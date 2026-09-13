مساعد مدرب نيوم: كان بإمكاننا مضاعفة الرباعية

أكد نيلسون كالديري مساعد مدرب نيوم أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على الفتح، وكان يمكنه أن يضاعف النتيجة الرباعية. وقال كالديري في المؤتمر الصحافي: «فوزنا مستحق، خلقنا فرصاً أكثر وسجّلنا 4 أهداف. الشوط الأول كان بالمناصفة، والشوط الثاني لعبنا بهدوء وفرضنا أسلوبنا وسجّلنا هدفين، وتحقق الفوز من خلاله».

وعن سر الانتصارات الكبيرة التي يحققها الفريق في هذا الموسم، قال: «عودة بولكا والتعاقدات المميزة وفهم الدوري والانتصارات المتتالية هي من جعلتنا في هذا الترتيب المتقدم».

وعن بعض التغييرات التي أجراها المدرب مثل مهند أبو طه وفالنتين فادا، قال نيلسون كالديري رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «دخول أبو طه وفالنتين هو بالفعل من أجل إيقاف خطورة باتنا، وكان لديهما إيعاز بالتقدم للأمام، وسجّل فادا الهدف الرابع».