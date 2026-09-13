الدوري السعودي: الرياض يكسر غرور الخلود

كسر الرياض غرور الخلود المنتشي بنتائجه المثالية في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وألحق به أول خسارة بعدما أسقطه بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما بالرياض ضمن الجولة السابعة من البطولة.
واستعاد فريق الرياض نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين.وافتتح قادر كيتا التسجيل لمصلحة الرياض في الدقيقة 65، فيما أضاف زميله رودريغو أباسكال الهدف الثاني لفريق العاصمة في الدقيقة 89، ليقضي على آمال الفريق الضيف في تحقيق التعادل على أقل تقدير.بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرياض، الذي تلقى خسارة قاسية صفر - 5 أمام الأهلي قبل أن يتعادل سلبياً مع الخليج في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما حقق فوزه الثاني في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين وثلاث هزائم.في المقابل، تجمد رصيد الخلود، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات، عند 12 نقطة في المركز السابع.