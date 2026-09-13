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الرياضة رياضة سعودية

هل تكون «سداسية التعاون» محطة انطلاقة حقيقية لهلال إنزاغي؟

صدمة نيوم أثارت صحوة فنية مبكرة لفريق مدجج بالنجوم

فرحة هلالية بأحد الأهداف في شباك التعاون (تصوير: سعد العنزي)
فرحة هلالية بأحد الأهداف في شباك التعاون (تصوير: سعد العنزي)
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هل تكون «سداسية التعاون» محطة انطلاقة حقيقية لهلال إنزاغي؟

فرحة هلالية بأحد الأهداف في شباك التعاون (تصوير: سعد العنزي)
فرحة هلالية بأحد الأهداف في شباك التعاون (تصوير: سعد العنزي)

بعد أيام قليلة من السقوط المفاجئ أمام نيوم ضمن الدوري السعودي للمحترفين، عاد الهلال أكثر شراسة، وضرب التعاون بسداسية نظيفة، ليثبت أن خسارته أمام نيوم لم تكن سوى عثرة عابرة في طريق فريق يبحث عن استعادة حضوره وهيبته.

وجاء الفارق بين الهلال الذي ظهر أمام نيوم والهلال الذي حضر في بريدة أمام التعاون كبيراً، فالفريق الذي بدا عاجزاً عن الوصول إلى مرمى منافسه في الجولة الماضية، دخل هذه المرة المباراة بضغط هجومي واضح، وفرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى، لينجح أولي واتكينز في افتتاح التسجيل عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يتولى غابرييل مارتينيلي مهمة تحويل التفوق إلى مهرجان أهداف.

ولم يكن الهدف من السداسية مجرد تعويض النقاط التي فقدها الهلال أمام نيوم، بل حملت المباراة مؤشرات أكثر أهمية بالنسبة إلى المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، واللاعبين الذين عبروا بعد نهاية المواجهة عن دخولهم لقاء التعاون بهدف القيام بردة فعل قوية لتعويض الخسارة أمام نيوم، التي هزت صورة الفريق وأثارت كثيراً من علامات الاستفهام حول سيموني إنزاغي، حيث ظهر الأزرق أكثر سرعة في نقل الكرة، وأكثر تنوعاً في الوصول إلى منطقة الجزاء، كما سطعت الصفقات الجديدة بصورة لافتة، بالأداء الرائع الذي قدمه الثنائي البرازيلي مارتينيلي، والإنجليزي واتكينز، ليعود «الزعيم» إلى الواجهة بالطريقة التي يعرفها الجميع عنه، أهداف كثيرة، شخصية هجومية شرسة، وصفقات جديدة بدأت تقول كلمتها.

وكان أكثر ما يلفت في السداسية أن أبرز أبطالها كانوا من الأسماء التي ارتبطت بمشروع الهلال الجديد، البرازيلي مارتينيلي سجل ثلاثة أهداف حصل بها على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، والإنجليزي واتكينز هدفين، فيما كان سامرفيل جزءاً من المنظومة الهجومية التي بدت أكثر انسجاماً وحيوية.

وقبل مواجهة التعاون، كان الكثيرون يرون أن المشكلة لم تكن في الأسماء التي يملكها الهلال، بقدر ما كانت في كيفية تحويل هذه الأسماء إلى منظومة متماسكة؛ إذ إن خسارة نيوم أعادت السؤال التالي إلى الواجهة: هل يستطيع إنزاغي الاستفادة فعلاً من القوة الهجومية التي وضعت تحت تصرفه؟ مما جعل المدرب الإيطالي أمام موقف حساس، فالهلال لم يخسر أمام أحد فرق القمة، وإنما أمام نيوم وبنتيجة 0-2 على أرضه، لذلك كان أي تعثر جديد كفيلاً بزيادة الضغوطات على إنزاغي وفريقه، خصوصاً مع حجم التعاقدات التي أبرمتها إدارة النادي خلال الصيف؛ حيث بات الهلال مطالباً الآن بإثبات أن سداسية التعاون ليست ردة فعل مؤقتة، وإنما بداية لاستقرار فني حقيقي، فالفريق الذي يملك هذا العدد من الأسماء الكبيرة لن يكون تقييمه مرتبطاً بعدد الأهداف التي سجلها أمام التعاون، بل بقدرته على الحفاظ على المستوى ذاته أمام المنافسين الذين يستطيعون إغلاق المساحات والضغط عليه وحرمانه من المساحات التي وجدها في بريدة.

ومن المريح للهلال ومدربه أن الفريق حافظ على صدارة ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور سبعة جولات قبل فترة التوقف المقبلة، حيث ستكون الأجواء المحيطة بالفريق أقل ضغوطاً ومناسبة للعمل بأريحية خلال فترة التوقف لإصلاح الأخطاء وتعزيز تماسك منظومة الفريق، ومنح اللاعبين الجدد فرصة أكبر للتأقلم مع مرحلتهم الحالية، لكن تبقى الأسئلة الأهم مؤجلة إلى ما بعد فترة التوقف.

وهنا يبدر السؤال: هل تكمن الحاجة في تعزيز الانسجام بين الصفقات الجديدة والركائز القديمة، أم في إيجاد التوازن الفني الذي لا يزال يبحث عنه إنزاغي؟ وهل يستطيع الفريق الحفاظ على هذا الزخم الهجومي أمام المنافسين الأقوى؟ والأهم، هل تكون سداسية التعاون بداية مرحلة أكثر استقراراً للهلال، أم مجرد ردة فعل قوية على خسارة مفاجئة؟ أسئلة ستتكفل المباريات المقبلة بالإجابة عنها، عندما يبدأ «الزعيم» اختباراً أكثر جدية لطموحاته هذا الموسم.

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الدوري السعودي: الرياض يكسر غرور الخلود

كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)
كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)
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الدوري السعودي: الرياض يكسر غرور الخلود

كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)
كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)

كسر الرياض غرور الخلود المنتشي بنتائجه المثالية في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وألحق به أول خسارة بعدما أسقطه بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما بالرياض ضمن الجولة السابعة من البطولة.

واستعاد فريق الرياض نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين.وافتتح قادر كيتا التسجيل لمصلحة الرياض في الدقيقة 65، فيما أضاف زميله رودريغو أباسكال الهدف الثاني لفريق العاصمة في الدقيقة 89، ليقضي على آمال الفريق الضيف في تحقيق التعادل على أقل تقدير.بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرياض، الذي تلقى خسارة قاسية صفر - 5 أمام الأهلي قبل أن يتعادل سلبياً مع الخليج في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما حقق فوزه الثاني في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين وثلاث هزائم.في المقابل، تجمد رصيد الخلود، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات، عند 12 نقطة في المركز السابع.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

في عز الصيف... الاتحاد يتدرب بـ«سترات شتوية»!

ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)
ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)
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في عز الصيف... الاتحاد يتدرب بـ«سترات شتوية»!

ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)
ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)

أنهى فريق الاتحاد تحضيراته لمواجهة الشمال القطري الاثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بحصة تدريبية أقيمت على ملعب البيت في منطقة الخور، الذي يحتضن المواجهة.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الأجانب العشرة في قائمة الفريق، في الوقت الذي اضطر فيه عدد من اللاعبين إلى ارتداء سترات مخصصة للطقس البارد، رغم ارتفاع درجات الحرارة خارج الملعب، وذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة داخل الملعب نتيجة أجهزة التكييف.

وقبل انطلاق التدريبات، عقد ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، اجتماعاً باللاعبين، شدّد خلاله على ضرورة التركيز منذ بداية المواجهة، والتحلي بالجدية الكاملة، إلى جانب إدارة المباراة بذكاء، بهدف تحقيق الانتصار في آخر مواجهة للفريق قبل فترة التوقف.

وشهدت الحصة التدريبية حضور فرانك كاربو، المدير الرياضي بالنادي، حيث دار عدد من النقاشات الجانبية بينه وبين فيسينغ، إلى جانب أفراد من الجهاز الفني والإداري للفريق.

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نادي الاتحاد دوري أبطال آسيا قطر
الرياضة رياضة سعودية

مساعد مدرب نيوم: كان بإمكاننا مضاعفة الرباعية

فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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مساعد مدرب نيوم: كان بإمكاننا مضاعفة الرباعية

فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد نيلسون كالديري مساعد مدرب نيوم أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على الفتح، وكان يمكنه أن يضاعف النتيجة الرباعية. وقال كالديري في المؤتمر الصحافي: «فوزنا مستحق، خلقنا فرصاً أكثر وسجّلنا 4 أهداف. الشوط الأول كان بالمناصفة، والشوط الثاني لعبنا بهدوء وفرضنا أسلوبنا وسجّلنا هدفين، وتحقق الفوز من خلاله».

وعن سر الانتصارات الكبيرة التي يحققها الفريق في هذا الموسم، قال: «عودة بولكا والتعاقدات المميزة وفهم الدوري والانتصارات المتتالية هي من جعلتنا في هذا الترتيب المتقدم».

وعن بعض التغييرات التي أجراها المدرب مثل مهند أبو طه وفالنتين فادا، قال نيلسون كالديري رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «دخول أبو طه وفالنتين هو بالفعل من أجل إيقاف خطورة باتنا، وكان لديهما إيعاز بالتقدم للأمام، وسجّل فادا الهدف الرابع».

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