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الرياضة رياضة سعودية

«ألعاب آسيا»: أخضر السلة ينتصر... وينتظر

من مباراة أخضر السلة أمام إندونيسيا (الشرق الأوسط)
من مباراة أخضر السلة أمام إندونيسيا (الشرق الأوسط)
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«ألعاب آسيا»: أخضر السلة ينتصر... وينتظر

من مباراة أخضر السلة أمام إندونيسيا (الشرق الأوسط)
من مباراة أخضر السلة أمام إندونيسيا (الشرق الأوسط)

فاز منتخب السعودية لكرة السلة، على نظيره الإندونيسي بنتيجة 100 - 89، في ختام مبارياته بدور المجموعات ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي- ناغويا 2026»، محتلاً بذلك المركز الثالث في المجموعة الأولى من المسابقة.

وينتظر الأخضر نتائج مباريات الاثنين في المجموعة الأخرى، والتي ستحدد بشكل نهائي موقفه من التأهل إلى الدور المقبل بأفضلية المركز الثالث في مجموعات المسابقة.

من جهة ثانية، واصل أخضر السباحة تدريباته في معسكر فوجي، ضمن المرحلة الأخيرة من برنامجه الإعدادي، استعداداً لخوض منافسات السباحة التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 20 إلى 25 سبتمبر (أيلول) الحالي.

كما واصل فريق السعودية للفنون القتالية المختلطة تدريباته في معسكر فوجي، تأهباً للمشاركة في منافسات الدورة.

وفي السياق نفسه، وصل لاعبو منتخب السعودية للكاراتيه محمد العسيري، وسعود البشير، وسند سفياني، ودينا مصطفى، وجود مياجان، ورنا فياض إلى معسكر فريق السعودية في مدينة فوجي، لبدء المرحلة النهائية من تحضيراتهم قبل الانتقال إلى ناغويا، حيث يخوض الأخضر تدريباته الأخيرة لرفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية، استعداداً لمنافسات الكاراتيه.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان

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الدوري السعودي: الرياض يكسر غرور الخلود

كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)
كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)
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الدوري السعودي: الرياض يكسر غرور الخلود

كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)
كيتا لاعب الرياض يحتفل بهدفه في الخلود (موقع نادي الرياض)

كسر الرياض غرور الخلود المنتشي بنتائجه المثالية في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وألحق به أول خسارة بعدما أسقطه بثنائية نظيفة في المواجهة التي جمعتهما بالرياض ضمن الجولة السابعة من البطولة.

واستعاد فريق الرياض نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين.وافتتح قادر كيتا التسجيل لمصلحة الرياض في الدقيقة 65، فيما أضاف زميله رودريغو أباسكال الهدف الثاني لفريق العاصمة في الدقيقة 89، ليقضي على آمال الفريق الضيف في تحقيق التعادل على أقل تقدير.بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الرياض، الذي تلقى خسارة قاسية صفر - 5 أمام الأهلي قبل أن يتعادل سلبياً مع الخليج في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، إلى 8 نقاط في المركز الحادي عشر، بعدما حقق فوزه الثاني في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين وثلاث هزائم.في المقابل، تجمد رصيد الخلود، الذي تلقى خسارته الأولى في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات، عند 12 نقطة في المركز السابع.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

في عز الصيف... الاتحاد يتدرب بـ«سترات شتوية»!

ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)
ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)
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في عز الصيف... الاتحاد يتدرب بـ«سترات شتوية»!

ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)
ألينيخينا خلال تدريبات الاتحاد في قطر (موقع النادي)

أنهى فريق الاتحاد تحضيراته لمواجهة الشمال القطري الاثنين، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بحصة تدريبية أقيمت على ملعب البيت في منطقة الخور، الذي يحتضن المواجهة.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الأجانب العشرة في قائمة الفريق، في الوقت الذي اضطر فيه عدد من اللاعبين إلى ارتداء سترات مخصصة للطقس البارد، رغم ارتفاع درجات الحرارة خارج الملعب، وذلك بسبب انخفاض درجة الحرارة داخل الملعب نتيجة أجهزة التكييف.

وقبل انطلاق التدريبات، عقد ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، اجتماعاً باللاعبين، شدّد خلاله على ضرورة التركيز منذ بداية المواجهة، والتحلي بالجدية الكاملة، إلى جانب إدارة المباراة بذكاء، بهدف تحقيق الانتصار في آخر مواجهة للفريق قبل فترة التوقف.

وشهدت الحصة التدريبية حضور فرانك كاربو، المدير الرياضي بالنادي، حيث دار عدد من النقاشات الجانبية بينه وبين فيسينغ، إلى جانب أفراد من الجهاز الفني والإداري للفريق.

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نادي الاتحاد دوري أبطال آسيا قطر
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مساعد مدرب نيوم: كان بإمكاننا مضاعفة الرباعية

فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
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مساعد مدرب نيوم: كان بإمكاننا مضاعفة الرباعية

فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)
فرحة لاعبي نيوم بأحد أهدافهم في المباراة (تصوير: عدنان مهدلي)

أكد نيلسون كالديري مساعد مدرب نيوم أن فريقه حقق فوزاً مستحقاً على الفتح، وكان يمكنه أن يضاعف النتيجة الرباعية. وقال كالديري في المؤتمر الصحافي: «فوزنا مستحق، خلقنا فرصاً أكثر وسجّلنا 4 أهداف. الشوط الأول كان بالمناصفة، والشوط الثاني لعبنا بهدوء وفرضنا أسلوبنا وسجّلنا هدفين، وتحقق الفوز من خلاله».

وعن سر الانتصارات الكبيرة التي يحققها الفريق في هذا الموسم، قال: «عودة بولكا والتعاقدات المميزة وفهم الدوري والانتصارات المتتالية هي من جعلتنا في هذا الترتيب المتقدم».

وعن بعض التغييرات التي أجراها المدرب مثل مهند أبو طه وفالنتين فادا، قال نيلسون كالديري رداً على سؤال «الشرق الأوسط»: «دخول أبو طه وفالنتين هو بالفعل من أجل إيقاف خطورة باتنا، وكان لديهما إيعاز بالتقدم للأمام، وسجّل فادا الهدف الرابع».

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