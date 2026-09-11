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الرياضة رياضة سعودية

«خليجي 27»: منتخب اليمن أول الواصلين إلى جدة

البعثة توجهت لمقر إقامتها على ساحل البحر الأحمر

بعثة منتخب اليمن لحظة وصولها إلى جدة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
بعثة منتخب اليمن لحظة وصولها إلى جدة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
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«خليجي 27»: منتخب اليمن أول الواصلين إلى جدة

بعثة منتخب اليمن لحظة وصولها إلى جدة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
بعثة منتخب اليمن لحظة وصولها إلى جدة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)

سجلت بعثة المنتخب اليمني نفسها كأول الواصلين إلى مدينة جدة، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الخليج (خليجي 27)، والمقرر انطلاقها في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وكان في استقبال بعثة المنتخب اليمني لدى وصولها ممثلو اللجنة المحلية المنظمة، قبل أن تتوجه البعثة إلى مقر إقامتها في الفندق المخصص للوفد على ساحل البحر الأحمر، وفق الترتيبات المعدة لاستقبال المنتخبات المشاركة في البطولة.

ومن المقرر أن يتواصل خلال الأيام المقبلة وصول بقية المنتخبات المشاركة إلى جدة، وفق جداول الوصول المعتمدة، تمهيداً لبدء تحضيراتها النهائية قبل انطلاق المنافسات.

ويشارك المنتخب اليمني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والإمارات والبحرين، في حين تضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية والعراق وعُمان والكويت.

وتواصل اللجنة المحلية المنظمة استعداداتها التنظيمية والتشغيلية لانطلاق البطولة بمشاركة ثمانية منتخبات تتنافس في 15 مباراة، على ملعبَي مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وسط جاهزية مختلف المواقع والخدمات المخصصة للمنتخبات والجماهير والإعلام.

وانطلقت البطولة من البحرين عام 1970 بأربعة منتخبات فقط هي البحرين والسعودية والكويت وقطر، وكان من بين الأهداف التي قامت عليها منذ البداية رفع مستوى كرة القدم في دول الخليج، وتوفير فرصة للمنافسة والاحتكاك واكتساب الخبرات، إلى جانب جمع شباب المنطقة، وتوثيق العلاقات بينهم.

وبعد عامين، انتقلت البطولة إلى الرياض في أول استضافة سعودية عام 1972، وانضم المنتخب الإماراتي لتبدأ دائرة المشاركة في الاتساع.

ولهذا اكتسبت كأس الخليج، عبر أكثر من نصف قرن، قيمة تجاوزت حدود نتائج المباريات والكؤوس. ففي سنوات البدايات الصعبة، كانت البطولة إحدى النوافذ القليلة التي صنعت للكرة الخليجية موعداً ثابتاً للمنافسة، وأسهمت في تقديم أجيال من اللاعبين إلى الجمهور، ورفعت مستوى الاهتمام الشعبي والإعلامي بالمنتخبات، قبل أن تصبح المنطقة جزءاً مؤثراً من المشهد الكروي الآسيوي والدولي.

وتعود البطولة إلى السعودية بعدما سبق للرياض أن استضافتها في أعوام 1972 و1988 و2002 و2014، غير أن النسخة السابعة والعشرين تفتح فصلاً مختلفاً؛ إذ تنتقل للمرة الأولى إلى جدة، وتقام مبارياتها على ملعبَي مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.

يُذكر أن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب رحب بجماهير دول مجلس التعاون الخليجي القادمين إلى مدينة جدة لمتابعة منافسات بطولة كأس الخليج، مؤكداً جاهزية الوجهات السعودية لاستقبال الزوار، وتقديم تجربة سياحية وترفيهية متكاملة خلال فترة البطولة.

ونشر الخطيب عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» مقطعاً مرئياً حمل شعار «عزيمتنا خليجية»، وكتب: «لأن المكسب شوفتكم والهدف جمعتنا، حياكم بين أهلكم في العروس جدة، وفي كل وجهاتنا، لتستمتعوا بأجمل الأوقات في بطولة (خليجي 27) وجميع الفعاليات المصاحبة».

وجسّد المقطع الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع أبناء الخليج، مستعيداً ذكريات متابعة البطولة منذ نسخها الأولى، إلى جانب مشاهد للحضور الجماهيري الخليجي في المدرجات، قبل أن يسلط الضوء على عدد من الوجهات السياحية البارزة في المملكة، من بينها البحر الأحمر وعسير والعلا وجدة التاريخية.

وتستعد جدة لاستقبال جماهير المنتخبات الخليجية وسط أجواء رياضية وسياحية متنوعة، ضمن برنامج من الفعاليات المصاحبة للبطولة، بما يعزز تجربة الزوار خارج الملاعب، ويتيح لهم التعرف على المقومات السياحية والثقافية التي تتميز بها المملكة.

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مدرب الفيصلي: أنا حزين... والاتحاد استحق الفوز

جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)
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مدرب الفيصلي: أنا حزين... والاتحاد استحق الفوز

جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)
جيوفاني سوليناس (تصوير: نايف العتيبي)

أكّد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، أن الاتحاد استحق الفوز على فريقه، مشيراً إلى الفارق الكبير في الطموحات بين الطرفين، في الوقت الذي أبدى فيه رضاه عن الروح التي أظهرها لاعبوه خلال المواجهة.

وقال سوليناس، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أبارك للاتحاد، حقق فوزاً مستحقاً، وهو فريق يمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفارق. بالطبع أنا حزين على الخسارة، لكن في الوقت نفسه أشكر لاعبينا على الروح والقتال اللذين أظهروهما في المباراة».

وأضاف: «علينا أن نعترف بأن طموح الفيصلي هذا الموسم هو البقاء في الدوري، بينما الاتحاد لديه طموح مختلف، يتمثل في المنافسة على المراكز الأولى».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول عدم مشاركة ثيو بونغوندا أساسياً، رغم تأثيره الواضح بعد دخوله في الشوط الثاني وتسجيله هدف الفيصلي، أوضح سوليناس: «ثيو تعرض لإصابة في الجولة الخامسة، ولذلك تم استبعاده عن مواجهة الاتفاق. اليوم أنا سعيد بعودته ومشاركته وبتسجيله الهدف الأول للفيصلي».

وأشار المدرب الإيطالي إلى أهمية فترة التوقف المقبلة لفريقه، وقال: «فترة التوقف ستكون فرصة لنا للعمل على تحسين وضع الفريق، والعودة بصورة أفضل بعد نهايتها، ونأمل أن نصل إلى أفضل جاهزية ممكنة».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

هدف ميدران يخطف إعجاب مدرب القادسية

جماهير القادسية خطفت الأنظار في القمة الشرقاوية (موقع نادي القادسية)
جماهير القادسية خطفت الأنظار في القمة الشرقاوية (موقع نادي القادسية)
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هدف ميدران يخطف إعجاب مدرب القادسية

جماهير القادسية خطفت الأنظار في القمة الشرقاوية (موقع نادي القادسية)
جماهير القادسية خطفت الأنظار في القمة الشرقاوية (موقع نادي القادسية)

قال الآيرلندي بريندان رودجرز مدرب القادسية إن البداية في المباراة أمام الاتفاق كانت مثالية جداً لكن «تراجعنا في الأداء، والطقس كان مؤثراً؛ لذا يجب أن نستفيد مما حصل لنا».

وواصل المدرب حديثه في المؤتمر الصحافي: «أعتقد أن هناك هدفاً جميلاً للاتفاق (هدف ميدران) يجب أن نشير له، وأنه كان من أجمل الأهداف، كما كانت هناك أخطاء دفاعية في فريقنا وضعف تغطية؛ ولذا يجب أن نستفيد».

وعن تكرار سيناريو مباراة الأهلي أمام الاتفاق، أوضح رودجرز: «لا أعتقد أن السيناريو تكرر، ولكنها ظروف متشابهة، اليوم كان هناك أثر بدني بعد مجهود مباراة الأهلي، وكان هناك سعي لتهدئة الرتم بعد الهدفين والسيطرة على المباراة، لكن المنافس سعى وقاتل، وكانت لدينا أخطاء في الأهداف التي استقبلناها، ويجب أن نتعلم».

بدوره، قال الأسترالي آرثر باباس مدرب الاتفاق: «أحيي لاعبي فريقي لأنهم عادوا للمباراة، ولم يستسلموا، وكان الهدف الذي جاء بعد فترة التوقف في الشوط الأول له الأثر في استعادة الثقة والعودة للمباراة».

وعما إذا كان يعد هذا التعادل مكسباً قياساً بظروف المباراة، قال باباس: «أي نقطة تفرق معنا، سعداء بالروح وليس النتيجة، وكل مباراة نريد فيها الفوز، وإن كانت أمام فريق قوي ومتمكن مثل القادسية، كما نريد أن نكون الفريق الذي يفرح بالفوز وليس التعادل، ونريد أن نزرع الثقافة التي تجعلنا ننظر لكل مباراة بكونها 3 نقاط».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الاتحاد: فزنا بـ«الانضباط»

فيسينغ يحيي جماهير الاتحاد قبل بداية المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
فيسينغ يحيي جماهير الاتحاد قبل بداية المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
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مدرب الاتحاد: فزنا بـ«الانضباط»

فيسينغ يحيي جماهير الاتحاد قبل بداية المباراة (تصوير: نايف العتيبي)
فيسينغ يحيي جماهير الاتحاد قبل بداية المباراة (تصوير: نايف العتيبي)

أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، سعادته بفوز فريقه على الفيصلي والتقدم في سلم ترتيب الدوري السعودي، مؤكداً أن الانضباط التكتيكي للاعبين كان من أبرز مكاسب المواجهة.

وقال فيسينغ، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حققنا فوزاً مستحقاً، وأنا سعيد بكل تأكيد بالانتصار والتقدم في سلم الترتيب، وفي الوقت نفسه أشعر بالحزن لاستقبال مرمانا هدفاً، لكن الأهم في النهاية هو الفوز والحصول على النقاط الثلاث».

وأضاف: «اللاعبون كانوا اليوم على مستوى عالٍ من الانضباط والتطبيق التكتيكي، ونحن نعمل على تدوير اللاعبين من مباراة إلى أخرى بسبب ضغط المباريات وتعدد الاستحقاقات التي نخوضها».

وأشار مدرب الاتحاد إلى رضاه عن المسار الذي يسلكه فريقه خلال الفترة الأخيرة، قائلاً: «أنا سعيد بما يقدمه الفريق، خصوصاً أننا لم نخسر في الجولات الماضية من الدوري وكذلك في مسابقة كأس الملك».

وختم فيسينغ حديثه بالتأكيد على أن الاتحاد لا يزال في مرحلة تطور، وقال: «ما زلنا نتطور، ونركز بشكل مستمر على تحسين الجوانب الفنية والذهنية للفريق».

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