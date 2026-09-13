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الرياضة رياضة سعودية

مساعد مدرب نيوم: كان بإمكاننا مضاعفة الرباعية

فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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مساعد مدرب نيوم: كان بإمكاننا مضاعفة الرباعية

فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد نيلسون كالديري مساعد مدرب نيوم أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على الفتح، وكان يمكنه أن يضاعف النتيجة الرباعية. وقال كالديري في المؤتمر الصحافي: «فوزنا مستحق، خلقنا فرصاً أكثر وسجّلنا 4 أهداف. الشوط الأول كان بالمناصفة، والشوط الثاني لعبنا بهدوء وفرضنا أسلوبنا وسجّلنا هدفين، وتحقق الفوز من خلاله».

وعن سر الانتصارات الكبيرة التي يحققها الفريق في هذا الموسم، قال: «عودة بولكا والتعاقدات المميزة وفهم الدوري والانتصارات المتتالية هي من جعلتنا في هذا الترتيب المتقدم».

وعن بعض التغييرات التي أجراها المدرب مثل مهند أبو طه وفالنتين فادا، قال نيلسون كالديري رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «دخول أبو طه وفالنتين هو بالفعل من أجل إيقاف خطورة باتنا، وكان لديهما إيعاز بالتقدم للأمام، وسجّل فادا الهدف الرابع».

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الدوري السعودي: الرياض يكسر غرور الخلود

كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)
كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)
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الدوري السعودي: الرياض يكسر غرور الخلود

كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)
كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)

كسر الرياض غرور الخلود المنتشي بنتائجه المثالية في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وألحق به أول خسارة بعدما أسقطه بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما بالرياض ضمن الجولة السابعة من البطولة.

واستعاد فريق الرياض نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين.وافتتح قادر كيتا التسجيل لمصلحة الرياض في الدقيقة 65، فيما أضاف زميله رودريغو أباسكال الهدف الثاني لفريق العاصمة في الدقيقة 89، ليقضي على آمال الفريق الضيف في تحقيق التعادل على أقل تقدير.بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرياض، الذي تلقى خسارة قاسية صفر - 5 أمام الأهلي قبل أن يتعادل سلبياً مع الخليج في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما حقق فوزه الثاني في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين وثلاث هزائم.في المقابل، تجمد رصيد الخلود، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات، عند 12 نقطة في المركز السابع.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

في عز الصيف... الاتحاد يتدرب بـ«سترات شتوية»!

ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)
ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)
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في عز الصيف... الاتحاد يتدرب بـ«سترات شتوية»!

ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)
ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)

أنهى فريق الاتحاد تحضيراته لمواجهة الشمال القطري الاثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بحصة تدريبية أقيمت على ملعب البيت في منطقة الخور، الذي يحتضن المواجهة.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الأجانب العشرة في قائمة الفريق، في الوقت الذي اضطر فيه عدد من اللاعبين إلى ارتداء سترات مخصصة للطقس البارد، رغم ارتفاع درجات الحرارة خارج الملعب، وذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة داخل الملعب نتيجة أجهزة التكييف.

وقبل انطلاق التدريبات، عقد ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، اجتماعاً باللاعبين، شدّد خلاله على ضرورة التركيز منذ بداية المواجهة، والتحلي بالجدية الكاملة، إلى جانب إدارة المباراة بذكاء، بهدف تحقيق الانتصار في آخر مواجهة للفريق قبل فترة التوقف.

وشهدت الحصة التدريبية حضور فرانك كاربو، المدير الرياضي بالنادي، حيث دار عدد من النقاشات الجانبية بينه وبين فيسينغ، إلى جانب أفراد من الجهاز الفني والإداري للفريق.

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نادي الاتحاد دوري أبطال آسيا قطر
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الحارس السنغالي إدوار ميندي يعتزل اللعب دولياً

حارس المرمى السنغالي إدوار ميندي (النادي الأهلي)
حارس المرمى السنغالي إدوار ميندي (النادي الأهلي)
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الحارس السنغالي إدوار ميندي يعتزل اللعب دولياً

حارس المرمى السنغالي إدوار ميندي (النادي الأهلي)
حارس المرمى السنغالي إدوار ميندي (النادي الأهلي)

اعتزل حارس المرمى السنغالي إدوار ميندي اللعب دولياً عن 34 عاماً، وفق ما أعلن الأحد في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد 8 أعوام و59 مباراة دولية بقميص «أسود تيرانغا».

وكتب حارس الأهلي السعودي، الذي دافع خلال مسيرته الاحترافية عن ألوان مرسيليا وريمس ورين في فرنسا، وتشيلسي في إنجلترا: «جيريجيف السنغال»، أي شكراً السنغال باللغة الولفية، مرفقاً عبارته بمقطع فيديو يستعرض أبرز محطاته مع المنتخب السنغالي.

واستعرض ميندي، الذي منحه أليو سيسيه أول ظهور دولي عام 2018، في الفيديو، التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2021 بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح، إضافة إلى لقب نسخة 2025 على حساب المغرب المضيف بعد نهائي حُسم ميدانياً لصالح بلاده 1 - 0، قبل أن يمنحه الاتحاد الأفريقي للعبة لاحقاً لأصحاب الأرض بقرار إداري.

ومع قائده خاليدو كوليبالي، وإدريسا غانا غي، والنجم ساديو ماني، جسّد ميندي الجيل الذهبي للكرة السنغالية، وظل أحد أعمدة «أسود تيرانغا» خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت هذا الصيف في الولايات المتحدة، حيث خرج السنغاليون من دور الـ32 على يد بلجيكا (2-3 بعد التمديد).

وأشاد المنتخب السنغالي بميندي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً في رسالته: «هناك مسيرات تُقاس بعدد المباريات الدولية والألقاب والإحصاءات، وهناك مسيرات تُقاس بالمكانة التي تحتلها في ذاكرة شعب بأكمله. إدوار ميندي، قصتك مع أسود تيرانغا باتت الآن من هذه الفئة».

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