مدرب الأهلي: صدمت في البداية... وسعدت في النهاية

أبدى الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، سعادته بعودة فريقه القوية في مواجهة الحزم، وتحكمه في مجريات المباراة التي انتهت بفوزه 3-1، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال بوسيتش، في المؤتمر الصحافي، عقب المباراة: «بدأنا المباراة، ونحن مصدومون من الهدف الأول، لكنني سعيد بأهدافنا، وبمجرد أن عادلنا النتيجة تحكمنا في مجريات اللقاء».

وأضاف: «أود أن أشكر اللاعبين، فقد صنعنا العديد من الفرص في الشوط الثاني، وأعتقد أن فريقي يستحق التقدير على ما قدمه اليوم، حيث أظهرنا عودة رائعة وجودة عالية من الناحية الكروية».

وعن إمكانية تغيير التشكيلة في المباراة المقبلة وإراحة بعض الأسماء، قال بوسيتش: «سأرى في المباراة المقبلة».

بدوره، أرجع جلال القادري، مدرب الحزم، خسارة فريقه، إلى الإرهاق الناتج عن خوض المباراة الثالثة خلال 6 أيام، إلى جانب الإصابات التي طالت عدداً من لاعبيه الأساسيين، مشيراً إلى أن الجاهزية الذهنية أثّرت على أداء فريقه خلال المواجهة.

وقال القادري، في المؤتمر الصحافي: «كنا نتوقع أن تكون المباراة الثالثة خلال 6 أيام صعبة، وكنا نعرف أن الأهلي من الفرق الكبرى، وبالتالي ندرك صعوبة المواجهة».

وأضاف: «ردة فعل الأهلي أقلقتنا، خصوصاً مع الأخطاء الشخصية التي ارتكبناها، وفي الشوط الثاني أجرينا بعض التغييرات، لكن الأهلي كان أكثر إصراراً منا».

وأشار مدرب الحزم إلى تأثير الغيابات، قائلاً: «لدينا 3 إصابات للاعبين أساسيين أثّرت علينا، وعملنا بالأسماء المتاحة. أمامنا فترة راحة، ونأمل أن نستغلها بأفضل شكل ممكن».