الدوري السعودي: نيوم يواصل التحليق برباعية في الفتح

عانق نيوم فوزاً جديداً في مسيرته الرائعة بدوري المحترفين السعودي هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه الفتح 4-2، ضمن الجولة السابعة من البطولة.

وافتتح لاكازيت التسجيل في الدقيقة 16 من ركلة جزاء ‌احتسبها الحكم بعدما لمس ‌ميهاي ​ليكساندرو ‌الكرة بيده ⁠ساقطاً ​على الأرض. لكن ⁠مراد باتنا أدرك التعادل قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول من ركلة حرة نفذها ببراعة.

واستعاد نيوم تقدمه بفضل ⁠تسديدة صاروخية من أمادو ‌كوني ‌في الدقيقة 51، لكن ​الفتح عاد ‌في النتيجة مجدداً عن ‌طريق ويلفريد كانجا الذي وضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة مستغلاً تمريرة عرضية من باتنا.

ومن ‌تسديدة مباشرة متقنة، سجل لاكازيت الهدف الثالث ⁠لنيوم ⁠في الدقيقة 70، قبل أن يختتم فالينتين فادا التسجيل في الدقيقة 79 بتسديدة من مسافة قريبة في الزاوية الضيقة.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد نيوم إلى 15 نقطة في المركز الخامس ويتجمد رصيد الفتح عند ​ثلاث ​نقاط بفارق الأهداف عن منطقة الهبوط.