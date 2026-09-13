الدوري السعودي: الرياض يكسر غرور الخلود

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توج الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأحد، الفائزين في مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

وحضر الحفل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن.وتوّج نائب أمير منطقة مكة المكرمة الفائزين بالأشواط الختامية للمهرجان، التي شهدت إقامة أربعة أشواط لمسافة (6) كيلومترات، بمشاركة (114) مطية من نخبة الهجن السعودية والخليجية.

وحقق "المايدي" لمالكه الإماراتي حمد العامري لقب شوط "زمول – عام"، متوجًا بالبندق وجائزة قدرها مليون ريال، فيما حصد "نهاب" لهجن الرئاسة الإماراتية لقب "زمول – مفتوح"، والبندق وجائزة مليون ريال.وفي منافسات "الحيل"، ظفرت "انتباه" لمالكها السعودي عقاب محمد الدهاسي بلقب "حيل – عام"، محققة السيف وجائزة (1.5) مليون ريال، فيما توّجت "ترف "لهجن الشحانية القطرية بلقب "حيل – مفتوح"، ونالت السيف وجائزة (1.5) مليون ريال.

وكرّم مالك الهجن السعودي عبدالله القحطاني، الفائز بكأس مهرجان ولي العهد للهجن للنقاط، وتسلم كأس البطولة وجائزة مالية قدرها (500) ألف ريال.

وبهذه المناسبة رفع وزير الرياضة خالص الشكر والامتنان لولي العهد على رعايته للمهرجان، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد ما يحظى به القطاع الرياضي ورياضة الهجن على وجه الخصوص من دعم واهتمام، بوصفها موروثًا أصيلًا يعكس جانبًا من ثقافة المملكة وهويتها.وثمّن حضور نائب أمير منطقة مكة المكرمة للحفل الختامي وتتويجه الفائزين، مشيدًا بما شهدته النسخة الثامنة من منافسات وتنظيم.