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الرياضة رياضة عالمية

الدوري الألماني: شالكه يحقق أول انتصاراته بعد عودته للأضواء

عادل عوشيشي يحتفل بهدفه في يونيون برلين (رويترز)
عادل عوشيشي يحتفل بهدفه في يونيون برلين (رويترز)
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الدوري الألماني: شالكه يحقق أول انتصاراته بعد عودته للأضواء

عادل عوشيشي يحتفل بهدفه في يونيون برلين (رويترز)
عادل عوشيشي يحتفل بهدفه في يونيون برلين (رويترز)

حقق فريق شالكه انتصاره الأول بعد عودته للدوري الألماني الممتاز "بوندسليغا"، بتغلبه على مضيفه يونيون برلين 3 / 1 الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة من المسابقة.

وسجل الهدف الأول لشالكه روبن جوسينس في الدقيقة 25، وأضاف الفرنسي عادل عوشيشي الهدف الثاني في الدقيقة 46، ثم سجل تيم سكاركه هدف يونيون برلين الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وفي نهاية الوقت بدل الضائع، ختم ماكسيميليان ووبر ثلاثية الفريق الضيف شالكه.

ورفع هذا الفوز رصيد شالكه إلى 4 نقاط في المركز السابع، قبل اكتمال منافسات الجولة، أما يونيون برلين فلديه نقطة وحيدة، ويقبع في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف عن بادربورن الثالث عشر، وآينتراخت فرانكفورت الرابع عشر.

وكان شالكه قد حقق تعادلا ثمينا في الجولة الماضية مع حامل اللقب بايرن ميونخ.

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نهائي «فلاشينغ ميدوز»: حماس سابالينكا يصطدم بهدوء ريباكينا

سابالينكا (إ.ب.أ)
سابالينكا (إ.ب.أ)
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نهائي «فلاشينغ ميدوز»: حماس سابالينكا يصطدم بهدوء ريباكينا

سابالينكا (إ.ب.أ)
سابالينكا (إ.ب.أ)

ستخوض أرينا سابالينكا نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس بحماس متقد في مواجهة هدوء إيلينا ريباكينا السبت، على أمل تحقيق لقبها الثالث تواليا في آخر البطولات الأربع الكبرى.

وتسعى سابالينكا القادمة من روسيا البيضاء لتصبح أول لاعبة منذ سيرينا وليامز في عام 2014 تفوز بثلاثة ألقاب متتالية في فلاشينغ ميدوز، في حين تصل ريباكينا بعدما ضمنت انتزاع صدارة التصنيف العالمي من منافستها الاثنين.

وتلتقي اللاعبتان في نهائي إحدى البطولات الكبرى للمرة الثالثة في إطار منافستهما المثيرة، بعد أن انتصرت سابالينكا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2023، قبل أن تثأر ريباكينا في نفس المحفل هذا العام.

وقالت سابالينكا، التي حققت 10 انتصارات في 17 مباراة أمام ريباكينا "ستكون مباراة صعبة للغاية. إرسالها قوي، وتحسن أداؤها كثيرا على مر السنين من الخط الخلفي. ستكون مباراة صعبة بدنيا وذهنيا. لكنني مستعدة للمعركة. أنا مستعدة لفعل كل ما يلزم لتحقيق الفوز، لذا أنا متحمسة لهذه المباراة".

وحافظت سابالينكا على تركيزها على التنس، إذ إن الفوز بعد فترة مخيبة للآمال في منتصف الموسم سيمنحها لقبها الكبير الخامس، لتتساوى مع ماريا شارابوفا ومارتينا هينغيس.

ورغم أن أسلوب لعبهما القوي قدم مباريات من بين الأكثر إثارة، فإن سلوكهما متباين جدا، إذ تستمد سابالينكا، ذات الطابع الحماسي، طاقتها غالبا من الجماهير، في حين نادرا ما يتزعزع اتزان ريباكينا.

وتسعى ريباكينا إلى ترسيخ مكانتها بين نخبة لاعبات التنس، حيث سيمنحها الفوز في نيويورك لقبها الثالث في البطولات الكبرى بعد نجاحها الكبير في ويمبلدون عام 2022 وفوزها ببطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

ويأتي وصول لاعبة كازاخستان المولودة في روسيا إلى النهائي بعد فترة وجيزة من تعرضها لمشكلة في الكاحل كادت أن تعرقل مشوارها في بطولة أميركا المفتوحة قبل أن يبدأ حتى، مما يجعل صعودها إلى القمة أكثر إثارة للإعجاب.

واستعادت سابالينكا تألقها منذ نهائي ملبورن، وهزمت اللاعبة البالغة من العمر 28 عاما ريباكينا في لقاءين متتاليين في إنديان ويلز وميامي في طريقها لإحراز اللقبين في مارس آذار.

وقالت ريباكينا "تواجهنا عدة مرات وتدربنا معا من قبل أيضا. إنها لاعبة هجومية للغاية. من الصعب مواجهتها ذهنيا وبدنيا، لأنها تتمتع بأداء قوي وإرسال قوي. سأحتاج إلى بذل كل طاقتي، والإرسال على أفضل نحو ممكن، واتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظات المناسبة. غالبا ما تكون النتائج متقاربة. وهنا تكمن أهمية القرارات التي تصنع الفارق. سنرى ما سيحدث، لكنني بالتأكيد سأبذل قصارى جهدي وأقدم كل ما لدي".

وبعد فوزها الساحق 7-5 و6-2 في قبل النهائي على جيسيكا بيغولا، وبعد أن خسرت مجموعة واحدة فقط في فلاشينغ ميدوز هذا العام، يبدو أن سابالينكا تتمتع بأفضلية بسيطة قبل المواجهة الحاسمة.

وقالت سابالينكا: "أحب نيويورك، وأحب الوجود هنا، وأحب طاقة هذه المدينة. أعتقد أن هذا هو ما يدفعني. هذا هو ما يلهمني حقا ويدفعني للمضي قدما".

أما ريباكينا، التي تغلبت 3-6 و6-4 و6-4 على كوكو غوف في قبل النهائي، فقد واجهت صعوبات أكبر بكثير من منافستها في نيويورك، لكنها لا تزال، كعادتها، غير متأثرة بهذه المناسبة.

وقالت "حتى لو لم تسر الأمور في صالحنا في المباراة النهائية، فسيظل لدي فرص أخرى وبطولات أخرى حتى نهاية العام. ندفع بعضنا البعض إلى أقصى حدودنا عندما نلعب هذه المباريات، ويمكنك أن ترى بوضوح الجوانب التي تحتاج إلى التحسين. أعتقد أنهمن الرائع أن تلعب ضد شخص يدفعك إلى أقصى حدودك".

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تنس أميركا
الرياضة رياضة عالمية

تمريرة التعمري تقود رين للفوز على مارسيليا وانتزاع صدارة الدوري الفرنسي.

اللاعب أدريان توماسون يسجل هدف الفوز لرين امام مارسيليا (أ.ف.ب)
اللاعب أدريان توماسون يسجل هدف الفوز لرين امام مارسيليا (أ.ف.ب)
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تمريرة التعمري تقود رين للفوز على مارسيليا وانتزاع صدارة الدوري الفرنسي.

اللاعب أدريان توماسون يسجل هدف الفوز لرين امام مارسيليا (أ.ف.ب)
اللاعب أدريان توماسون يسجل هدف الفوز لرين امام مارسيليا (أ.ف.ب)

حقق فريق رين فوزا ثمينا على حساب ضيفه مارسيليا بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

أحرز المدافع الفرنسي أدريان توماس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52، بتمريرة من المهاجم الأردني موسى التعمري الذي حل بديلا في الشوط الثاني.

وارتقى رين بهذا الفوز إلى صدارة الترتيب ورصيده 10 نقاط، بفارق نقطة عن موناكو قبل اكتمال منافسات الجولة.

أما مارسيليا فقد تجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما تلقى الهزيمة الثالثة، منذ بداية الموسم.

ويخوض رين مواجهة قوية بالجولة المقبلة ضد ليون على ملعب الأخير، يوم 19 سبتمبر (أيلول)، أما مارسيليا فيصطدم بحامل اللقب باريس سان جيرمان في اليوم التالي.

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الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الإسباني: إشبيلية يعانق فوزه الثالث من شباك فالنسيا

خوان إغلسياس مدافع إشبيلية يحتفل بعد تسجيله الهدف في فالنسيا (إ.ب.أ)
خوان إغلسياس مدافع إشبيلية يحتفل بعد تسجيله الهدف في فالنسيا (إ.ب.أ)
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الدوري الإسباني: إشبيلية يعانق فوزه الثالث من شباك فالنسيا

خوان إغلسياس مدافع إشبيلية يحتفل بعد تسجيله الهدف في فالنسيا (إ.ب.أ)
خوان إغلسياس مدافع إشبيلية يحتفل بعد تسجيله الهدف في فالنسيا (إ.ب.أ)

حقق إشبيلية فوزه الثالث في بطولة الدوري الإسباني، وذلك بعد تغلبه على ضيفه فالنسيا 1/صفر ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ورفع إشبيلية رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، في انتظار ما ستسفر عنه باقي مباريات الجولة السابعة.

وحقق إشبيلية فوزه الثالث هذا الموسم، بعدما كان قد تغلب على رايو فاييكانو وأتلتيك بلباو، وتعادل مع إسبانيول وخسر من أتلتيكو مدريد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فالنسيا عند نقطة واحدة فقط في المركز العشرين والأخير في ترتيب المسابقة، بعدما تعادل في مباراة واحدة فقط وخسر باقي مبارياته.

وسجل إشبيلية هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 عن طريق خوان إغلسياس، ليخطف النقاط الثلاث.

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