شِباك «الحزم» (موقع النادي الأهلي)
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«الأهلي» يستعيد توازنه بثلاثية في «الحزم»

توني محتفلاً بهدفه الثاني في شِباك «الحزم» (موقع النادي الأهلي)
توني محتفلاً بهدفه الثاني في شِباك «الحزم» (موقع النادي الأهلي)

استعاد «الأهلي» توازنه بعد خسارته الأخيرة من «القادسية»، وانتزع فوزاً مثيراً من ضيفه «الحزم» 3/ 1، الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي. ورفع «الأهلي» رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط خلف «النصر» صاحب المركز الرابع، وبالفارق نفسه خلف «الهلال»، صاحب المركز الثالث، في انتظار باقي نتائج الجولة السابعة.

وعلى الجانب الآخر، تجمّد رصيد «الحزم» عند 8 نقاط في المركز السابع.

وتقدَّم «الحزم» في الدقيقة الثانية عن طريق أحمد النخيلي، لكن «الأهلي» نجح في إدراك التعادل عن طريق فرشيسكو ترينكاو في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 32 سجل إيفان توني الهدف الثاني لـ«الأهلي» من ضربة جزاء، ثم عاد ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

وشهدت المباراة إهدار إيفان توني، لاعب «الأهلي»، ضربة جزاء في الدقيقة 49، مفوّتاً على فريقه فرصة إضافة الهدف الرابع.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دانيلو: فيسينغ يستمع إلينا... وسنذهب لقطر بهدف الفوز

دانيلو بيريرا (الشرق الأوسط)
دانيلو بيريرا (الشرق الأوسط)
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دانيلو: فيسينغ يستمع إلينا... وسنذهب لقطر بهدف الفوز

دانيلو بيريرا (الشرق الأوسط)
دانيلو بيريرا (الشرق الأوسط)

قال البرتغالي دانيلو بيريرا، لاعب الاتحاد، إنه يدرك مدى طموحات جماهير ناديه وأنها «متطلبة جداً، وهذا أمر طبيعي».

وقال دانيلو بعد الفوز على الفيصلي: «علينا أن نحافظ على تركيزنا، وأن نتعامل مع الأمور بالطريقة الصحيحة. نعرف أن الدوري لا يزال مستمراً، وأمامنا الكثير من المباريات؛ ولذلك علينا مواصلة العمل والتقدم مباراة تلو أخرى حتى نصل إلى هدفنا».

وتابع بشأن علاقتهم بالمدرب الجديد الألماني فيسينغ: «لا أحب إجراء المقارنات بين المدربين. وبالنسبة إلى أبرز خصائصه، فهو يطلب الشيء نفسه من جميع اللاعبين، ويتعامل مع الجميع على قدم المساواة. من يعمل بجد يحصل على الفرصة نفسها للمشاركة».

وواصل: «كذلك هو مدرب يستمع إلى اللاعبين، وهذا أمر مهم جداً بالنسبة إلينا، ويساعدنا في العمل من أجل تحقيق أهدافنا».

وقال البرتغالي: «مباراتنا المقبلة أمام الشمال في قطر ستكون مختلفة عن مباريات الدوري؛ لأنها تأتي ضمن دوري أبطال آسيا. نحن أمام بطولة مختلفة، وعلينا أن نكون مستعدين لهذه المواجهة. سنذهب إلى قطر من أجل تحقيق الفوز».

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