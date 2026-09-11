لامين كامارا يتجاوز أزمة تعثر انتقاله لتشيلسي

قال السنغالي لامين كامارا، لاعب وسط موناكو، إنه تجاوز أزمة تعثر انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي، موضحاً أنه يصب كامل تركيزه على تقديم أداء جيد مع فريقه الذي يتصدر ترتيب بطولة الدوري الفرنسي.
وفي الوقت الذي بدا فيه أن انتقال الأميركي فولارين بالوغون، مهاجم موناكو، إلى إيفرتون الإنجليزي قد تعثر، كان فريق الإمارة قد دخل في مفاوضات مع تشيلسي لبيع كامارا، وسط أجواء فوضوية ميزت الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.
صرح المدير الرياضي لنادي موناكو، تياغو سكورو، بأن الناديين توصلا إلى اتفاق قبل ساعات قليلة من انتهاء فترة الانتقالات. إلا أن الصفقة أُلغيت فجأة عندما تراجع إيفرتون عن قراره بشأن بالوغون وحاول إتمام الصفقة. في النهاية، لم ينتقل أي من اللاعبين، وبقي كلاهما في النادي الفرنسي.
وقال كامارا، الجمعة، قبل مواجهة فريقه مع ستراسبورغ، السبت: «كان هناك احتمال لرحيلي، ولم تتم الصفقة في اللحظة الأخيرة، وهذا جزء من كرة القدم، لقد طويت تلك الصفحة وأركز الآن على الموسم الحالي».
وأضاف: «ما حدث يعد جزءاً من حياة اللاعب المحترف، لقد نجحت في الحفاظ على احترافيتي ولم أستغرق طويلاً في التفكير بالأمر، فبمجرد حدوث ذلك، لا جدوى من التفكير فيه مجدداً».
وكان كامارا قد تألق في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 2-1 على حامل اللقب باريس سان جيرمان يوم الجمعة الماضي، ويرى أن تقديم موسم قوي آخر سيؤدي إلى تلقيه عروضاً من أندية كبرى في الموسم المقبل.
وقال كامارا: «يمكنني مساعدة الفريق كثيراً، كرة القدم تتغير بسرعة، وربما تتاح فرص أخرى في المستقبل، لكن في الوقت الراهن، ينصب تركيزي على هذا الموسم مع موناكو».