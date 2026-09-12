الفيصلي يرفض «ضغوطات الجماهير»... ويجدد ثقته بسوليناس

جددت إدارة نادي الفيصلي ثقتها بالمدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس للاستمرار مع الفريق رغم النتائج السلبية التي حققها مع فريقه هذا الموسم في منافسات الدوري السعودي للمحترفين وآخرها خسارة الفريق أمام الاتحاد بثلاثية، واحتلاله المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

وجاء تجديد الثقة بالمدرب الإيطالي، في خطوة تريد منها إدارة النادي بسط الاستقرار الفني، وتعزيز جاهزية الفريق بعد فترة التوقف لتصحيح بعض الأخطاء؛ إذ تنتظر الفريق مباراة في الجولة الثامنة أمام فريق أبها خارج الديار.

ومنح المدرب اللاعبين إجازة لمدة أسبوع، على أن يعاودوا تدريباتهم، السبت، وأن تكون التمارين على فترتين صباحية ومسائية.

وبدأت إدارة الفيصلي محادثاتها مع عدد من الأندية من أجل إجراء مباريات ودية بطلب من مدرب الفريق خلال فترة التوقف وقبل العودة من فترة التوقف الدولي من الدوري المحترفين السعودي.

ويسعى الإيطالي خلال فترة التوقف إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه في صفوف الفريق العنابي.

يُذكر أن جماهير الفيصلي طالبت إدارة النادي بالبحث عن جهاز فني جديد خاصة، أن فترة التوقف فرصة للمدرب الجديد للتعرف عن قرب على مستويات جميع اللاعبين، وإقامة عدة مباريات تجريبية.