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«البوندسليغا»: إلفرسبرغ الصغير يتحدى العملاق بايرن ميونيخ

فريق إلفرسبرغ يستعد لاستضافة بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
فريق إلفرسبرغ يستعد لاستضافة بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
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«البوندسليغا»: إلفرسبرغ الصغير يتحدى العملاق بايرن ميونيخ

فريق إلفرسبرغ يستعد لاستضافة بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)
فريق إلفرسبرغ يستعد لاستضافة بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

بعد أربع سنوات قضاها في الدرجة الرابعة الألمانية لكرة القدم شبه الاحترافية، دقت ساعة المجد بالنسبة لفريق إلفرسبرغ، الصاعد حديثاً، حيث يتحضر لاستضافة العملاق بايرن ميونيخ حامل اللقب، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثالثة.

إلفرسبرغ، وهي قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 13 ألف نسمة ولا يوجد بها محطة قطار، أصبحت أصغر قرية في تاريخ الدوري الألماني تستضيف فريقاً من الدرجة الأولى هذا الموسم.

لم ترهب الأضواء الساطعة هذا الفريق الصغير، ففاز في مباراتين توالياً، استهلهما بإسقاط باير ليفركوزن، بطل الدوري والكأس في موسم 2023-2024، بنتيجة 3-2 في افتتاح موسمه الأول في دوري الدرجة الأولى.

أرجع جوزيف فيلزمولر المدير الفني للنادي، الفضل في هذا الإنجاز إلى العمل الجاد لا إلى المعجزات.

وقال فيلزمولر لوكالة الصحافة الفرنسية هذا الشهر: «أعلم أن الأمر يبدو كالسحر أو كالخيال، (لكن) لقد حققناه خطوة بخطوة، ولم يكن الأمر خيالياً، بصراحة».

يتسع ملعب إلفرسبرغ لأكثر من 14 ألف متفرج، لكن سعته الحالية تقلصت إلى 9500 متفرج فقط، وذلك بسبب أعمال التجديد التي تُجرى عليه لرفع سعته إلى الحد الأدنى المطلوب في الدوري الألماني «بوندسليغا» وهو 15000 متفرج.

في حين بإمكان ملعب «أليانز أرينا» التابع لبايرن ميونيخ، والذي يتسع لـ75 ألف متفرج، استيعاب سكان إلفرسبرغ جميعاً خمس مرات.

صعد إلفرسبرغ إلى مصاف أندية النخبة بعد ثلاث ترقيات في خمسة مواسم، لكنه واجه العديد من النكسات خلال مشواره. ينتمي النادي إلى سارلاند، أصغر ولاية غير مدينة في ألمانيا، ولا يتلقى تمويلاً من أي متبرع ثري.

بعد خسارة بصعوبة في مباراة فاصلة من مباراتين لتجنب الهبوط أمام هايدنهايم، أحد فرق الدرجة الأولى، عام 2025، انتقل هورست ستيفن (57 عاماً) مدرب إلفرسبرغ إلى فيردر بريمن.

وفي سعيه للصعود في موسم 2025-2026، خسر إلفرسبرغ مهاجمه الشاب المغربي يونس بن طالب (22 عاماً) الذي انتقل إلى آينتراخت فرانكفورت، ومديره الرياضي نيلس-أولي بوك المغادر إلى بوروسيا دورتموند.

كان من المتوقع أن يعيق رحيل بوك مسيرة إلفرسبرغ، لكن النادي حقق الصعود المباشر.

وقال فيلزمولر، خليفة بوك، إن التزام النادي الراسخ بهويته حصّنه من موجات الرحيل.

وأضاف: «نختار اللاعبين الذين يُناسبون أسلوب لعبنا، ونختار المدرب والجهاز الفني اللذين يناسبان أسلوب لعبنا؛ لذا لا يُمكننا تغيير أي شيء».

وأوضح فيلزمولر، البالغ 36 عاماً، أن إيمان إلفرسبرغ بهويته دفعه حتى إلى رفض أكثر عقيدة كروية حديثة شيوعاً: البيانات.

وتابع: «أجرينا تحليلاً معمقاً للبيانات لمعرفة ما إذا كان ينبغي علينا تغيير أسلوب اللعب. كنا ندرس الأرقام، ورأينا أنه من المنطقي تغيير أسلوبنا وتجنب الأخطاء في بناء الهجمات، والاعتماد على الكرات الطويلة وغيرها».

وأردف: «كانت هذه نتيجة التحليل، لكننا جلسنا معاً وقلنا: (لقد جعلنا أسلوب اللعب جزءاً من هويتنا، وهذا أهم من أي شيء آخر)».

بعد الفوز المذهل على باير ليفركوزن، كان إلفرسبرغ متأخراً أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-3 في نهاية الأسبوع الماضي، لكنه انتفض وسجل ثلاثة أهداف ليخرج فائزاً 4-3 ويُذهل أصحاب الأرض.

من ناحية الأرقام، يتفوق الفريق الصغير على بايرن ميونيخ المتوج بـ13 لقباً من أصل الـ14 الأخيرة في الدوري، حيث يتأخر عملاق بافاريا بفارق نقطتين عن إلفرسبرغ عندما يطلق الحكم صافرة بداية المباراة، الأحد.

فيلزمولر، مشجع بايرن ميونيخ منذ الصغر والذي كتب أطروحته للدكتوراه بالتعاون مع النادي البافاري العملاق، يُدرك مدى غرابة استضافة فريق فاز بدوري أبطال أوروبا ست مرات.

قال: «نشأت مشجعاً لنادي بايرن ميونيخ، وعائلتي من مشجعي بايرن. لذا، فإن مواجهتهم الآن في مباراة بالدوري أمرٌ لا يُصدق بالنسبة لي».

وأضاف: «نكنّ احتراماً كبيراً للدوري الألماني، لكننا لا نخشى أحداً».

وما يزيد الأمر صعوبة غياب المدرب فينسنت فاغنر (40 عاماً) عن إلفرسبرغ، الأحد، بعدما تلقى بطاقتين صفراوين في الشوط الأول من مباراة السبت، وسيتابع المواجهة من المدرجات بانتظار الاستئناف.

وفي حديثه لمجلة «كيكر» الخميس، قال فاغنر: «لست قلقاً على الإطلاق من عدم قدرتنا على إدارة الأمور من دوني. ما يُقلقني هو أن تسير الأمور دائماً على ما يُرام من دوني».

وبعيداً عن التقليل من أهمية مواجهة بايرن، قال فاغنر إن على فريقه أن يُدرك حجم التحدي: «بايرن فريق قوي للغاية. فرصتنا ضئيلة جداً في هذه المباراة. لكن الأمر الجميل هو أننا شهدنا مثل هذه الظروف الصعبة من قبل».

وبعدما وصف فاغنر سابقاً مهمة تجنب الهبوط بأنها أشبه برحلة إلى المريخ، ذكّر النادي بالمسافة التي قطعوها: «لقد غادرنا مدار الأرض من دون أن نحترق في هذه العملية. لكن الرحلة إلى المريخ لا تزال طويلة».

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مبابي: لم أستمتع بلقب «الديكتاتور»

الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (د.ب.أ)
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (د.ب.أ)
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مبابي: لم أستمتع بلقب «الديكتاتور»

الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (د.ب.أ)
الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني (د.ب.أ)

قال النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، إنه لم يستمتع بالصور الساخرة التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي والتي صورته كديكتاتور، وانتشرت خلال وسائل التواصل الاجتماعي في بطولة كأس العالم الأخيرة.

وظهر نجم المنتخب الفرنسي مرتدياً زياً عسكرياً، وفي بعض الحالات جالساً على عرش، إلى جانب الزعيم السوفياتي السابق جوزيف ستالين وغيره من القادة المشهورين والمثيرين للجدل.

وفي حوار مع مجلة «فرانس فوتبول» سئل مبابي عن شعوره تجاه تلك الصور، ورغم اعترافه بوجود الطابع الفكاهي بها، أبدى عدم ارتياحه لمقارنته بشخصيات ارتبطت بأحداث مأساوية.

وقال مبابي: «هناك جانب مضحك في الأمر؛ إذ تدرك أن النية لدى البعض حسنة وبريئة، لكن يوجد أيضاً جانب أقل طرافة؛ لأننا نعلم حجم الضرر الذي تسبب فيه أمثال هؤلاء الأشخاص عبر التاريخ، فالمقارنة بأشخاص يقتلون الآخرين، أو تسببوا في تعاسة الملايين والملايين من البشر أمر سيئ، لا أعتقد أنني فعلت شيئاً كهذا في حياتي؛ لذلك فالأمر يشكل مزيجاً من المشاعر المختلطة».

وأضاف مبابي، الذي تجاوز رصيد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفاً: «أعلم أن الأمر يتم بروح الدعابة، وأنه لا يتجاوز ذلك الحد، لكنه أحياناً يكشف عن نقص في الوعي السياسي والإنساني لدى الناس».

وفي الحوار، تم تذكير مبابي بدعابة زميله في المنتخب الفرنسي، عثمان ديمبيلي، والذي يطلق عليه لقب «موبوتو» في إشارة إلى الديكتاتور السابق موبوتو سيسي سيكو الذي حكم الكونغو الديمقراطية.

وعلّق مبابي على ذلك: «الأمر مختلف مع عثمان، فقد التقط اللقب من وسائل التواصل الاجتماعي، وبالنسبة له، فالأمر مجرد مزحة».

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الرياضة رياضة عالمية

أوريلي يعزز صفوف سيتي في ديربي مانشستر

نيكو أوريلي لاعب مان سيتي (أ.ب)
نيكو أوريلي لاعب مان سيتي (أ.ب)
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أوريلي يعزز صفوف سيتي في ديربي مانشستر

نيكو أوريلي لاعب مان سيتي (أ.ب)
نيكو أوريلي لاعب مان سيتي (أ.ب)

صرّح الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بأن نيكو أوريلي، لاعب الفريق، يتمتع باللياقة البدنية ومتاح للمشاركة في مباراة ديربي مانشستر المقررة الأحد على ملعب أولد ترافورد.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، حينما يواجه مضيّفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة.

ويتربع مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، على قمة الترتيب برصيد 9 نقاط، عقب فوزه في مبارياته الثلاث الأولى، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه آرسنال (حامل اللقب) الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.

وأكد مدرب مانشستر سيتي أن المباراة تأتي في وقت مبكر للغاية بالنسبة للبلجيكي جيريمي دوكو للمشاركة فيها.

وكان أوريلي اضطر للانسحاب من المباراة التي انتهت بالفوز 1-صفر على كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، وذلك بسبب مشكلة في الظهر عانى منها قبل وقت قصير من انطلاق اللقاء.

كما غاب اللاعب أيضاً عن الفوز الرائع بنتيجة 2-صفر خارج الديار على بورتو البرتغالي، يوم الثلاثاء الماضي، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ولكن خلال حديثه لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحافي الذي يسبق لقاء الديربي، الجمعة، قدم ماريسكا تحديثاً مشجعاً بشأن اللاعب الدولي الإنجليزي.

وقال ماريسكا في تصريحاته، التي أوردها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «نيكو متاح بنسبة 100في المائة».

وفي المقابل، يغيب دوكو عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة في الساق خلال مباراة الدرع الخيرية ضد آرسنال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالجناح البلجيكي، أشار ماريسكا إلى أن دوكو يحتاج إلى مزيد من الوقت ليصبح جاهزاً للمشاركة، حيث قال: «أعتقد أن جيريمي يحتاج إلى بضعة أيام أخرى».

وسوف تكون هذه المباراة هي أول ديربي لمانشستر يخوضه ماريسكا منذ توليه تدريب الفريق السماوي، خلفاً للمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا.

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الرياضة رياضة عالمية

بيدرو نيتو يمدّد عقده مع تشيلسي حتى 2032

البرتغالي بيدو نيتو في تشيلسي حتى 2032 (د.ب.أ)
البرتغالي بيدو نيتو في تشيلسي حتى 2032 (د.ب.أ)
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بيدرو نيتو يمدّد عقده مع تشيلسي حتى 2032

البرتغالي بيدو نيتو في تشيلسي حتى 2032 (د.ب.أ)
البرتغالي بيدو نيتو في تشيلسي حتى 2032 (د.ب.أ)

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الجمعة، تمديد عقد البرتغالي بيدو نيتو حتى 2032.

وانضم اللاعب البالغ عمره 26 عاماً إلى النادي الإنجليزي في 2024 قادماً من وولفرهامبتون. ومنذ ذلك الحين، خاض 108 مباريات ووصل إلى 40 مساهمة تهديفية.

وقال اللاعب: «إنها لحظة لا تصدق. منذ انضمامي إلى الفريق، دائماً ما شعرت بأن الجميع هنا ساعدوني كثيراً. أشعر بأنني في بيتي هنا. أشعر بأنني أريد تحقيق المزيد هنا».

وكان نيتو جزءاً من تشكيلة تشيلسي التي فازت بدوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2025. وفي العام نفسه، ساعد منتخب البرتغال في الفوز بدوري أمم أوروبا.

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